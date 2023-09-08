https://sputnik-abkhazia.ru/20230908/zhitelnitsa-abkhazii-podozrevaetsya-v-obnalichivanii-materinskogo-kapitala-1047896570.html
Жительница Абхазии подозревается в обналичивании материнского капитала
Жительница Абхазии подозревается в обналичивании материнского капитала
Согласно российскому законодательству, материнский капитал можно использовать для улучшения жилищных условий, оплату образования ребенка, оформление пенсии для... 08.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-08T18:17+0300
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СУХУМ, 8 сен – Sputnik. Жительница Абхазии подозревается в мошенничестве – обналичивании материнского капитала. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Краснодарскому краю.Директор фирмы вместе со своей сообщницей заключили с подозреваемой фиктивный договор займа, затем подыскали документы на несуществующую недвижимость в Ростовской области. Чтобы создать видимость получения денег для улучшения жилищных условий, они заключили с заказчицей "липовый" договор купли-продажи.Документы с заведомо ложными сведениями были отправлены в Пенсионный фонд, который перечислил на счет организации более 450 тысяч рублей для погашения задолженности по займу. Женщины сняли деньги и распорядились ими по своему усмотрению.Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. На период предварительного следствия обвиняемая находилась под домашним арестом. Максимальным наказанием за преступление может стать лишение свободы сроком до шести лет.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230705/razmer-edinovremennykh-vyplat-za-rozhdenie-rebenka-v-abkhazii-izmenen-1046726781.html
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Жительница Абхазии подозревается в обналичивании материнского капитала
18:17 08.09.2023 (обновлено: 18:39 08.09.2023)
Согласно российскому законодательству, материнский капитал можно использовать для улучшения жилищных условий, оплату образования ребенка, оформление пенсии для матери, покупку товаров для детей-инвалидов и получение ежемесячные выплаты, если семья малоимущая.
СУХУМ, 8 сен – Sputnik.
Жительница Абхазии подозревается в мошенничестве – обналичивании материнского капитала. Об этом сообщает
пресс-служба МВД России по Краснодарскому краю.
Сообщается, что 45-летняя женщина обратилась в фирму, которая занимается выдачей целевых займов на покупку жилья.
Директор фирмы вместе со своей сообщницей заключили с подозреваемой фиктивный договор займа, затем подыскали документы на несуществующую недвижимость в Ростовской области. Чтобы создать видимость получения денег для улучшения жилищных условий, они заключили с заказчицей "липовый" договор купли-продажи.
Документы с заведомо ложными сведениями были отправлены в Пенсионный фонд, который перечислил на счет организации более 450 тысяч рублей для погашения задолженности по займу. Женщины сняли деньги и распорядились ими по своему усмотрению.
Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. На период предварительного следствия обвиняемая находилась под домашним арестом. Максимальным наказанием за преступление может стать лишение свободы сроком до шести лет.