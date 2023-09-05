Мастер-классы детского технопарка "Кванториум" открылись в Абхазии
© Sputnik / Марианна Кубрава Мастер-классы детского технопарка "Кванториум" открылись в Абхазии
© Sputnik / Марианна Кубрава
Технологический марафон для школьников организован при поддержке Россотрудничества и пройдет в трех абхазских городах – Сухуме, Гале и Гагре с 5 по 12 сентября.
СУХУМ, 5 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Марафон технологических мастер-классов "Мобильный технопарк" технопарка "Кванториум" открылся в сухумской средней школе №1 имени Баграта Шинкуба во вторник, 5 сентября.
"Мы запланировали серию мастер-классов в трех городах - Сухум, Гагра и Гал. В течение десяти дней мы будем рассказывать про технологии, в том числе про российские технологии, о том, как их можно использовать в школьных проектах. Также постараемся создать сообщество из педагогов России и Абхазии, которые вместе будут продвигать технологическое развитие", – сказала директор детского технопарка "Кванториум" из Республики Татарстан Юлия Фукина.
© Sputnik / Марианна Кубрава Мастер-классы детского технопарка "Кванториум" открылись в Абхазии
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Мастер-классы детского технопарка "Кванториум" открылись в Абхазии
© Sputnik / Марианна Кубрава Мастер-классы детского технопарка "Кванториум" открылись в Абхазии
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Мастер-классы детского технопарка "Кванториум" открылись в Абхазии
© Sputnik / Марианна Кубрава Мастер-классы детского технопарка "Кванториум" открылись в Абхазии
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Мастер-классы детского технопарка "Кванториум" открылись в Абхазии
© Sputnik / Марианна Кубрава Мастер-классы детского технопарка "Кванториум" открылись в Абхазии
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Мастер-классы детского технопарка "Кванториум" открылись в Абхазии
© Sputnik / Марианна Кубрава Мастер-классы детского технопарка "Кванториум" открылись в Абхазии
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Мастер-классы детского технопарка "Кванториум" открылись в Абхазии
© Sputnik / Марианна Кубрава Мастер-классы детского технопарка "Кванториум" открылись в Абхазии
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Мастер-классы детского технопарка "Кванториум" открылись в Абхазии
© Sputnik / Марианна Кубрава Мастер-классы детского технопарка "Кванториум" открылись в Абхазии
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Мастер-классы детского технопарка "Кванториум" открылись в Абхазии
© Sputnik / Марианна Кубрава Мастер-классы детского технопарка "Кванториум" открылись в Абхазии
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Мастер-классы детского технопарка "Кванториум" открылись в Абхазии
© Sputnik / Марианна Кубрава Мастер-классы детского технопарка "Кванториум" открылись в Абхазии
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Мастер-классы детского технопарка "Кванториум" открылись в Абхазии
© Sputnik / Марианна Кубрава Мастер-классы детского технопарка "Кванториум" открылись в Абхазии
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Мастер-классы детского технопарка "Кванториум" открылись в Абхазии
© Sputnik / Марианна Кубрава Мастер-классы детского технопарка "Кванториум" открылись в Абхазии
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Мастер-классы детского технопарка "Кванториум" открылись в Абхазии
© Sputnik / Марианна Кубрава Мастер-классы детского технопарка "Кванториум" открылись в Абхазии
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Мастер-классы детского технопарка "Кванториум" открылись в Абхазии
© Sputnik / Марианна Кубрава Мастер-классы детского технопарка "Кванториум" открылись в Абхазии
13/13
© Sputnik / Марианна Кубрава
Мастер-классы детского технопарка "Кванториум" открылись в Абхазии
1/13
© Sputnik / Марианна Кубрава
Мастер-классы детского технопарка "Кванториум" открылись в Абхазии
2/13
© Sputnik / Марианна Кубрава
Мастер-классы детского технопарка "Кванториум" открылись в Абхазии
3/13
© Sputnik / Марианна Кубрава
Мастер-классы детского технопарка "Кванториум" открылись в Абхазии
4/13
© Sputnik / Марианна Кубрава
Мастер-классы детского технопарка "Кванториум" открылись в Абхазии
5/13
© Sputnik / Марианна Кубрава
Мастер-классы детского технопарка "Кванториум" открылись в Абхазии
6/13
© Sputnik / Марианна Кубрава
Мастер-классы детского технопарка "Кванториум" открылись в Абхазии
7/13
© Sputnik / Марианна Кубрава
Мастер-классы детского технопарка "Кванториум" открылись в Абхазии
8/13
© Sputnik / Марианна Кубрава
Мастер-классы детского технопарка "Кванториум" открылись в Абхазии
9/13
© Sputnik / Марианна Кубрава
Мастер-классы детского технопарка "Кванториум" открылись в Абхазии
10/13
© Sputnik / Марианна Кубрава
Мастер-классы детского технопарка "Кванториум" открылись в Абхазии
11/13
© Sputnik / Марианна Кубрава
Мастер-классы детского технопарка "Кванториум" открылись в Абхазии
12/13
© Sputnik / Марианна Кубрава
Мастер-классы детского технопарка "Кванториум" открылись в Абхазии
13/13
© Sputnik / Марианна Кубрава
Мастер-классы детского технопарка "Кванториум" открылись в Абхазии
На мастер-классах, например, будут рассказывать о виртуальной реальности - как можно с ее помощью совершать путешествия, не выходя из дома.
"При этом можно эту виртуальную реальность прикреплять не только к сувенирам, магнитам и 3-D моделям, можно ее рассматривать в специализированных очках, где будет полное погружение и ощущение, что вы в этом месте побывали", – подчеркнула Фукина.
"Виртуальная Абхазия"
2 сентября 2022, 09:24
Кроме того, ученикам расскажут и покажут современные технологии робототехники.
"Там можно управлять различными механизмами с помощью силы мысли, с помощью мышц. Дети на практике будут пробовать эти различные направления, в том числе 3-D моделирование, 3-D печать, различные модели, которые не могли бы быть созданы в реальной жизни, но могут стать будущим автомобилем. Например, это генеративный дизайн, где используется возможность что-то изменить во внешнем облике автомобиля, тут же напечатать эту модель и посмотреть, как это будет выглядеть в реальности", – отметила она.
Всего планируется 96 образовательных мероприятий в шести школах с использованием мобильной лаборатории, созданной на базе отечественного грузовика "КАМАЗ". Темами мастер-классов станут виртуальная реальность, аэромоделирование и беспилотники, робототехника, цифровой дизайн, 3D-моделирование, космические технологии и многое другое.
Планируется, что более 1400 школьников не только познакомятся с различными новинками в сфере высоких технологий, но и узнают о том, как можно их применять в разработке собственных проектов.