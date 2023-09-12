https://sputnik-abkhazia.ru/20230912/ni-motiva-ni-dokazatelstv-sud-doprosil-obvinyaemogo-po-delu-o-troynom-ubiystve-1047948662.html

Ни мотива, ни доказательств: суд допросил обвиняемого по делу о тройном убийстве

Ни мотива, ни доказательств: суд допросил обвиняемого по делу о тройном убийстве

Рассмотрение дела о тройном убийстве на набережной Махаджиров в Сухуме, которое произошло в ноябре 2019 года, продолжилось в здании СГБ Абхазии 12 сентября. 12.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-12T20:04+0300

2023-09-12T20:04+0300

2023-09-12T20:04+0300

в абхазии

абхазия

дело о тройном убийстве на набережной сухума

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В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая.Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом. Подсудимые в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.Эрик Чкадуа обвиняется еще и в хищении транспортных средств – автомобилей марки Mercedes-Benz и Lexus GX.SputnikВерсия обвиненияНа очередном судебном заседании показания дал обвиняемый Беслан Бганба.Как утверждает обвинение, Бганба и Чкадуа были приверженцами сухумского клана "воров в законе". В мае 2019 года они были избиты в СИЗО МВД неустановленными лицами с одобрения главарей гудаутского клана Астамура Шамба и Алхаса Авидзба и разработали план их убийства из мести. Позже Чкадуа и Бганба вовлекли в свою банду братьев Ахалая и Аслана Блабба.Обвинение утверждает, что Чкадуа и Бганба отвечали за общее руководство бандой, организацию и планирование убийства, финансирование, обеспечение орудиями убийства, поиск места совершения преступления, а также непосредственно участвовали в нем.Также, по версии следствия, во время вооруженного нападения убитый Алхас Авидзба не менее шести раз выстрелил из своего пистолета в сторону Бганба, отчего тот получил слепое огнестрельное ранение в области бедра.День убийстваВ суде Бганба заявил, что не считает себя виновным, мотива для убийства у него не было, к какому-либо из "воровских кланов" не причастен. Он рассказал, что был знаком с убитыми, но редко общался с ними общался - до происшествия они виделись очень давно. Бганба отметил, что в 2019 году отбывал наказание в тюрьме по подозрению в похищении гражданина Абхазии Мирцхулава. Он заявил, что не был причастен и к этому преступлению. Дело в отношении Бганба было прекращено спустя несколько месяцев из-за отсутствия состава преступления.Обвиняемый утверждает, что он не участвовал в тюремной потасовке в мае 2019 года, после чего, как утверждает следствие, был доставлен в больницу. В медучреждение же он попал в июне 2019 года из-за тромбоза. Оттуда он и был выпущен на свободу.По словам Бганба, в день убийства, 22 ноября, он целый день находился у себя дома. Об инциденте он услышал в тот же день после обеда, информатор сообщил обвиняемому, что он подозревается в соучастии.Спустя несколько дней Бганба решил скрыться, так как понимал, что его, как и в случае с похищением Мирцхулава, будут несправедливо обвинять. Он направился к Демуру Ахалая, так как был уверен, что тот проживает один.Ахалая, по словам Бганба, удивился нежданному гостю, но отказывать ему не стал. В гостях обвиняемый провел несколько дней, а затем уехал в село Арасадзыхь и жил в заброшенном доме недалеко от дома родственника Валериана Шанава.Процедура освидетельствованияВ мае 2020 года Бганба был задержан, при задержании получил телесные повреждения и был доставлен в больницу, где был освидетельствован. Об этой процедуре обвиняемый подробно рассказал в суде.По его словам, он чуть более двух недель находился без сознания. В конце мая к нему в палату вошел судмедэксперт Бобуа и спросил: "Где у тебя порезано и зашито"?"Я им показывал все шрамы. Я увидел, что они нацелены на эту язву (в области бедра – прим.). Я им сказал, что это метадоновая язва, говорил, позовите нарколога", - сказал он и добавил, что нарколога никто не позвал, а его язва на бедре была сфотографирована.В начале июня, рассказал Бганба, Бобуа вернулся вместе с хирургом Мавриком Чагава, который даже близко не подошел к пациенту. Судмедэксперт вновь сфотографировал рану и ушел, отметил обвиняемый.По словам Бганба, спустя пять дней его привезли в Республиканскую больницу без объяснения причины. Как оказалось, его привезли для осмотра на компьютерном томографе. В той же комнате Бобуа, как утверждает подсудимый, вновь указал на язву, но уже другому врачу по фамилии Берзения. Между собой медики ничего не обсуждали, отметил Бганба."Когда снимали КТ, этому шраму было ровно два года", - пояснил обвиняемый, а не полгода, как это утверждали в заключении специалисты.ХодатайствоВ июне Бганба был доставлен в СГБ, где объявил голодовку и требовал провести в отношении него повторную независимую экспертизу.Об экспертизе Бганба просил и в суде, он отметил, что готов пройти ее в любом учреждении, государственном или частном, но не на территории Абхазии.Адвокат Бганба Марина Тания заявила ходатайство о необходимости освидетельствования ее подзащитного для доказательства того, что рубец на его бедре – это не след от ранения, и подобные следы есть и на других участках тела Бганба. Кроме того, Бганба и его адвокат утверждают, что на бедре только один рубец, а не три, как описывается в материалах дела.Совещаясь на месте, суд решил удовлетворить ходатайство, провести освидетельствование Бганба с привлечением врача "или иного специалиста". Освидетельствование пройдет на следующем судебном заседании, которое состоится 19 сентября.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210115/Delo-o-pokhischenii-Mirtskhulava-napravleno-v-Sukhumskiy-rayonnyy-sud-1031641395.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230912/sud-prigovoril-nugzara-papba-k-16-godam-tyurmy-po-delu-ob-ubiystve-yaponchika-1047947677.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230815/pokazaniya-obvinyaemogo-sud-doprosil-erika-chkadua-po-delu-o-troynom-ubiystve-1047520173.html

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абхазия, дело о тройном убийстве на набережной сухума