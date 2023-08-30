https://sputnik-abkhazia.ru/20230830/buduschee-turtsii-zavisit-ot-rossii-1047732121.html

Будущее Турции зависит от России

Будущее Турции зависит от России

Согласно очередному инсайду турецких СМИ, встреча Владимира Путина и Реджепа Эрдогана состоится 4 сентября в Сочи. 30.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-30T15:59+0300

2023-08-30T15:59+0300

2023-08-30T15:59+0300

нефть

россия

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Благодаря журналистам у всех на слуху восстановление зерновой сделки, при этом, чтобы понять общую канву и вектор переговоров, не помешало бы почитать турецкие СМИ, пишет Сергей Савчук для РИА Новости.Об этом буквально на днях заявил министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар, отдельно отметив, что это государственная задача первоочередной важности.Озвученные амбиции – это не пустое сотрясение воздуха. Во-первых, Байрактар — не проходной менеджер-временщик, а человек с базовым образованием машиностроителя и докторской диссертацией по экономике и энергетической политике за плечами. Во-вторых, министерское кресло он занял 4 июня этого года, то есть сразу же после непростой победы на выборах действующего президента, чему в немалой степени способствовала та самая зерновая инициатива, которую Россия продлевала в ущерб своим интересам.В своем выступлении Алпарслан Байрактар упомянул, что по итогам 2022 года страна импортировала 70 процентов всех израсходованных энергоресурсов. В более конкретных цифрах это 50 миллионов тонн нефти и продуктов ее переработки, на что из государственного бюджета пришлось вывалить порядка 40 миллиардов долларов. Природного газа Анкара закупила 55 миллиардов кубометров, и это обошлось еще в 38,4 миллиарда. Итого только на нефть и газ, без учета импорта угля, объем которого также вырос, потрачено без малого 80 миллиардов долларов. И все это на фоне страшного февральского землетрясения, унесшего жизни более пятидесяти тысяч человек. А прямой ущерб только в плане инфраструктурных разрушений Всемирный банк оценил в 34 миллиарда долларов, или четыре процента ВВП Турции в цифрах 2021 года.Данный комплекс причин заставляет турецкую элиту крутиться, как уж на сковородке, закупая энергоресурсы везде, где только можно.Например, природный газ поступает сюда по магистральным трубопроводам из Азербайджана, Туркменистана и Ирана. Черное золото приходит с иракских нефтеносных полей в районе Басры, Киркука и Байджи, в этот же нефтепровод неподалеку от турецкого города Мидьят вклинивается сирийская ветка. Именно в данной прилегающей части Сирии не так давно вела боевые действия турецкая армия, пытаясь выбить оттуда курдов, которые угрожали налаженному транзиту.Помимо труб, Анкара озаботилась строительством четырех регазификационных СПГ-терминалов в Алиаге, Этки-Лимане, Мармаре и возле города Дертйол. Нефтеналивные танкеры принимают порты Самсун и Мерсин.Отчаянность ситуации, в которой находится Турция, характеризуют упорные слухи, что кулуарно уже прорабатывается трехсторонняя встреча Путина, Эрдогана и Башара Асада, хотя еще совсем недавно турецкий президент вообще не признавал сирийского коллегу и упорно пытался выстраивать свою политику, демонстративно игнорируя официальный Дамаск.Россия является самым крупным поставщиком энергоносителей в Турцию и по газу, и по нефти, и по углю. Не так давно Анкара без лишнего шума снизила требования к качеству ввозимого в страну угля и по невероятному стечению обстоятельств они идеально соответствуют характеристикам каменного угля и полуантрацита Кузбасса.Что касается страстного желания Турции стать южным газовым хабом, то Россия в целом не против, о чем неоднократно в своих выступлениях упоминал Владимир Путин. Проект укладки второй линии "Голубого потока" давно готов, но все упирается в две неразрешимые сложности. Первая это нехватка подземных хранилищ, где голубое топливо можно было бы накапливать и продавать по мере необходимости и колебаний цен. Второе, и об этом также много раз говорил наш президент: прокладывать вторую трубу целесообразно в том случае, если будет стабильный спрос со стороны стран Европы, которая, как известно, сейчас российский газ не очень жалует.Москва завуалированно предлагает Эрдогану проявить свою легендарную политическую гибкость и, если ему нужен российский газ и деньги от его перепродажи, решить вопрос с Евросоюзом, где, например, может случайно вновь вспыхнуть очередной миграционный кризис.Нет ни малейших сомнений, что на переговорах будет поднят вопрос строительства АЭС "Аккую". От реализации этого проекта напрямую зависит столь желанная энергетическая независимость.Как известно, "Аккую" является практически близнецом Белорусской АЭС в том плане, что на обеих применяются российские реакторы ВВЭР-1200. Белорусы подсчитали, что с введением в строй новой атомной станции их потребность в природном газе упала сразу на три миллиарда кубометров. Ожидается, что после полноценного включения второго реактора показатель поднимется до пяти миллиардов кубометров. Эти данные прекрасно известны в Анкаре, потому она запросила сразу четыре энергоблока. Чтобы и получить много дешевого электричества, и резко уменьшить зависимость от импорта газа.Выстраивание энергетической независимости Турции даже в теории невозможно без России. Потому Эрдоган ездил и будет ездить к нам на переговоры. Осталось лишь выяснить, насколько Россия готова идти ему навстречу и что потребует взамен.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102598/30/1025983077_0:0:768:768_100x100_80_0_0_bff07f22316c5f6ce839bee200462d4b.jpg

Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102598/30/1025983077_0:0:768:768_100x100_80_0_0_bff07f22316c5f6ce839bee200462d4b.jpg

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нефть, россия, турция, мнение, авторы, колумнисты