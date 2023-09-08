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https://sputnik-abkhazia.ru/20230908/prezentatsiya-proekta-neizvestnyy-voin-o-veteranakh-ovna-proshla-v-sukhume--1047900427.html
Презентация проекта "Неизвестный воин" о ветеранах ОВНА прошла в Сухуме
Презентация проекта "Неизвестный воин" о ветеранах ОВНА прошла в Сухуме
Проект посвящен ветеранам Отечественной войны народа Абхазии и приурочен к 30-й годовщине Дня Победы и Независимости республики 08.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-08T21:22+0300
2023-09-08T22:46+0300
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СУХУМ, 8 сен - Sputnik, Асмат Цвижба. Презентация проекта "Неизвестный воин" журналиста Ланы Абшилава и режиссера Беслана Лагулаа прошла на культурно-деловой платформе "Гума" в Сухуме в пятницу, 8 сентября. На презентации проекта зрителям был показан один ролик из цикла видеоинтервью. Он рассказывал о кавалере Ордена Леона Андрее Малия, которому на момент начала войны было 19 лет. Ветеран рассказал о своем боевом пути и о том, какой след война оставила в его жизни. Также гости смогли увидеть портреты героев, которых запечатлел Беслан Лагулаа.По словам Ланы Абшилава, спустя 30 лет после окончания войны ветераны неохотно делятся личными историями, тем более на камеру. Многих пришлось уговаривать и не один раз. "Может, один или два человека согласились сразу. Остальных приходилось уговаривать по полчаса. Бывало, что они передумывали, но я объясняла, что это все делается не для них, а для их детей, внуков, для нового поколения, которое должно услышать об историях героев из первых уст", - сказала она. Один из героев проекта - Зураб Абшилава из села Река, который воевал в составе батальона "Шьаратын" и был удостоен медали "За отвагу". Ветеран признался, что не считает свое участие в войне геройством. "Мы никогда не воевали, но пришлось взять в руки оружие. Да, мы воевали, как и все, делали то, что делали многие", - скромно рассказал он. Финансовую поддержку проекту оказал мобильный оператор "А-Мобаил". "Такие проекты очень важны, так как последующие поколения узнают о подвигах ветеранов. Нам сразу понравилась идея проекта, потому что история неизвестного воина всегда вызывает интерес",- отметила представитель компании, руководитель отдела по связям с общественностью Астанда Чкадуа. По словам Ланы Абшилава, к ней поступает очень много сообщений с именами и историями новых, ранее не известных обществу героев. Журналист выразила надежду на то, что проект будет продолжен в следующем году.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220826/samyy-bolshoy-strakh--voyna-glazami-denisa-solomko-1041132311.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220930/druzhba-na-peredovoy-boevye-budni-veteranov-iz-poselka-tasrakua-1041800617.html
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абхазия, новости, отечественная война народа абхазии (1992-1993), сухум

Презентация проекта "Неизвестный воин" о ветеранах ОВНА прошла в Сухуме

21:22 08.09.2023 (обновлено: 22:46 08.09.2023)
© Sputnik / Леон Адлейба Презентация проекта Ланы Абшилава “Неизвестный воин”
Презентация проекта Ланы Абшилава “Неизвестный воин” - Sputnik Абхазия, 1920, 08.09.2023
© Sputnik / Леон Адлейба
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Проект посвящен ветеранам Отечественной войны народа Абхазии и приурочен к 30-й годовщине Дня Победы и Независимости республики
СУХУМ, 8 сен - Sputnik, Асмат Цвижба. Презентация проекта "Неизвестный воин" журналиста Ланы Абшилава и режиссера Беслана Лагулаа прошла на культурно-деловой платформе "Гума" в Сухуме в пятницу, 8 сентября.
"Неизвестный воин"- это 15 историй ветеранов Отечественной войны народа Абхазии, рассказанные на камеру впервые. Съемки проекта длились месяц, героев "собирали" по всей республике.
На презентации проекта зрителям был показан один ролик из цикла видеоинтервью. Он рассказывал о кавалере Ордена Леона Андрее Малия, которому на момент начала войны было 19 лет. Ветеран рассказал о своем боевом пути и о том, какой след война оставила в его жизни.
Также гости смогли увидеть портреты героев, которых запечатлел Беслан Лагулаа.
По словам Ланы Абшилава, спустя 30 лет после окончания войны ветераны неохотно делятся личными историями, тем более на камеру. Многих пришлось уговаривать и не один раз.
"Может, один или два человека согласились сразу. Остальных приходилось уговаривать по полчаса. Бывало, что они передумывали, но я объясняла, что это все делается не для них, а для их детей, внуков, для нового поколения, которое должно услышать об историях героев из первых уст", - сказала она.
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Один из героев проекта - Зураб Абшилава из села Река, который воевал в составе батальона "Шьаратын" и был удостоен медали "За отвагу". Ветеран признался, что не считает свое участие в войне геройством.
"Мы никогда не воевали, но пришлось взять в руки оружие. Да, мы воевали, как и все, делали то, что делали многие", - скромно рассказал он.
Финансовую поддержку проекту оказал мобильный оператор "А-Мобаил".
"Такие проекты очень важны, так как последующие поколения узнают о подвигах ветеранов. Нам сразу понравилась идея проекта, потому что история неизвестного воина всегда вызывает интерес",- отметила представитель компании, руководитель отдела по связям с общественностью Астанда Чкадуа.
По словам Ланы Абшилава, к ней поступает очень много сообщений с именами и историями новых, ранее не известных обществу героев. Журналист выразила надежду на то, что проект будет продолжен в следующем году.
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