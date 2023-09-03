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Сильные ливни ожидаются в Гагрском районе
Сильные ливни ожидаются в Гагрском районе
По сообщениям метеорологов, погода в первой половине сентября будет теплой, но нестабильной - ожидаются дожди и даже грозы. 03.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-03T20:13+0300
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СУХУМ, 3 сен - Sputnik. Администрация Гагрского района сообщает о том, что в районе ожидаются сильные грозы. Обильные ливни на территории района, уточняется в сообщении, наиболее вероятны в период с 22:00 до 01:00. Власти района просят жителей и гостей района оставаться дома и воздержаться от ночных поездок без острой необходимости.Ранее штормовое предупреждение до 5 сентября было объявлено на территории Сочи. МЧС России сообщало, что 3 и 4 сентября в городе-курорте ожидаются сильные дожди с грозами и ветром, которые могут стать причиной подъема уровня рек и образования смерчей над морем.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230903/gidrometeorolog-rasskazala-o-pogode-v-abkhazii-v-pervoy-polovine-sentyabrya-1047792196.html
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абхазия, новости, погода в абхазии, непогода, гагрский район
абхазия, новости, погода в абхазии, непогода, гагрский район
Сильные ливни ожидаются в Гагрском районе
По сообщениям метеорологов, погода в первой половине сентября будет теплой, но нестабильной - ожидаются дожди и даже грозы.
СУХУМ, 3 сен - Sputnik.
Администрация Гагрского района сообщает
о том, что в районе ожидаются сильные грозы.
Обильные ливни на территории района, уточняется в сообщении, наиболее вероятны в период с 22:00 до 01:00.
Власти района просят жителей и гостей района оставаться дома и воздержаться от ночных поездок без острой необходимости.
Ранее штормовое предупреждение до 5 сентября было объявлено на территории Сочи. МЧС России сообщало, что 3 и 4 сентября в городе-курорте ожидаются сильные дожди с грозами и ветром, которые могут стать причиной подъема уровня рек и образования смерчей над морем.