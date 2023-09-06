https://sputnik-abkhazia.ru/20230906/podoshli-vplotnuyu-chto-namechaetsya-v-zone-svo-1047849288.html

"Подошли вплотную": что намечается в зоне СВО

"Подошли вплотную": что намечается в зоне СВО

Киев сообщил о прорыве самой мощной российской линии обороны и пообещал ускорить темпы контрнаступления. 06.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-06T11:00+0300

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военная спецоперация рф в донбассе

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Правда, солдаты говорят иное. О том, что на самом деле происходит на фронте, — в материале РИА Новости."Не могут там закрепиться"В Запорожской области ВСУ сумели "прорвать первую линию российской обороны", заявил в субботу генерал Александр Тарнавский, возглавляющий группировку украинских войск "Таврия".По его словам, именно на этот рубеж якобы ушло 60 процентов ресурсов, затраченных Вооруженными силами России на формирование защиты. На второй и третий — по 20 процентов.При этом спустя несколько дней после сообщения спикер "Таврии" Александр Штупун предостерег от недооценки второй линии обороны.Еще 25 августа о прорыве первой линии обороны в Запорожской области говорил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли. Тогда же он признал, что наступление развивается медленнее, чем ожидали.Громкие заявления подкрепляли картой: ВСУ заняли позиции в районе Работино и Вербового, тем самым вклинившись вглубь обороны. На остальных участках в Запорожской области существенного продвижения нет.Правда, этот "выступ" — еще не первая линия, а так называемое предполье, за которое бились все лето, поясняет в беседе с РИА Новости офицер одного из российских подразделений на том участке.Пока попытки расширить зону прорыва терпят крах. Из-за плотного огня у ВСУ проблемы с эвакуацией раненых.Для достижения даже этих результатов украинская армия задействовала гораздо больше сил, чем планировала. Предполагалось, что девятый и десятый корпуса разобьют три линии российской обороны. А группировка "Марун", которая включает элитные 46-ю и 82-ю аэромобильные бригады, бросится в этот прорыв и обеспечит развитие наступления. Однако ее пришлось задействовать уже в Работино.Об этом свидетельствует первое подтвержденное уничтожение британского Challenger 2. Четырнадцать таких машин получила только 82-я бригада. Накануне в Сети появилось снятое украинскими военными видео, где в кадре мелькает танк.За 30-летнюю историю это первый случай уничтожения "Челленджера" противником. Еще один был выведен из строя дружественным огнем в 2003-м в Ираке."Высадили десант"После небольшого перерыва украинская армия активизировалась у Времевского выступа — в районе поселков Новодонецкое и Новомайорское. Начала с интенсивной артподготовки.По его словам, сейчас возле Новодонецкого и Новомайорского идут ожесточенные бои. Дорога из поселков ведет к Старомлиновке, которую украинские СМИ называют важной целью на пути к Бердянску. Вместе с тем захват этого населенного пункта дает возможность продолжать наступление к Волновахе, которая расположена на стратегически важной трассе Донецк — Мариуполь.Выход ВСУ к Мариуполю может разорвать российскую логистику и отрезать группировку войск в Крыму, Запорожской и Херсонской областях от важной артерии снабжения, оставив лишь два пути сообщения — через Черное море и по Крымскому мосту.При этом основная линия российских укреплений начинается уже за Старомлиновкой.В то же время на некоторых участках линии фронта сейчас относительное затишье. Так, в Херсонской области противостояние сводится к обмену артиллерийскими ударами и работе FPV‑дронов. ВСУ пытаются форсировать Днепр на катерах или закрепиться на островах — безрезультатно.Под Донецком — патовая ситуация. Обе стороны сконцентрировали здесь большое количество сил и артиллерии, в результате продвинуться не может никто.А севернее продолжаются бои за Клещеевку. Этот населенный пункт значим для обороны Артемовска, поскольку стоит на возвышенности. Пока атаки ВСУ успеха не имеют.Большие потериВ отличие от ДНР, в соседней ЛНР российские войска постепенно продвигаются. Под Сватово расширяют зону контроля вокруг Новоегоровки, бьют по ВСУ в районе Райогородки и Ковалевки. Туда украинский Генштаб вынужден перебрасывать резервы с других участков фронта.Киев подтягивает войска и к Купянску — именно туда движутся российские Вооруженные силы. Сейчас подразделения в паре десятков километров от города.Но там, несмотря на обещания командования и политиков, нет существенных успехов. Зато есть потери.Как заявил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу, украинская армия за три месяца контрнаступления лишилась "более 66 000 человек и 7600 единиц вооружений". И, по всей видимости, из-за этого масштабная операция закончится совсем скоро.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230905/shoygu-rasskazal-skolko-soldat-i-tekhniki-poteryali-vsu-1047825061.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230901/svo-pochemu-prosnulsya-vulkan-na-ostrove-zmeinyy-1047757181.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230903/rossiyskie-voyska-unichtozhili-khranilischa-topliva-vsu-v-odesskoy-oblasti-1047792560.html

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