https://sputnik-abkhazia.ru/20230911/rossiyskie-voyska-sbili-bolee-45-ukrainskikh-dronov-za-sutki-1047933103.html

Российские войска сбили более 45 украинских дронов за сутки

Российские войска сбили более 45 украинских дронов за сутки

Всего с начала военной спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года были уничтожены 6628 БПЛА противника. 11.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-11T15:54+0300

2023-09-11T15:54+0300

2023-09-11T15:58+0300

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СУХУМ, 11 сен – Sputnik. Средства противовоздушной обороны России за сутки уничтожили 46 украинских беспилотников, сообщает Министерство обороны России.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России поражены живая сила и военная техника ВСУ в 132 районах, уничтожены радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68 и пункт управления 100-й бригады территориальной обороны.Ведомство сообщает, что на Купянском направлении Киев потерял за сутки до 80 военнослужащих, два автомобиля, гаубицу Д-30, склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны. На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, три автомобиля, две гаубицы Д-30, станция радиоэлектронной борьбы с БПЛА "Буковель-AD", пункт управления беспилотными летательными аппаратами. На Донецком направлении за сутки Киев потерял до 200 военнослужащих убитыми и ранеными, восемь автомобилей, гаубицу Д-30, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, склад боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ. На Южно-Донецком направлении украинская армия потеряла до 160 бойцов, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три гаубицы "Мста-Б", на Запорожском направлении подразделениями - до 145 военнослужащих, два танка, три автомобиля, зенитный ракетный комплекс Stormer HVM, самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin, гаубицы М119 и "Мста-Б" и Д-20. На Краснолиманском направлении отражены три атаки штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, противник потерял до 70 солдат, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубицу Д-20.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230907/ukrainskogo-razvedchika-prigovorili-k-pozhiznennomu-sroku-za-voennye-prestupleniya-1047886308.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230906/podoshli-vplotnuyu-chto-namechaetsya-v-zone-svo-1047849288.html

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