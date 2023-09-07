https://sputnik-abkhazia.ru/20230907/fsb-predotvratila-terakty-pered-vyborami-v-dnr-1047874504.html

ФСБ предотвратила теракты перед выборами в ДНР

ФСБ предотвратила теракты перед выборами в ДНР

Выборы в ДНР пройдут 10 сентября, жители региона изберут 90 депутатов Народного совета и депутатов советов городских округов. 07.09.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 7 сен – Sputnik. Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракты перед Единым днем голосования в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ."Обнаруженный тайник организован одним из диверсионных подразделений ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) и предназначался для совершения терактов в преддверии Единого дня голосования на территории Донецкой Народной Республики", – говорится в релизе.Единый день голосования в ДНР назначен на 10 сентября. В труднодоступных районах выборы прошли досрочно – с 31 августа по 7 сентября. Жители региона изберут 90 депутатов Народного совета, депутатов советов 21 городского муниципального округа, включая Мариуполь и Донецк.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230905/zhitelya-krasnodarskogo-kraya-zaderzhali-za-popytku-vstupit-v-vsu-1047817350.html

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