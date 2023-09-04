https://sputnik-abkhazia.ru/20230904/krepkoe-partnerstvo-kak-proshli-peregovory-putina-i-erdogana-v-sochi-1047810117.html

Крепкое партнерство: как прошли переговоры Путина и Эрдогана в Сочи

Крепкое партнерство: как прошли переговоры Путина и Эрдогана в Сочи

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Россию на встречу с Владимиром Путиным в понедельник, 4 сентября. 04.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-04T18:16+0300

2023-09-04T18:16+0300

2023-09-04T18:16+0300

россия

турция

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Это была первая личная встреча двух лидеров после почти годичного перерыва. Президенты обсудили ситуацию вокруг черноморской зерновой сделки, конфликт на Украине, сотрудничество в атомной области и другие вопросы.О зерновой сделкеПо словам Владимира Путина, недостатка продовольствия на мировом рынке нет, и цены снижаются. Но при этом существует проблема его справедливого распределения между странами. Путин напомнил, что пока Россия обеспечивала безопасность судоходства, Киев использовал гуманитарные коридоры для совершения террористических атак. Кроме того, более 70% зерна, вывезенного с Украины, не дошло до беднейших стран.При этом, подчеркнул президент, Россия готова реанимировать сделку, если ранее достигнутые договоренности, связанные с экспортом российской агропродукции, будут выполняться. Со стороны России продолжается организация поставки миллиона тонн зерна по преференциальной цене для переработки в Турции и дальнейшей транспортировки в беднейшие страны, добавил российский лидер.О конфликте на УкраинеНа пресс-конференции Реджеп Эрдоган заявил, что Турция готова стать посредником между Россией и Украиной. При этом Владимир Путин подчеркнул, что договоренности, которые были достигнуты при турецком посредничестве ранее, Киев "отправил на свалку"."А что касается посреднических услуг, то мы никогда от них не отказывались. Мы знаем о посреднических предложениях и инициативах Китайской Народной Республики, африканских государств. Ну, конечно, мы благодарны и президенту Турции за его усилия на этом направлении", - сказал он.Контрнаступление украинских войск, которое идет с 4 июня, Владимир Путин назвал провальным."По пробуксовке контрнаступления - это не пробуксовка, это провал. Во всяком случае на сегодняшний день это выглядит именно так. Посмотрим, что дальше будет, надеюсь, что дальше будет именно так",- сказал российский президент.О газе и мирном атомеРоссия планирует запустить первый блок АЭС "Аккую", которая строится в Турции, уже в следующем году, заявил Владимир Путин. "Теперь Турция в полном смысле этого слова стала членом международного клуба ядерных государств — после поставки первой партии российского атомного топлива на "Аккую". В следующем году все идет по плану, мы запустим первый блок", - сказал он.Эрдоган добавил, что сотрудничество государств в атомной отрасли продолжится - на встрече лидеры обсудили постройку второй атомной электростанции в турецком Синопе.Кроме того, Россия и Турция намерены учредить совместную рабочую группу для строительства газового хаба.Владимир Путин подчеркнул, что Россия уже поставила Турции 21 миллиард кубических метров газа и, так как она всегда была ответственным поставщиком, она будет соблюдать свои обязательства по поставкам как в Турцию, так и в третьи страны.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230830/buduschee-turtsii-zavisit-ot-rossii-1047732121.html

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