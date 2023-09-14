https://sputnik-abkhazia.ru/20230914/bolee-50-ukrainskikh-dronov-byli-unichtozheny-sredstvami-pvo-rossii-za-sutki-1047982993.html

Более 50 украинских дронов были уничтожены средствами ПВО России за сутки

Более 50 украинских дронов были уничтожены средствами ПВО России за сутки

Всего с начала военной спецоперации на Украине было уничтожено 6759 украинских беспилотных летательных аппаратов. 14.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-14T17:01+0300

2023-09-14T17:01+0300

2023-09-14T17:33+0300

военная спецоперация рф в донбассе

новости

россия

украина

министерство обороны рф

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/05/1047815249_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b5183ce65174d433de5ecbc7b45c25d9.jpg

СУХУМ, 14 сен – Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили и подавили 53 украинских беспилотника, сообщает пресс-служба Минобороны России.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 143 районах, уничтожены радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, два пункта управления 100-й бригады территориальной обороны и 15-го полка нацгвардии Украины, склад боеприпасов ВСУ. Кроме того, истребительной авиацией ВКС России сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Минобороны сообщает, что на Донецком направлении за сутки было отражено восемь атак, противник потерял до 350 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, три артиллерийские системы М777, гаубицу M109, а также одно орудие Д-30, уничтожен склад боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ. На Запорожском направлении российские войска отразили три атаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой и 71-й егерской бригад ВСУ, уничтожили до 95 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийскую систему М777, гаубицы FH-70, М119, "Мста-Б", Д-20 и Д-30. На Южно-Донецком направлении за сутки Киев потерял до 140 солдат, танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля, на Красно-Лиманском направлении – до 55 бойцов, три боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубицу Д-20. На Купянском направлении было уничтожено до 130 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, артиллерийская система М777, самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, два склада боеприпасов подразделений ВСУ.На Херсонском направлении за сутки уничтожены до 70 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, семь автомобилей, а также гаубица Д-30.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230914/rossiyskie-voennye-unichtozhili-pyat-ukrainskikh-voennykh-katerov-v-chernom-more-1047974273.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230912/putin-otsenil-poteri-kieva-v-khode-kontrnastupleniya-1047940409.html

россия

украина

донбасс

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

новости, россия, украина, министерство обороны рф, донбасс