https://sputnik-abkhazia.ru/20230908/prezentatsiya-proekta-neizvestnyy-voin-o-veteranakh-ovna-proshla-v-sukhume--1047900427.html

Презентация проекта "Неизвестный воин" о ветеранах ОВНА прошла в Сухуме

Презентация проекта "Неизвестный воин" о ветеранах ОВНА прошла в Сухуме

Проект посвящен ветеранам Отечественной войны народа Абхазии и приурочен к 30-й годовщине Дня Победы и Независимости республики 08.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-08T21:22+0300

2023-09-08T21:22+0300

2023-09-08T22:46+0300

в абхазии

абхазия

новости

отечественная война народа абхазии (1992-1993)

сухум

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/08/1047899150_1:0:1222:687_1920x0_80_0_0_18097f41c09d0b9cf6add75b45dce9fb.jpg

СУХУМ, 8 сен - Sputnik, Асмат Цвижба. Презентация проекта "Неизвестный воин" журналиста Ланы Абшилава и режиссера Беслана Лагулаа прошла на культурно-деловой платформе "Гума" в Сухуме в пятницу, 8 сентября. На презентации проекта зрителям был показан один ролик из цикла видеоинтервью. Он рассказывал о кавалере Ордена Леона Андрее Малия, которому на момент начала войны было 19 лет. Ветеран рассказал о своем боевом пути и о том, какой след война оставила в его жизни. Также гости смогли увидеть портреты героев, которых запечатлел Беслан Лагулаа.По словам Ланы Абшилава, спустя 30 лет после окончания войны ветераны неохотно делятся личными историями, тем более на камеру. Многих пришлось уговаривать и не один раз. "Может, один или два человека согласились сразу. Остальных приходилось уговаривать по полчаса. Бывало, что они передумывали, но я объясняла, что это все делается не для них, а для их детей, внуков, для нового поколения, которое должно услышать об историях героев из первых уст", - сказала она. Один из героев проекта - Зураб Абшилава из села Река, который воевал в составе батальона "Шьаратын" и был удостоен медали "За отвагу". Ветеран признался, что не считает свое участие в войне геройством. "Мы никогда не воевали, но пришлось взять в руки оружие. Да, мы воевали, как и все, делали то, что делали многие", - скромно рассказал он. Финансовую поддержку проекту оказал мобильный оператор "А-Мобаил". "Такие проекты очень важны, так как последующие поколения узнают о подвигах ветеранов. Нам сразу понравилась идея проекта, потому что история неизвестного воина всегда вызывает интерес",- отметила представитель компании, руководитель отдела по связям с общественностью Астанда Чкадуа. По словам Ланы Абшилава, к ней поступает очень много сообщений с именами и историями новых, ранее не известных обществу героев. Журналист выразила надежду на то, что проект будет продолжен в следующем году.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220826/samyy-bolshoy-strakh--voyna-glazami-denisa-solomko-1041132311.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220930/druzhba-na-peredovoy-boevye-budni-veteranov-iz-poselka-tasrakua-1041800617.html

абхазия

сухум

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, отечественная война народа абхазии (1992-1993), сухум