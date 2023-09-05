https://sputnik-abkhazia.ru/20230905/master-klassy-detskogo-tekhnoparka-kvantorium-otkrylis-v-abkhazii---1047816393.html

Мастер-классы детского технопарка "Кванториум" открылись в Абхазии

Мастер-классы детского технопарка "Кванториум" открылись в Абхазии

Технологический марафон для школьников организован при поддержке Россотрудничества и пройдет в трех абхазских городах – Сухуме, Гале и Гагре с 5 по 12... 05.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-05T12:15+0300

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СУХУМ, 5 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Марафон технологических мастер-классов "Мобильный технопарк" технопарка "Кванториум" открылся в сухумской средней школе №1 имени Баграта Шинкуба во вторник, 5 сентября. "Мы запланировали серию мастер-классов в трех городах - Сухум, Гагра и Гал. В течение десяти дней мы будем рассказывать про технологии, в том числе про российские технологии, о том, как их можно использовать в школьных проектах. Также постараемся создать сообщество из педагогов России и Абхазии, которые вместе будут продвигать технологическое развитие", – сказала директор детского технопарка "Кванториум" из Республики Татарстан Юлия Фукина. На мастер-классах, например, будут рассказывать о виртуальной реальности - как можно с ее помощью совершать путешествия, не выходя из дома. "При этом можно эту виртуальную реальность прикреплять не только к сувенирам, магнитам и 3-D моделям, можно ее рассматривать в специализированных очках, где будет полное погружение и ощущение, что вы в этом месте побывали", – подчеркнула Фукина. Кроме того, ученикам расскажут и покажут современные технологии робототехники. "Там можно управлять различными механизмами с помощью силы мысли, с помощью мышц. Дети на практике будут пробовать эти различные направления, в том числе 3-D моделирование, 3-D печать, различные модели, которые не могли бы быть созданы в реальной жизни, но могут стать будущим автомобилем. Например, это генеративный дизайн, где используется возможность что-то изменить во внешнем облике автомобиля, тут же напечатать эту модель и посмотреть, как это будет выглядеть в реальности", – отметила она. Всего планируется 96 образовательных мероприятий в шести школах с использованием мобильной лаборатории, созданной на базе отечественного грузовика "КАМАЗ". Темами мастер-классов станут виртуальная реальность, аэромоделирование и беспилотники, робототехника, цифровой дизайн, 3D-моделирование, космические технологии и многое другое. Планируется, что более 1400 школьников не только познакомятся с различными новинками в сфере высоких технологий, но и узнают о том, как можно их применять в разработке собственных проектов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230831/master-klassy-detskogo-tekhnoparka-kvantorium-proydut-v-abkhazii--1047753609.html

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