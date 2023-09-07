https://sputnik-abkhazia.ru/20230907/tretiy-konkurs-molodykh-liderov-gordost-abkhazii-proydet-v-agu-1047878996.html
Третий конкурс молодых лидеров "Гордость Абхазии" пройдет в АГУ
Третий конкурс молодых лидеров "Гордость Абхазии" пройдет в АГУ
Впервые конкурс "Гордость Абхазии" прошел в 2020 году, тогда в нем участвовало более 150 человек. 07.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-07T13:25+0300
2023-09-07T13:25+0300
2023-09-07T14:20+0300
пресс-центр
абхазия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/07/1047875395_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_471271e7a415862ef24733836081b22e.jpg
В пресс-центре Sputnik Абхазия состоялась пресс-конференция, посвященная третьему конкурсу молодых лидеров "Гордость Абхазии". Организаторы рассказали о правилах участия и о том, какие призы ждут победителей.Бадрак Авидзба, SputnikТретий конкурсТретий конкурс молодых лидеров "Гордость Абхазии" пройдет в Абхазском государственном университете, заявки на участие будут приниматься с 11 сентября, сказала координатор конкурса Милана Хашба.В конкурсе могут принимать участие молодые люди до 35 лет с высшим образованием или учащиеся на последнем курсе вуза."Конкурсанту необходимо отправить резюме и видеоэссе длительностью до трех минут на тему "Ключевые проблемы и пути их решения" в зависимости от профильного направления конкурсанта. То есть участник в своей области должен раскрыть проблему и найти решение", – добавила Хашба.По результатам конкурса будут определены трое победителей – конкурсант, занявший первое место, получит возможность трудоустройства в одной из крупных российских компаний с условием, что он наберется опыта в течение трех-четырех лет и вернется на родину.Занявший второе место будет иметь возможность трудоустроиться в Министерство иностранных дел Абхазии. Конкурсант, занявший третье место, сможет повысить квалификацию в российских госорганах или частной компании по выбору. "Конкурс, как и в прежние годы, будет проходить на базе Абхазского государственного университета. Хотелось бы поблагодарить университет за всестороннюю поддержку на протяжении этих четырех лет", – добавила она.На втором этапе участники будут заполнять единый управленческий тест, затем пройдет собеседование с конкурсной комиссией. Третий этап – это финал, в ходе которого будут организованы управленческие игры, где конкурсанты смогут раскрыть свои проекты.Большой ажиотажСекретарь оргкомитета конкурса Ариана Какубава на пресс-конференции сказала, что в каждом районе республики есть представители организаторов. Они будут оказывать помощь молодым людям, которые захотят попробовать свои силы в конкурсе."Несмотря на то, что заявочная кампания еще не открыта, к нам поступает огромное количество различных сообщений и звонков от ребят, которые хотят принять участие в конкурсе. Для участия необходимо наличие гражданства Абхазии, нужно, чтобы человек проживал в республике на постоянной основе на законных основаниях", – сообщила Какубава.Координатор социальной платформы "Будущее Абхазии" Артур Чакрян в свою очередь отметил, что на протяжении работы социальной платформы за оказанием помощи в поступлении в вузы обратилось около 80 человек."Мы оказываем содействие. Ребята поступают в высшие учебные заведения, это топовые вузы Российской Федерации. У нас уже сформировалась группа студентов, на следующий год у нас будут студенты пятого курса, которые оканчивают учебу. В то же самое время они уже сами оказывают нам содействие в принятии новых ребят в свои учебные заведения", – заметил он.Член конкурсной комиссии, Уполномоченный по правам ребенка Мактина Джинджолия выразила готовность принять на стажировку участников "Гордости Абхазии", если у них будет такое желание."Ребята в прошлом году были очень талантливые, выбирать было непросто. Уверена, что и в этом году будут очень интересные, грамотные, с большим кругозором ребята. Естественно, я буду их рассматривать как будущих сотрудников Аппарата уполномоченного по правам ребенка", – подчеркнула она.Впервые конкурс молодых лидеров "Гордость Абхазии" прошел в 2020 году. Тогда было подано свыше 150 заявок на участие. Подобный проект в Абхазии был реализован впервые. Конкурс проходит на базе социальной платформы "Будущее Абхазии", цель которой – поддержка талантливой молодежи в республике.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230818/glava-mid-vstretilsya-s-uchastnikami-platformy-buduschee-abkhazii-1047573625.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230824/k-15-letiyu-priznaniya-kak-poyavilas-pesnya-ob-abkhazii-1047652737.html
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/07/1047875395_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5a67d5a685388be462767c6c5b311e3b.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, россия
Третий конкурс молодых лидеров "Гордость Абхазии" пройдет в АГУ
13:25 07.09.2023 (обновлено: 14:20 07.09.2023)
Впервые конкурс "Гордость Абхазии" прошел в 2020 году, тогда в нем участвовало более 150 человек.
