30-летие Победы и выполнение бюджета: Делба рассказал о работе Минфина
© Sputnik / Томас Тхайцук Владимир Делба
© Sputnik / Томас Тхайцук
Вице-премьер, министр финансов Владимир Делба в интервью радио Sputnik рассказал о финансировании мероприятий к 30-летию Победы в Отечественной войне и показателях государственного бюджета в первой половине 2023 года. Беседовала Наала Мукба.
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Подготовка ко Дню Победы
Мероприятия по организации подготовки празднования 30-летия Победы, проводятся на основании решений государственной комиссии под председательством вице-президента, сказал в интервью радио Sputnik министр финансов Абхазии Владимир Делба.
"Как мы помним, в законе о бюджете предусмотрены средства на эти цели в объеме 150 миллионов рублей. В соответствии с решениями этой комиссии средства доводятся до конкретных получателей на конкретные мероприятия. Из 150 миллионов рублей, 147 миллионов уже профинансированы", – сообщил глава Минфина.
Министр отметил, что большая часть средств направлена на подготовку проведения военного парада, мероприятий, связанных с праздником, который пройдет после парада. Деньги также направлены на подготовку баннеров, проведение концертов, спортивных и культурных мероприятий.
"Так что у нас все в активном режиме финансируется, средства на эти цели имеют особую значимость и приоритетность, здесь задержек в финансовом обеспечении нет", – проинформировал Владимир Делба.
Кроме того, он сообщил, что семьи погибших в Отечественной войне и ветераны получат единовременные выплаты. По поручению президента была подготовлена инициатива, согласно которой четырем категориям семей погибших будет оказана помощь в виде выплат по 20 тысяч рублей.
"Соответствующий проект направлен на рассмотрение в Администрацию президента, наверняка к этому времени все успеется, и законодательное решение нужно. Поэтому надеемся, что все получится, деньги на эти цели есть, нужен правовой акт, чтобы осуществить эти выплаты", – заметил министр финансов.
Средства на подготовку мероприятий ко Дню Победы и социальные выплаты осуществляются за счет Республиканского бюджета Абхазии, добавил к сказанному Владимир Делба.
Бюджет в первой половине года
Государственный бюджет Абхазии в первой половине 2023 года по доходам и расходам составил 6 миллиардов рублей. Такие показатели министр финансов назвал положительными, они позволяют исполнять правительству все бюджетные обязательства.
"Уровень доходов сегодня позволяет нам финансировать без отложения обязательств на другие периоды, мы видим, что с этим пока все в порядке. В течение пяти месяцев мы наблюдали нестабильный уровень поступления доходов по отношениям к расходам. Дело в том, что расходов за пять месяцев у нас оказалось больше, чем доходов. Мы приняли решение о привлечении источников финансирования, 285 миллионов рублей привлекли заемных средств. Потом усиление мер по администрированию позволили нам успеть за короткий срок погасить всю эту задолженность перед Национальным банком", – рассказал Владимир Делба.
Он выразил надежду на то, что до конца года финансовая ситуация в республике будет столь же стабильной, как на данный момент, и Министерству финансов снова не придется прибегать к масштабному объему привлечения средств.
Зарплаты бюджетникам
Министр финансов Владимир Делба также прокомментировал намерение правительства увеличить до 2025 года средние зарплаты работников бюджетной сферы в два с половиной раза по государственному сектору.
"Несомненно, этот процесс идет, более того, мы все понимаем, что, начиная с 2016 года, происходила индексация зарплаты отдельным категориям работников бюджетной сферы. Сложно сказать, что это высокий уровень, но тем не менее индексация каждый год происходит, что не происходит по другим категориям работников бюджетной сферы, в частности административный и хозяйственный персонал тех же организаций, в которых трудятся, к примеру, учителя, работники системы здравоохранения, культуры, спорта", – сказал он.
Текущий финансовый год позволяет сделать вывод о том, что будет обращено внимание на эти категории работников, добавил Делба. При подготовке бюджета на 2024 год будет обращено внимание на расходы фонда оплаты труда и по возможности начнется индексация заработных плат, отметил он.
Траты государственных структур
Владимир Делба ответил также на вопрос о том, будут ли изменения в бюджете 2024 года с учетом того, что при обсуждении бюджета нынешнего года звучали мнения о том, что на чиновничий аппарат в стране тратится неоправданно много средств.
"Под расходами чиновничьего аппарата мы, как правило, видим строку, в которой написано об определенном объеме бюджетных средств. Но если начинаешь раскрывать, то это основные задачи и функции любого центрального органа государственного управления либо местного органа. Там очень много расходов, которые напрямую, как иногда мы для себя понимаем, тратится на чиновников. Но дело наверное, не в самих чиновниках, если в определенном министерстве, ведомстве, органе предусмотрены полномочия, на которые надо потратить средства, значит, их надо потратить, а иначе смысл создания этого органа?" – сказал министр.
Большая часть расходов министерств и ведомств направляется на фонд оплаты труда. Если сокращать такие расходы, то задачи, которые ставятся перед структурами, не будут выполнены, говорит он.