https://sputnik-abkhazia.ru/20230906/30-letie-pobedy-i-vypolnenie-byudzheta-delba-rasskazal-o-rabote-minfina-1047868654.html

30-летие Победы и выполнение бюджета: Делба рассказал о работе Минфина

30-летие Победы и выполнение бюджета: Делба рассказал о работе Минфина

Вице-премьер, министр финансов Владимир Делба в интервью радио Sputnik рассказал о финансировании мероприятий к 30-летию Победы в Отечественной войне и... 06.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-06T19:35+0300

2023-09-06T19:35+0300

2023-09-06T19:35+0300

абхазия

в абхазии

финансы

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/1b/1045506632_0:155:1620:1066_1920x0_80_0_0_d6d97c44065d97e658175c2388def276.jpg

SputnikПодготовка ко Дню ПобедыМероприятия по организации подготовки празднования 30-летия Победы, проводятся на основании решений государственной комиссии под председательством вице-президента, сказал в интервью радио Sputnik министр финансов Абхазии Владимир Делба.Министр отметил, что большая часть средств направлена на подготовку проведения военного парада, мероприятий, связанных с праздником, который пройдет после парада. Деньги также направлены на подготовку баннеров, проведение концертов, спортивных и культурных мероприятий."Так что у нас все в активном режиме финансируется, средства на эти цели имеют особую значимость и приоритетность, здесь задержек в финансовом обеспечении нет", – проинформировал Владимир Делба.Кроме того, он сообщил, что семьи погибших в Отечественной войне и ветераны получат единовременные выплаты. По поручению президента была подготовлена инициатива, согласно которой четырем категориям семей погибших будет оказана помощь в виде выплат по 20 тысяч рублей.Средства на подготовку мероприятий ко Дню Победы и социальные выплаты осуществляются за счет Республиканского бюджета Абхазии, добавил к сказанному Владимир Делба.Бюджет в первой половине годаГосударственный бюджет Абхазии в первой половине 2023 года по доходам и расходам составил 6 миллиардов рублей. Такие показатели министр финансов назвал положительными, они позволяют исполнять правительству все бюджетные обязательства."Уровень доходов сегодня позволяет нам финансировать без отложения обязательств на другие периоды, мы видим, что с этим пока все в порядке. В течение пяти месяцев мы наблюдали нестабильный уровень поступления доходов по отношениям к расходам. Дело в том, что расходов за пять месяцев у нас оказалось больше, чем доходов. Мы приняли решение о привлечении источников финансирования, 285 миллионов рублей привлекли заемных средств. Потом усиление мер по администрированию позволили нам успеть за короткий срок погасить всю эту задолженность перед Национальным банком", – рассказал Владимир Делба.Он выразил надежду на то, что до конца года финансовая ситуация в республике будет столь же стабильной, как на данный момент, и Министерству финансов снова не придется прибегать к масштабному объему привлечения средств.Зарплаты бюджетникамМинистр финансов Владимир Делба также прокомментировал намерение правительства увеличить до 2025 года средние зарплаты работников бюджетной сферы в два с половиной раза по государственному сектору.Текущий финансовый год позволяет сделать вывод о том, что будет обращено внимание на эти категории работников, добавил Делба. При подготовке бюджета на 2024 год будет обращено внимание на расходы фонда оплаты труда и по возможности начнется индексация заработных плат, отметил он.Траты государственных структурВладимир Делба ответил также на вопрос о том, будут ли изменения в бюджете 2024 года с учетом того, что при обсуждении бюджета нынешнего года звучали мнения о том, что на чиновничий аппарат в стране тратится неоправданно много средств."Под расходами чиновничьего аппарата мы, как правило, видим строку, в которой написано об определенном объеме бюджетных средств. Но если начинаешь раскрывать, то это основные задачи и функции любого центрального органа государственного управления либо местного органа. Там очень много расходов, которые напрямую, как иногда мы для себя понимаем, тратится на чиновников. Но дело наверное, не в самих чиновниках, если в определенном министерстве, ведомстве, органе предусмотрены полномочия, на которые надо потратить средства, значит, их надо потратить, а иначе смысл создания этого органа?" – сказал министр.Большая часть расходов министерств и ведомств направляется на фонд оплаты труда. Если сокращать такие расходы, то задачи, которые ставятся перед структурами, не будут выполнены, говорит он.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230830/podgotovka-ko-dnyu-pobedy-kakim-budet-glavnyy-prazdnik-abkhazii-v-2023-godu-1047737985.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230817/itogi-polugodiya-kak-ispolnyaetsya-respublikanskiy-byudzhet-abkhazii-1047538957.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, финансы, экономика