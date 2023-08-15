https://sputnik-abkhazia.ru/20230815/pokazaniya-obvinyaemogo-sud-doprosil-erika-chkadua-po-delu-o-troynom-ubiystve-1047520173.html

Показания обвиняемого: суд допросил Эрика Чкадуа по делу о тройном убийстве

Показания обвиняемого: суд допросил Эрика Чкадуа по делу о тройном убийстве

Рассмотрение дела о тройном убийстве на набережной Махаджиров в Сухуме, которое произошло в ноябре 2019 года, продолжилось в здании СГБ Абхазии 15 августа. 15.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-15T21:28+0300

2023-08-15T21:28+0300

2023-08-15T21:42+0300

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В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая.Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом. Подсудимые в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.Эрик Чкадуа обвиняется еще и в хищении транспортных средств – автомобилей марки Mercedes-Benz и Lexus GX.SputnikСуть обвиненияНа заседании 15 августа показания дал обвиняемый Эрик Чкадуа.В мае 2019 года они были избиты в СИЗО МВД неустановленными лицами с одобрения главарей гудаутского клана Астамура Шамба и Алхаса Авидзба и разработали план их убийства из мести. Позже Чкадуа и Бганба вовлекли в свою банду братьев Ахалая и Аслана Блабба.Обвинение утверждает, что Чкадуа и Бганба отвечали за общее руководство бандой, организацию и планирование убийства, финансирование, обеспечение орудиями убийства, поиск места совершения преступления, а также непосредственно участвовали в нем.По версии обвинения, в сентябре 2019 года Эрик Чкадуа получил через знакомого Зухраба Шенкао автомобильный номер для использования в нападении. Номера затем были установлены на машину, на которой преступники приехали на место убийства.Таким образом, Чкадуа обвиняется в создании банды и руководстве ею в целях нападения на граждан, умышленном убийстве двух или более лиц общеопасным способом, умышленном повреждении чужого имущества, незаконном приобретении, хранении, ношении и перевозке оружия и боеприпасов.Показания обвиняемогоНа допросе в суде Эрик Чкадуа рассказал, что был близко знаком с убитыми Шамба и Авидзба, никакого личного конфликта между ними не было, мотива для преступления не было "и не могло быть". Свою вину в предъявленных обвинениях Чкадуа не признает.Обвиняемый подчеркнул, что никакого отношения к созданию банды он не имеет. Чкадуа подтвердил, что в 2019 году отбывал наказание в СИЗО МВД, но заявил, что ни в каких конфликтах не участвовал. По его словам, он действительно обращался в медсанчасть из-за последствий травм, полученных ранее при аварии.Часть наказания Чкадуа отбывал под домашним арестом, который, по его же словам, периодически нарушал и выезжал из дома на родительских машинах. Чтобы не вызывать подозрений, Чкадуа попросил у Зухраба Шенкао, дяди его ребенка, предоставить ему автономера. Чкадуа рассказал, что Шенкао сообщил ему, где хранятся номера, но по факту найти их обвиняемому не удалось, и более вопрос о номерах между мужчинами не вставал.Также Чкадуа рассказал об обстоятельствах тонировки автомобиля, на котором, по версии обвинения, было совершено убийство.По его словам, 19 ноября 2019 года он обратился к Аслану Блабба с просьбой затонировать передние боковые стекла автомобиля Audi A4(по версии следствия преступники приехали на место преступления на Toyota Mark 2), который принадлежал Анаид Мелитян, подруге Жанны Шенкао, матери его ребенка.Блабба просьбу выполнил, обратившись к тонировщику авто Автандилу Чолария. После того как Чолария выполнил работу, по словам Чкадуа, машину забрала Шенкао и рассказала ему, что ее подруга пошутила, что можно было бы затонировать и лобовое стекло.Чкадуа решил довести дело до конца и снова обратился к Блабба, но, когда он ехал отдавать ему Audi, не смог дозвониться из-за проблем с телефоном. По дороге Чкадуа встретил Дато Ахалая и объяснил ситуацию. Ахалая предложил сам набрать Чолария, с которым он был знаком, и попросить завершить работу, что он и сделал. Также Ахалая предложил довезти Чкадуа в мастерскую, так как тот "спал на ходу", но обвиняемый отказался.Чкадуа утверждает, что во второй раз сам привез иномарку в мастерскую Чолария, где ему навстречу выбежал "парень низкого роста", удостоверился, что он от Аслана Блабба, взял ключи, записал номер и позвонил, когда работа была окончена. Блабба привез Чкадуа в автосервис, оставил его, но сам из машины не выходил."Я подошел к ним, взял ключи у Авто (Автандила Чолария - прим.) и сказал: "Я от Аслана, просил в долг. Я могу забыть, у вас же есть мой номер, набери мне", – рассказал подсудимый.Спустя несколько часов Чкадуа оставил машину у хозяйки Мелитян.День убийстваПо словам Эрика Чкадуа, в день убийства, 22 ноября 2019 года, к обеду он приехал в район Учхоза, где живут родители. Несколько раз мужчина спускался и поднимался в квартиру, кормил собаку, во дворе встречался с соседями, общался с ними. Спустя некоторое время Чкадуа уехал на машине к себе домой.Об убийстве, как утверждает обвиняемый, он узнал в городе, а затем приехал к себе домой, где о случившемся уже услышала его супруга, которую он застал в слезах.Чкадуа рассказал, что вскоре после дня убийства он был вынужден нарушить домашний арест и скрываться, так как его обвиняли в причастности к делу. В мае он был задержан.На вопросы гособвинения и представителя потерпевших Чкадуа отвечать отказался.Следующее заседание суда состоится 22 августа.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230801/sud-doprosil-obvinyaemogo-dato-akhalaya-po-delu-o-troynom-ubiystve-v-sukhume-1047272481.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230815/vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-po-faktu-ubiystva-v-babyschire-1047510275.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230811/obvinyaemyy-ostaetsya-pod-strazhey-sud-rassmotrel-zhalobu-advokatov-aynara-tsvizhba-1047450626.html

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