https://sputnik-abkhazia.ru/20230907/tretiy-konkurs-molodykh-liderov-gordost-abkhazii-proydet-v-agu-1047878996.html

Третий конкурс молодых лидеров "Гордость Абхазии" пройдет в АГУ

Третий конкурс молодых лидеров "Гордость Абхазии" пройдет в АГУ

Впервые конкурс "Гордость Абхазии" прошел в 2020 году, тогда в нем участвовало более 150 человек. 07.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-07T13:25+0300

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пресс-центр

абхазия

россия

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В пресс-центре Sputnik Абхазия состоялась пресс-конференция, посвященная третьему конкурсу молодых лидеров "Гордость Абхазии". Организаторы рассказали о правилах участия и о том, какие призы ждут победителей.Бадрак Авидзба, SputnikТретий конкурсТретий конкурс молодых лидеров "Гордость Абхазии" пройдет в Абхазском государственном университете, заявки на участие будут приниматься с 11 сентября, сказала координатор конкурса Милана Хашба.В конкурсе могут принимать участие молодые люди до 35 лет с высшим образованием или учащиеся на последнем курсе вуза."Конкурсанту необходимо отправить резюме и видеоэссе длительностью до трех минут на тему "Ключевые проблемы и пути их решения" в зависимости от профильного направления конкурсанта. То есть участник в своей области должен раскрыть проблему и найти решение", – добавила Хашба.По результатам конкурса будут определены трое победителей – конкурсант, занявший первое место, получит возможность трудоустройства в одной из крупных российских компаний с условием, что он наберется опыта в течение трех-четырех лет и вернется на родину.Занявший второе место будет иметь возможность трудоустроиться в Министерство иностранных дел Абхазии. Конкурсант, занявший третье место, сможет повысить квалификацию в российских госорганах или частной компании по выбору. "Конкурс, как и в прежние годы, будет проходить на базе Абхазского государственного университета. Хотелось бы поблагодарить университет за всестороннюю поддержку на протяжении этих четырех лет", – добавила она.На втором этапе участники будут заполнять единый управленческий тест, затем пройдет собеседование с конкурсной комиссией. Третий этап – это финал, в ходе которого будут организованы управленческие игры, где конкурсанты смогут раскрыть свои проекты.Большой ажиотажСекретарь оргкомитета конкурса Ариана Какубава на пресс-конференции сказала, что в каждом районе республики есть представители организаторов. Они будут оказывать помощь молодым людям, которые захотят попробовать свои силы в конкурсе."Несмотря на то, что заявочная кампания еще не открыта, к нам поступает огромное количество различных сообщений и звонков от ребят, которые хотят принять участие в конкурсе. Для участия необходимо наличие гражданства Абхазии, нужно, чтобы человек проживал в республике на постоянной основе на законных основаниях", – сообщила Какубава.Координатор социальной платформы "Будущее Абхазии" Артур Чакрян в свою очередь отметил, что на протяжении работы социальной платформы за оказанием помощи в поступлении в вузы обратилось около 80 человек."Мы оказываем содействие. Ребята поступают в высшие учебные заведения, это топовые вузы Российской Федерации. У нас уже сформировалась группа студентов, на следующий год у нас будут студенты пятого курса, которые оканчивают учебу. В то же самое время они уже сами оказывают нам содействие в принятии новых ребят в свои учебные заведения", – заметил он.Член конкурсной комиссии, Уполномоченный по правам ребенка Мактина Джинджолия выразила готовность принять на стажировку участников "Гордости Абхазии", если у них будет такое желание."Ребята в прошлом году были очень талантливые, выбирать было непросто. Уверена, что и в этом году будут очень интересные, грамотные, с большим кругозором ребята. Естественно, я буду их рассматривать как будущих сотрудников Аппарата уполномоченного по правам ребенка", – подчеркнула она.Впервые конкурс молодых лидеров "Гордость Абхазии" прошел в 2020 году. Тогда было подано свыше 150 заявок на участие. Подобный проект в Абхазии был реализован впервые. Конкурс проходит на базе социальной платформы "Будущее Абхазии", цель которой – поддержка талантливой молодежи в республике.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20230824/k-15-letiyu-priznaniya-kak-poyavilas-pesnya-ob-abkhazii-1047652737.html

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