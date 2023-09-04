https://sputnik-abkhazia.ru/20230904/oglyadyvayas-na-30-let-nazad-neveselye-mysli-pered-svetlym-prazdnikom-pobedy-1047801777.html

Оглядываясь на 30 лет назад: невеселые мысли перед светлым праздником Победы

Оглядываясь на 30 лет назад: невеселые мысли перед светлым праздником Победы

Колумнист Sputnik Алексей Ломия рассуждает о том, какой путь прошла Абхазия за 30 лет независимости, и о том, какие проблемы еще предстоит решить. 04.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-04T11:27+0300

2023-09-04T11:27+0300

2023-09-04T11:44+0300

в абхазии

абхазия

отечественная война народа абхазии (1992-1993)

мнение

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колумнисты

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Совсем скоро наша маленькая республика будет отмечать знаменательную дату – 30-ю годовщину Победы в Отечественной войне народа Абхазии. Безусловно, это юбилей триумфа нашей стойкости, единства и самоотверженности. Именно в те суровые времена мы смогли объединиться в один кулак и дать отпор врагу. И даже будучи в несоизмеримом меньшинстве перед численным превосходством оккупанта, ощутимо отставая от него в оснащении и вооружении, мы смогли совершить, по сути, необъяснимое и невозможное с точки зрения обычной логики – изгнали врага с территории нашей Родины, восстановили нашу государственность и заявили на весь мир о своем неотъемлемом праве на суверенное независимое существование.Оглянемся назадКонечно, это не входило в планы сильных мира сего. Кому нужен был наглядный пример самоопределения, когда в угоду империям в международной практике зацементировано весьма расплывчатое понятие "территориальная целостность"? Намного проще оставить все так, как расписали главные политические игроки планеты – глобалисты. Послевоенная разруха и полная блокада самым трагическим образом сказались на развитии самостоятельного государства. Объективности ради нельзя не упомянуть, что и мы сами избрали неверный путь. Самое простое – это кивать на обстановку в мире и сетовать на то, что нам все мешали, всячески препятствовали нашему поступательному росту и развитию. Но пусть каждый оглянется назад и вспомнит, что и как он делал в эти годы. Не надо искать виноватых на стороне, надо критически отнестись к своим ошибкам и попытаться сделать выводы.Признать ошибкиОшибок была масса, и какие-то из них стали практически фатальными. Взять, к примеру, разобщенность общества. Я даже не представляю на нынешнем политическом Олимпе достойную фигуру, которая смогла бы опять объединить народ. А ведь задачи и проблемы перед нами стоят ничуть не меньшие, чем те, что были 30 лет назад. Наше отношение к доставшейся нам индустриальной базе иначе как варварством не назовешь. Мы под ноль растащили практически все промышленные предприятия, разобрали, разрезали, вывезли на металлолом. Уничтожили инфраструктуру. Забросили чайные, табачные плантации, а ведь они, помимо мандаринов, когда-то были чуть ли не одним из символов агропрома Абхазии. Но и цитрусовые, похоже, ждет та же участь. Все чаще и чаще слышу о том, что из-за сложностей сбыта неплохих в принципе урожаев производители готовы выкорчевать мандариновые сады и использовать землю, в лучшем случае, под кукурузу и фасоль.Худо-бедно мы несем порой уже непосильную ношу курортного рая, но он по-прежнему сугубо сезонное явление. Есть, конечно, определенные положительные тенденции, но они далеки от запросов времени. Не хватает эффективного менеджмента для повышения уровня сервиса и комфорта, преодоления, наконец, "проклятия сезонности".Социальная сфера также находится на невысоком уровне – рекордно низкие зарплаты, тотальная безработица. Мы не можем похвастаться тем, что можем обеспечить безбедную старость своим пенсионерам. Всеобъемлющей заботы о ветеранах войны тоже пока не наблюдается. Криптобизнес почти загубил энергосистему.Точка невозврата не пройденаМожно еще долго продолжать этот список, но есть большой шанс впасть в уныние, в пессимизм. А вот этого совсем не хочется. Тем более в преддверии такой знаменательной даты. Просто всем нам надо понять, что нам выпал исторический шанс обрести свой путь, утвердить завоевания нашей Победы. Вопреки всем недругам и скептикам мы должны состояться. Я убежден, что точка невозврата еще не пройдена. Мы должны идти вперед, как бы архисложно это ни было. Это необходимо ради будущего нашей Родины, ради наших детей. В конце концов, мы все отчетливо понимаем и знаем, что сотни, тысячи наших бойцов за это отдали самое ценное – свои жизни.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230814/obrechennye-na-porazhenie-okkupatsiya-abkhazii-srazu-poshla-ne-po-planu-1047479919.html

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Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

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абхазия, отечественная война народа абхазии (1992-1993), мнение, авторы, колумнисты