В пресс-центре Sputnik Абхазия состоялась пресс-конференция, посвященная третьему конкурсу молодых лидеров "Гордость Абхазии". Организаторы рассказали о правилах участия и о том, какие призы ждут победителей.
Третий конкурс
Третий конкурс молодых лидеров "Гордость Абхазии" пройдет в Абхазском государственном университете, заявки на участие будут приниматься с 11 сентября, сказала координатор конкурса Милана Хашба.
"Хотелось бы отметить, что данный конкурс пользуется особой популярностью среди молодежи. Заявочная кампания стартует уже на следующей неделе, мы объявим об этом на всех наших информационных площадках", – подчеркнула она.
В конкурсе могут принимать участие молодые люди до 35 лет с высшим образованием или учащиеся на последнем курсе вуза.
"Конкурсанту необходимо отправить резюме и видеоэссе длительностью до трех минут на тему "Ключевые проблемы и пути их решения" в зависимости от профильного направления конкурсанта. То есть участник в своей области должен раскрыть проблему и найти решение", – добавила Хашба.
По результатам конкурса будут определены трое победителей – конкурсант, занявший первое место, получит возможность трудоустройства в одной из крупных российских компаний с условием, что он наберется опыта в течение трех-четырех лет и вернется на родину.
Занявший второе место будет иметь возможность трудоустроиться в Министерство иностранных дел Абхазии. Конкурсант, занявший третье место, сможет повысить квалификацию в российских госорганах или частной компании по выбору.
"Конкурс, как и в прежние годы, будет проходить на базе Абхазского государственного университета. Хотелось бы поблагодарить университет за всестороннюю поддержку на протяжении этих четырех лет", – добавила она.
На втором этапе участники будут заполнять единый управленческий тест, затем пройдет собеседование с конкурсной комиссией. Третий этап – это финал, в ходе которого будут организованы управленческие игры, где конкурсанты смогут раскрыть свои проекты.
Большой ажиотаж
Секретарь оргкомитета конкурса Ариана Какубава на пресс-конференции сказала, что в каждом районе республики есть представители организаторов. Они будут оказывать помощь молодым людям, которые захотят попробовать свои силы в конкурсе.
"Несмотря на то, что заявочная кампания еще не открыта, к нам поступает огромное количество различных сообщений и звонков от ребят, которые хотят принять участие в конкурсе. Для участия необходимо наличие гражданства Абхазии, нужно, чтобы человек проживал в республике на постоянной основе на законных основаниях", – сообщила Какубава.
Координатор социальной платформы "Будущее Абхазии" Артур Чакрян в свою очередь отметил, что на протяжении работы социальной платформы за оказанием помощи в поступлении в вузы обратилось около 80 человек.
"Мы оказываем содействие. Ребята поступают в высшие учебные заведения, это топовые вузы Российской Федерации. У нас уже сформировалась группа студентов, на следующий год у нас будут студенты пятого курса, которые оканчивают учебу. В то же самое время они уже сами оказывают нам содействие в принятии новых ребят в свои учебные заведения", – заметил он.
Член конкурсной комиссии, Уполномоченный по правам ребенка Мактина Джинджолия выразила готовность принять на стажировку участников "Гордости Абхазии", если у них будет такое желание.
"Ребята в прошлом году были очень талантливые, выбирать было непросто. Уверена, что и в этом году будут очень интересные, грамотные, с большим кругозором ребята. Естественно, я буду их рассматривать как будущих сотрудников Аппарата уполномоченного по правам ребенка", – подчеркнула она.
Впервые конкурс молодых лидеров "Гордость Абхазии" прошел в 2020 году. Тогда было подано свыше 150 заявок на участие.
Подобный проект в Абхазии был реализован впервые. Конкурс проходит на базе социальной платформы "Будущее Абхазии", цель которой – поддержка талантливой молодежи в республике.