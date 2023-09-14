https://sputnik-abkhazia.ru/20230914/bolee-50-ukrainskikh-dronov-byli-unichtozheny-sredstvami-pvo-rossii-za-sutki-1047982993.html
Более 50 украинских дронов были уничтожены средствами ПВО России за сутки
Более 50 украинских дронов были уничтожены средствами ПВО России за сутки
Всего с начала военной спецоперации на Украине было уничтожено 6759 украинских беспилотных летательных аппаратов. 14.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-14T17:01+0300
2023-09-14T17:01+0300
2023-09-14T17:33+0300
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СУХУМ, 14 сен – Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили и подавили 53 украинских беспилотника, сообщает пресс-служба Минобороны России.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 143 районах, уничтожены радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, два пункта управления 100-й бригады территориальной обороны и 15-го полка нацгвардии Украины, склад боеприпасов ВСУ. Кроме того, истребительной авиацией ВКС России сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Минобороны сообщает, что на Донецком направлении за сутки было отражено восемь атак, противник потерял до 350 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, три артиллерийские системы М777, гаубицу M109, а также одно орудие Д-30, уничтожен склад боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ. На Запорожском направлении российские войска отразили три атаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой и 71-й егерской бригад ВСУ, уничтожили до 95 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийскую систему М777, гаубицы FH-70, М119, "Мста-Б", Д-20 и Д-30. На Южно-Донецком направлении за сутки Киев потерял до 140 солдат, танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля, на Красно-Лиманском направлении – до 55 бойцов, три боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубицу Д-20. На Купянском направлении было уничтожено до 130 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, артиллерийская система М777, самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, два склада боеприпасов подразделений ВСУ.На Херсонском направлении за сутки уничтожены до 70 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, семь автомобилей, а также гаубица Д-30.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230914/rossiyskie-voennye-unichtozhili-pyat-ukrainskikh-voennykh-katerov-v-chernom-more-1047974273.html
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новости, россия, украина, министерство обороны рф, донбасс
новости, россия, украина, министерство обороны рф, донбасс
Более 50 украинских дронов были уничтожены средствами ПВО России за сутки
17:01 14.09.2023 (обновлено: 17:33 14.09.2023)
Всего с начала военной спецоперации на Украине было уничтожено 6759 украинских беспилотных летательных аппаратов.
СУХУМ, 14 сен – Sputnik.
Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили и подавили 53 украинских беспилотника, сообщает
пресс-служба Минобороны России.
Также за сутки средства ПВО перехватили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 143 районах, уничтожены радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, два пункта управления 100-й бригады территориальной обороны и 15-го полка нацгвардии Украины, склад боеприпасов ВСУ.
Кроме того, истребительной авиацией ВКС России сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.
Минобороны сообщает, что на Донецком направлении за сутки было отражено восемь атак, противник потерял до 350 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, три артиллерийские системы М777, гаубицу M109, а также одно орудие Д-30, уничтожен склад боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ.
На Запорожском направлении российские войска отразили три атаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой и 71-й егерской бригад ВСУ, уничтожили до 95 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийскую систему М777, гаубицы FH-70, М119, "Мста-Б", Д-20 и Д-30.
На Южно-Донецком направлении за сутки Киев потерял до 140 солдат, танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля, на Красно-Лиманском направлении – до 55 бойцов, три боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубицу Д-20.
На Купянском направлении было уничтожено до 130 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, артиллерийская система М777, самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, два склада боеприпасов подразделений ВСУ.
На Херсонском направлении за сутки уничтожены до 70 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, семь автомобилей, а также гаубица Д-30.