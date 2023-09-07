https://sputnik-abkhazia.ru/20230907/neskolko-bpla-sbili-nad-rossiyskimi-regionami-v-noch-s-6-na-7-sentyabrya-1047874033.html

Несколько БПЛА сбили над российскими регионами в ночь с 6 на 7 сентября

Несколько БПЛА сбили над российскими регионами в ночь с 6 на 7 сентября

Киевский режим регулярно предпринимает попытки атаковать объекты на российской территории с помощью беспилотников. Аппараты сбивают в воздухе дежурные средства... 07.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-07T09:00+0300

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СУХУМ, 7 сен – Sputnik. Средства противовоздушной обороны сбили над российскими регионами пять украинских беспилотников самолетного типа после полуночи 7 сентября, сообщает Министерство обороны России.Кроме того, был поврежден электрощиток, из-за чего без света осталось 20 домов. Два других БПЛА были обнаружены и уничтожены в небе над Брянской областью. Никто из жителей региона не пострадал, частично повреждено остекление здания железнодорожного вокзала, привокзальная площадь и несколько автомобилей.Еще один БПЛА был сбит в Подмосковье, там выбиты окна в пяти квартирах, пострадало четыре машины.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230905/pvo-rossii-presekli-popytku-atakovat-moskvu-dronami-1047815418.html

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