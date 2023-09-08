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Более ста миллионов рублей было потрачено на лечение граждан Абхазии с января
Более ста миллионов рублей было потрачено на лечение граждан Абхазии с января
На ведомственную целевую программу по лечению граждан республики внутри страны и за границей в 2023 году было выделено 120 миллионов рублей. 08.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-08T14:03+0300
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СУХУМ, 8 сен – Sputnik. На реализацию программы лечения граждан Абхазии внутри республики и за ее пределами в 2023 году было потрачено 102,7 миллиона рублей. Об этом медиа-клубу "Апсны-иахьа" рассказал глава Минздрава Эдуард Бутба.Кроме того, некоторые граждане республики лечатся в российских клиниках по полису обязательного медицинского страхования. Бутба отметил, что благодаря ОМС было сэкономлено более 120 миллионов рублей из абхазского бюджета.По словам министра, по полису лечатся пациенты с тяжелыми заболеваниями, нуждающиеся в лучевой или химиотерапии, страдающие от кардиологических патологий. Помимо процедур, в рамках ОМС проводятся и операции. За восемь месяцев 2023 года медицинскую помощь по полису обязательного медицинского страхования получили 267 граждан Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230629/uvelicheno-finansirovanie-programmy-po-lecheniyu-grazhdan-v-abkhazii-i-za-ee-predelami-1046621620.html
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абхазия, здравоохранение, новости, минздрав абхазии, россия
Более ста миллионов рублей было потрачено на лечение граждан Абхазии с января
14:03 08.09.2023 (обновлено: 14:21 08.09.2023)
На ведомственную целевую программу по лечению граждан республики внутри страны и за границей в 2023 году было выделено 120 миллионов рублей.
СУХУМ, 8 сен – Sputnik. На реализацию программы лечения граждан Абхазии внутри республики и за ее пределами в 2023 году было потрачено 102,7 миллиона рублей. Об этом медиа-клубу "Апсны-иахьа" рассказал глава Минздрава Эдуард Бутба.
"Основными заболеваниями, с которыми наиболее часто сталкиваемся, являются: бронхолегочные заболевания, заболевания системы кровообращения, заболевания костно-мышечной системы и соединительной ткани, заболевания мочеполовой системы, заболевания органов пищеварения, онкологические и эндокринные заболевания", – рассказал он.
Кроме того, некоторые граждане республики лечатся в российских клиниках по полису обязательного медицинского страхования. Бутба отметил, что благодаря ОМС было сэкономлено более 120 миллионов рублей из абхазского бюджета.
По словам министра, по полису лечатся пациенты с тяжелыми заболеваниями, нуждающиеся в лучевой или химиотерапии, страдающие от кардиологических патологий. Помимо процедур, в рамках ОМС проводятся и операции.
За восемь месяцев 2023 года медицинскую помощь по полису обязательного медицинского страхования получили 267 граждан Абхазии.