https://sputnik-abkhazia.ru/20230908/budet-li-prosvet-ekspert-rasskazal-kak-mozhno-pomoch-abkhazskoy-energetike-1047877674.html

Будет ли просвет: эксперт рассказал, как можно помочь абхазской энергетике

Будет ли просвет: эксперт рассказал, как можно помочь абхазской энергетике

Энергетическая проблема остро стоит в республике – из-за ветхой инфраструктуры и нехватки генерации в холодное время года, когда потребление растет, вводится... 08.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-08T09:00+0300

2023-09-08T09:00+0300

2023-09-08T10:27+0300

абхазия

энергетическая отрасль абхазии

свет

электричество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/1b/1043351825_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_41b545d23b1f12f6c2f7ddaace73819f.jpg

Замглавы экономического департамента фонда "Институт энергетики и финансов" Сергей Кондратьев в программе "Такие обстоятельства" на радио Sputnik рассказал, как улучшить состояние энергетической отрасли Абхазии, насколько важно учитывать объемы потребляемой энергии и что нужно сделать для улучшения платежной дисциплины населения.SputnikКорень проблемыПроблемы, которые стоят перед абхазской энергосистемой, Сергей Кондратьев назвал структурными – они связаны с тем, что в последние годы Абхазия столкнулась с резким ростом потребления. Объемы расходования электроэнергии за последние семь лет, по данным эксперта, увеличились в два раза. Серьезно выросли и потери в электросетях."Структурно эту проблему, на мой взгляд, необходимо решать за счет усилий, связанных с повышением платежной дисциплины. Нужно, чтобы хотя бы 80-85% отпускаемой электроэнергии оплачивалось потребителями. Очень важно, чтобы у потребителя была возможность использовать не только электрическое отопление, но и отопление с использованием других видов энергоресурсов", – считает Сергей Кондратьев.Для того, чтобы ситуация в абхазской энергетике стала улучшаться, необходимо строительство новых генерирующих мощностей и новых линий электропередач.Товар, за который нужно хорошо платитьЭлектроэнергия – это товар, за который обязательно нужно платить, уверен Сергей Кондратьев."Это не проблема тарифа. Мы можем установить довольно высокий тариф, который возмещает все затраты, но если, по разным причинам, не удастся собрать эти платежи, то эффекта от этого тарифа не будет. На мой взгляд, здесь может быть несколько решений", – заметил он.Одним из них может быть введение социальной нормы, по которой какую-то часть электроэнергии домохозяйства будут получать по низкому тарифу. При этом, если потребление электроэнергии будет существенно выше установленного объема, то стоимость будет значительно выше."Если они хотят потреблять больше электроэнергии, если речь идет о том, что домохозяйство потребляет несколько тысяч киловатт-часов в месяц, то, конечно, эта электроэнергия должна быть оплачена по текущей цене", – говорит эксперт.Говоря о программе по обеспечению потребителей новыми приборами учета, которая проводится в республике, Сергей Кондратьев подчеркнул, что установка счетчиков крайне важна."Я бы здесь говорил не о том, что первостепенная задача – это отключить кому-то электричество. Очень важно понять сколько электроэнергии получает конкретный потребитель, потому что часто даже он сам не знает, сколько использовал", – сказал эксперт.Понимание того, кому отпускается электроэнергия и в каком объеме, может позволить государству выработать оптимальное решение по дифференцированному повышению тарифов, которое будет рассчитано на разные категории потребителей, считает Сергей Кондратьев.Ситуация в энергоотрасли Абхазии в последние годы остается крайне тяжелой. Высокое, в частности незаконное потребление электричества, изношенность сетей, нехватка мощностей стали основными причинами кризиса. Из-за этого в холодное время года, когда потребление растет, в стране вводятся веерные отключения. В некоторых районах света может не быть до восьми часов в сутки. Также осенью и зимой Абхазия запрашивает переток электроэнергии из России.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230901/bzhaniya-proinspektiroval-rabotu-ingurges-1047761866.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230820/remont-liniy-elektroperedach-i-novye-schetchiki-kak-abkhazskie-energetiki-rabotayut-letom-1047585744.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, свет, электричество