https://sputnik-abkhazia.ru/20230906/uchenye-uznali-s-pomoschyu-fotolovushek-kakie-redkie-zhivotnye-obitayut-v-ritsinskom-parke-1047850166.html

Ученые узнали с помощью фотоловушек, какие редкие животные обитают в Рицинском парке

Ученые узнали с помощью фотоловушек, какие редкие животные обитают в Рицинском парке

Работа по изучению фауны Рицинского национального реликтового парка с использованием фотоловушек началась в 2018 году. 06.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-06T15:00+0300

2023-09-06T15:00+0300

2023-09-06T15:28+0300

абхазия

в абхазии

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

животные

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СУХУМ, 5 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Ученые определили ареал обитания и пути миграции редких животных на территории Рицинского национального реликтового парка, рассказала научный сотрудник отдела науки и экопросвещения Рицинского парка Алиса Смыр."Фотоловушки были установлены на основных путях переходов животных, мест их сезонных скоплений. Они устанавливаются в разное время в урочище Ауадхары, Куджба-иашта, Пшыца, на перевале Ахьыхудара, на вершине Аджара", – уточнила Смыр.Она добавила, что чаще всего в кадр попадают серны, кавказские туры, кавказские медведи, благородные олени, кабаны, барсуки, лисицы, лесные коты.Всего зарегистрировано девять видов млекопитающих, пять из которых относятся к различной категории редкости и нуждаются в особой охране. К ним относятся благородные олени, кавказские серны и туры, косуля европейская.Лесничие парка, обладая информацией обитания редких животных, чаще проводят обход этих территорий и пресекают попытки браконьерства, подчеркнула Смыр.Всю полученную информацию от цифровых автоматических камер ученые группируют, регистрируют и публикуют на официальном сайте Рицинского парка. Мониторинг осуществляют сотрудники отдела науки и экопросвещения Астан Аристава и Даниил Арухаа.Согласно некоторым результатам их работы, благородные олени на территории парка заходят с Кавказского биосферного заповедника. Они обитают в смешанных лесах с большей частью лиственных деревьев. За время наблюдений были замечены несколько особей на территории Ауадхарского лесничества.Наиболее многочисленным из хищников на территории национального парка в настоящее время остается бурый медведь. Следы медведей можно встретить от южной границы парка до верхнего предела леса и на альпийских лугах.Лесной кот тоже широко распространен в национальном парке. В качестве мест обитания этот вид предпочитает смешанные леса на высоте до 3000 метров над уровнем моря. Охотятся лесные коты на мелких грызунов и других животных небольшого размера, реже на птиц.

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абхазия

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

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