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ФСБ предотвратила теракты перед выборами в ДНР
ФСБ предотвратила теракты перед выборами в ДНР
Выборы в ДНР пройдут 10 сентября, жители региона изберут 90 депутатов Народного совета и депутатов советов городских округов. 07.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-07T10:43+0300
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СУХУМ, 7 сен – Sputnik. Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракты перед Единым днем голосования в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ."Обнаруженный тайник организован одним из диверсионных подразделений ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) и предназначался для совершения терактов в преддверии Единого дня голосования на территории Донецкой Народной Республики", – говорится в релизе.Единый день голосования в ДНР назначен на 10 сентября. В труднодоступных районах выборы прошли досрочно – с 31 августа по 7 сентября. Жители региона изберут 90 депутатов Народного совета, депутатов советов 21 городского муниципального округа, включая Мариуполь и Донецк.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230905/zhitelya-krasnodarskogo-kraya-zaderzhali-za-popytku-vstupit-v-vsu-1047817350.html
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фсб, россия, донецкая народная республика, украина, новости, теракт
ФСБ предотвратила теракты перед выборами в ДНР
10:43 07.09.2023 (обновлено: 10:50 07.09.2023)
Выборы в ДНР пройдут 10 сентября, жители региона изберут 90 депутатов Народного совета и депутатов советов городских округов.
СУХУМ, 7 сен – Sputnik. Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракты перед Единым днем голосования в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.
В Докучаевске обнаружили схрон с оружием, откуда изъяли 39 автоматов, снайперскую винтовку, два пулемета, два пехотных огнемета РПО "Шмель", пару гранатометов РПГ-7, более тысячи патронов и 12 осколочно-фугасных снарядов.
"Обнаруженный тайник организован одним из диверсионных подразделений ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) и предназначался для совершения терактов в преддверии Единого дня голосования на территории Донецкой Народной Республики", – говорится в релизе.
Единый день голосования в ДНР назначен на 10 сентября. В труднодоступных районах выборы прошли досрочно – с 31 августа по 7 сентября. Жители региона изберут 90 депутатов Народного совета, депутатов советов 21 городского муниципального округа, включая Мариуполь и Донецк.