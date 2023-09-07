https://sputnik-abkhazia.ru/20230907/neskolko-bpla-sbili-nad-rossiyskimi-regionami-v-noch-s-6-na-7-sentyabrya-1047874033.html
Несколько БПЛА сбили над российскими регионами в ночь с 6 на 7 сентября
Несколько БПЛА сбили над российскими регионами в ночь с 6 на 7 сентября
Киевский режим регулярно предпринимает попытки атаковать объекты на российской территории с помощью беспилотников. Аппараты сбивают в воздухе дежурные средства... 07.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-07T09:00+0300
2023-09-07T09:00+0300
2023-09-07T10:39+0300
россия
новости
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/14/1047584836_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_734b0e1f748fbee5e37fbd8e31356851.jpg
СУХУМ, 7 сен – Sputnik. Средства противовоздушной обороны сбили над российскими регионами пять украинских беспилотников самолетного типа после полуночи 7 сентября, сообщает Министерство обороны России.Кроме того, был поврежден электрощиток, из-за чего без света осталось 20 домов. Два других БПЛА были обнаружены и уничтожены в небе над Брянской областью. Никто из жителей региона не пострадал, частично повреждено остекление здания железнодорожного вокзала, привокзальная площадь и несколько автомобилей.Еще один БПЛА был сбит в Подмосковье, там выбиты окна в пяти квартирах, пострадало четыре машины.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230905/pvo-rossii-presekli-popytku-atakovat-moskvu-dronami-1047815418.html
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/14/1047584836_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_75ec3098dd535d81d03d76e8c45837a5.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, новости, украина
Несколько БПЛА сбили над российскими регионами в ночь с 6 на 7 сентября
09:00 07.09.2023 (обновлено: 10:39 07.09.2023)
Киевский режим регулярно предпринимает попытки атаковать объекты на российской территории с помощью беспилотников. Аппараты сбивают в воздухе дежурные средства противовоздушной обороны.
СУХУМ, 7 сен – Sputnik.
Средства противовоздушной обороны сбили над российскими регионами пять украинских беспилотников самолетного типа после полуночи 7 сентября, сообщает
Министерство обороны России.
Два из них были сбиты в небе над Ростовской областью. Обломки одного аппарата упали за городом, другого - в центре Ростова-на-Дону, в районе улицы Пушкинской. Повреждены фасады трех зданий и машины, за медпомощью обратился один человек с резаными ранами ног, он отказался от госпитализации.
Кроме того, был поврежден электрощиток, из-за чего без света осталось 20 домов.
Два других БПЛА были обнаружены и уничтожены в небе над Брянской областью. Никто из жителей региона не пострадал, частично повреждено остекление здания железнодорожного вокзала, привокзальная площадь и несколько автомобилей.
Еще один БПЛА был сбит в Подмосковье, там выбиты окна в пяти квартирах, пострадало четыре машины.