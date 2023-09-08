https://sputnik-abkhazia.ru/20230908/bez-sdelok-k-chemu-prishli-rossiya-i-turtsiya-po-itogam-dlitelnykh-peregovorov--1047898570.html

Без сделок: к чему пришли Россия и Турция по итогам длительных переговоров

Без сделок: к чему пришли Россия и Турция по итогам длительных переговоров

Российское зерно по льготным ценам пойдет в беднейшие страны без каких-либо "сделок" с Украиной и ООН 08.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-08T19:00+0300

2023-09-08T19:00+0300

2023-09-08T19:00+0300

россия

турция

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В среду вечером стало известно о достижении Россией и Турцией договоренности о поставке 1 млн тонн зерна, продукция переработки которого будет направлена в бедные государства. Это решение стало результатом переговоров, проходивших на высшем уровне в конце августа-начале сентября.Sputnik, Вадим ПавловТак, на этой неделе в Сочи состоялись переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Несколькими днями ранее в Москве проводили переговоры министры иностранных дел двух стран – Сергей Лавров и Хакан Фидан. Еще немногим ранее стало известно о направленном генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем письме Сергею Лаврову с конкретными предложениями по восстановлению "зерновой сделки". Эти предложения, как сообщали СМИ, готовились Организацией объединенных наций вместе с Турцией.Подробнее о том, что вошло в российско-турецкие договоренности по зерну и что еще обсуждали власти двух стран – в материале Sputnik.Бедные страны получат российское зерноПосле встречи президентов России и Турции заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил о достижении принципиальной договоренности о поставке 1 млн тонн зерна из России в Турцию.Катар окажет финансовое содействие данной инициативе, чтобы обеспечить льготную цену зерна для Турции и безвозмездную поставку для беднейших стран.По мнению научного сотрудника Института экономики РАН Александра Караваева, необходимость в посредничестве Турции в вопросе переработки российского зерна отчасти обусловлена политическим компромиссом, а отчасти – экономическими реалиями, связанными с рынком муки."В Краснодарском крае и в других российских регионах, примыкающих к черноморским портам, есть дефицит мукомольных мощностей, – рассказал эксперт. – Этот вопрос переходит в плоскость нашего внутреннего баланса потребления и экспорта муки. Миллион тонн зерна, который необходимо перемолоть и отправить на экспорт, являлся бы дополнительной нагрузкой на имеющиеся мощности в данных регионах".Подключение к инициативе Катара, по его словам, позволяет России не брать на себя лишних обязательств, которые могли бы усложнить ситуацию на внутрироссийском рынке муки.Напомним, в 2022 году Россия экспортировала порядка 881 тыс. тонн пшеничной и пшенично-ржаной муки. Из 1 млн тонн зерна, которое в рамках достигнутой договоренности направится в Турцию, в среднем должно быть произведено порядка 550-750 тыс. тонн муки."Таким образом, Россия снимает с себя ряд обязательств, которые в среднесрочной перспективе играли бы какую-то негативную роль, а Турция получает политические и организационные бонусы. Анкара сможет лишний раз продемонстрировать свои амбиции в области организации хабов по доставке основных сырьевых и значимых аграрных товаров", – рассказал Александр Караваев.Сама же Россия, считает эксперт, может собственную муку, произведенную на своих предприятиях, значительно выгоднее экспортировать на более доходные рынки, где за нее дадут больше денег. "Из тех же африканских стран, например, это может быть Египет, являющийся крупным региональным зерновым хабом", – рассказал он.Перспективы "зерновой сделки"С 18 июля прекратилось действие "зерновой сделки" - пакетного соглашения, подразумевавшего безопасный вывоз продовольственных грузов с Украины и содействие ООН экспорту российской сельскохозяйственной продукции.Россия вышла из данной сделки, поскольку почти за год действия вторая ее часть, касающаяся российского экспорта, не выполнялась, а главная заявленная Западом цель инициативы – поставки зерна нуждающимся странам – не выполнялась.При этом, как отметил в ходе переговоров в Сочи Владимир Путин, Москва готова вернуться в "зерновую сделку", как только будут выполнены все условия России, являвшиеся условиями данного пакетного соглашения.Напомним, в конце августа генсек ООН Антониу Гутерриш направил Сергею Лаврову предложения по возобновлению зерновой сделки. Как рассказали в российском МИД, в новый пакет предложений ООН вошли переподключение "дочки" Россельхозбанка к SWIFT, разблокирование активов российских производителей удобрений в Европе, создание страховой платформы и налаживание доступа российских судов в европейские порты."