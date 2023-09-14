https://sputnik-abkhazia.ru/20230914/agrba-rasskazal-kogda-budut-zaversheny-raboty-po-osvescheniyu-trassy-psou-sukhum-1047971727.html

Агрба рассказал, когда будут завершены работы по освещению трассы Псоу-Сухум

Агрба рассказал, когда будут завершены работы по освещению трассы Псоу-Сухум

Протяженность дороги от абхазской столицы до границы по реке Псоу – примерно 120 километров. На этом участке установлено около 3000 опор. 14.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-14T09:00+0300

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СУХУМ, 14 сен – Sputnik. Работы по освещению республиканской трассы на участке от Псоу до Сухума будут завершены до Дня Победы 30 сентября. Об этом в программе "Посредник" на радио Sputnik рассказал начальник Управления капитального строительства республики Тимур Агрба."Мы планируем, что до 30 сентября трансформаторы будут заменены, и все будет включено. Потом подрядчик продолжит красить опоры там, где произошли ДТП и так далее, у него срок до конца 2023 года. Пока мы хотим полностью включить освещение, потом подрядчик будет подкрашивать и проводить другие работы. Необходимо поменять еще 70 опор, но задача поставлена такая, чтобы ко Дню Победы вся дорога освещалась", – рассказал Агрба.Глава УКС отметил, что работы уже доведены до поста ГАИ в Верхней Эшере и в скором времени дойдут до города Сухум."Прошло около десяти лет без должного обслуживания, я считаю, что очень даже неплохо эта линия отслужила. Плафоны имеют определенный срок годности, тем более в наших условиях, когда постоянные сбои и скачки электричества", – подчеркнул Агрба.При заказе новых плафонов поставщиков предупредили о том, что необходимо предусмотреть проблемы с электричеством, пояснил он. После завершения работ Управление капитально строительства передаст линию освещения Псоу - Сухум компании "Черноморэнерго" для дальнейшего обслуживания и эксплуатации.Что касается линии освещения на участке Сухум - Очамчыра, то еще в 2022 году оно было проведено от реки Кодор до села Лабра. В 2023 году работы продолжились на участках дороги от поселка Агудзера до Кодора и от Лабры до поворота на Ткуарчал, а также в городе Очамчыра.На освещение республиканской трассы на участках Псоу - Сухум и Сухум - Очамчыра было выделено по 105 миллионов рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230830/podgotovka-ko-dnyu-pobedy-kakim-budet-glavnyy-prazdnik-abkhazii-v-2023-godu-1047737985.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230908/problemy-abkhazskoy-energetiki-kak-pomoch-otrasli-vyzhit-1047890684.html

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