Взамен от российской стороны требуют дать гарантии немедленного и полноценного восстановления черноморской инициативы", – отметили в МИД РФ.Согласно заявлению российского ведомства, данные предложения являются бессодержательными. Создается лишь видимость работы, а эти предложения не ведут к снятию санкций с российских компаний, занятых в производстве удобрений и сельскохозяйственной продукции, пояснили в МИД РФ."Россия и Турция заменили "черноморскую инициативу" на новую формулу с отправкой уже российского зерна на мукомольные комбинаты Турции для снабжения Африки, – рассказал Александр Караваев. – Показательно, что фактически сохраняется объем тех поставок, что осуществлялись в рамках зерновой сделки беднейшим странам Африки – около 1 млн тонн. Только теперь это зерно не украинское, а российское, и реализуется инициатива при финансовом обеспечении Катара".По мнению доктора экономических наук, профессора кафедры корпоративного управления и инновации РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрея Полтарыхина, Россия сегодня в целом не так сильно нуждается в "зерновой сделке", как Украина и страны Запада.По его словам, в этом году в РФ вновь ожидается урожай зерна, близкий к рекордному, и второй год подряд он (вместе с запасами) превысит 100 млн тонн."До недавнего времени Украина экспортировала зерно тремя маршрутами: через Стамбул, через дунайские порты, а также автомобильным и железнодорожным транспортом в Европу. По первому маршруту, в данный момент, экспортировать невозможно. Второй маршрут в ближайшее время тоже перестанет действовать [вследствие разрушений инфраструктуры]. Остаётся третий путь: через Молдову, через Польшу и прочими сухопутными путями в ЕС. Там свои сложности, поскольку местным фермерам не нравится конкуренция с дешевым украинским зерном", – рассказал эксперт.Российско-турецкому сотрудничеству – бытьПомимо продовольственных вопросов, в ходе переговоров в Сочи Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган вновь коснулись темы создания газового хаба в Турции. По их словам, переговоры по этому проекту значительно продвинулись и вскоре ожидается финальный этап согласования всех его параметров.Сейчас на повестке дня, как отметил президент России, находится вопрос учреждения совместной рабочей группы, которая решит все практические вопросы.Лидеры двух стран отметили, что новый хаб позволит мировой энергетике стать более стабильной и сбалансированной, а также повлияет на стоимость энергоносителей и "обогатит" российско-турецкие отношения.Сотрудничество двух стран в энергетике не ограничивается одним только газом – по словам Владимира Путина, "Росатом" продолжает возводить первую в Турции АЭС "Аккую". Запуск первого энергоблока может состояться в следующем году.Как отметил Реджеп Тайип Эрдоган, в Турции сегодня планируется проект строительства второй АЭС – в городе Синоп. И к нему также планируется привлечь Россию. "Считаю, что между нами будет и такой шаг – в отношении строительства новой АЭС", – заявил президент Турции.Помимо этого, заявил турецкий президент, страны уверенно движутся к показателю ежегодного товарооборота на уровне $100 млрд, что "очень радует". Сейчас, по его словам, он составляет $62 млрд.При этом оба лидера отметили становящуюся все более отчетливой тенденцию на использование национальных валют в российско-турецких взаиморасчетах, тогда как доли доллара и евро последовательно снижаются.Президенты России и Турции заявили о важности этого процесса и анонсировали переговоры глав Центробанков об ускорении перевода двусторонней торговли на валютную пару рубль-лира.По мнению научного руководителя Института глобальных исследований Финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский, визит президента Турции в Сочи может стать важным шагом и для будущего потенциального сближения стран Запада с Россией."Турция, как член НАТО и страна, географически привязанная к черноморскому региону, пытается извлечь геополитические выгоды из посредничества между Россией и Западом и превратиться во влиятельную региональную державу в формирующемся многополярном мире", – считает эксперт.Однако в целом, заключает он, сближение Запада с Россией в ближайшей или среднесрочной перспективе будет зависеть от сложной комбинации факторов, которые включают в себя экономические интересы, геополитическую обстановку и готовность к диалогу и компромиссам обеих сторон.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230905/erdogan-opyat-ne-opravdal-nadezhd-zapada-1047828454.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230905/zudin-o-peregovorakh-putina-i-erdogana-est-osnovaniya-nazvat-uspeshnymi--1047818910.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230830/buduschee-turtsii-zavisit-ot-rossii-1047732121.html

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