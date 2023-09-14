https://sputnik-abkhazia.ru/20230914/impichment-zapuschen-krakh-baydena-neizbezhen-1047979462.html

Импичмент запущен, крах Байдена неизбежен

Импичмент запущен, крах Байдена неизбежен

В конгрессе США стартовала процедура по отстранению от власти президента Джо Байдена — теперь официально. 14.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-14T13:10+0300

2023-09-14T13:10+0300

2023-09-14T13:10+0300

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Конгрессмены не спешили: три года минуло с тех пор, как газета New York Post, принадлежащая консервативному Карабасу-Барабасу — Руперту Мердоку, опубликовала переписку из ноутбука Хантера Байдена, пишет Дмитрий Бавырин для РИА Новости.С тех пор были вскрыты дополнительные цифры (десятки миллионов долларов, проведенные через десятки подставных фирм), но не сущностные подробности. Скандал не помешал Байдену избраться президентом, а расследование по делу его сына было настолько квелым, что либеральным СМИ США (а это все крупные СМИ, за исключением тех, что входят в империю Мердока) успешно удавалось его замалчивать, ссылаясь на происки российской разведки.К тем, кто в наглую ложь про российскую разведку поверил, трудно предъявить претензии. Ноутбук Хантер Байдена — артефакт такой ценности и значимости, что в кино за ним охотилось бы полмира. Но Байден-младший забыл свой компьютер в ремонтной мастерской по наркоманской рассеянности. Да кто ж в подобное поверит?Но в этот раз действительно победила банальность. Просто один забывчивый наркоман довел взяточника-отца до краха. А отец у него — президент Соединенных Штатов Америки.В общем, дело Байденов сильно напоминает дело о сожжении храма Артемиды Геростратом — оно тоже достаточно древнее, и преступник также был известен изначально, только его имя приказали забыть. Но и теперь, после трех лет подковерных торгов, переговоров, интриг и шантажа, Байдену-старшему официально вменяют не взятки, а только то, что он врал, будто ничего не знает о сделках непутевого сына.Теперь нас ждет тоже долгое и наверняка муторное парламентское расследование, по итогам которого нижняя палата парламента вынесет президенту импичмент, а верхняя палата, где для обвинительного вердикта необходимы как минимум 67 голосов из 100, Байдена оправдает. Финита ля комедия.Это — базовый вариант развития событий. Но есть ощущение, что затянувшуюся политическую карьеру Байдена действительно настиг крах. В самом лучшем для президента случае его заставят добровольно отказаться от борьбы за переизбрание, и в начале 2025 года в США сменится глава государства.Да, формально у Байдена неплохие шансы выйти сухим из воды. Но теперь, когда дело все-таки дошло до импичмента, представляется немыслимым, что в элите правящей Демократической партии готовы так рискнуть и вновь поставить на "старину Джо".В истории США был только один (зато общеизвестный) случай, когда президента принудили к досрочному уходу через процедуру импичмента, — отставка Ричарда Никсона. Каша Уотергейта тоже варилась долго: когда скандал с прослушкой конкурента уже горел, Никсон триумфально (с победой в 49 штатах из 50) переизбрался президентом и лишь через полтора года после этого вынужден был отречься от власти в обмен на помилование со стороны нового президента Форда.Главная проблема Никсона — он врал, отрицая свое участие в препятствии расследованию. Так же, как врал Байден, говоря о невмешательстве в бизнес сына. На фоне прочих подробностей это как будто бы чепуха, но ее хватило для смены власти в сверхдержаве.Разница между ними в том, что Никсон был активным, успешным и популярным президентом, а Байден во всем этом — его полная противоположность.Впоследствии Уотергейт обернулся заговором против президента со стороны ФБР и ЦРУ, которые успешно манипулировали прессой. Никсон раздражал своей влиятельностью, во многое вмешивался, многим мешал, чем и настроил против себя влиятельных людей в родной партии. Байден неугоден своей как груз, который тянет всех на дно, — тоже сильно мешает, просто иначе. Только у него нет сильных сторон Никсона и — пора это уже признать — нет никаких шансов на переизбрание на выборах. Он еще до выборов рискует развалиться — ментально и физически, а вместе с ним и весь проект демократов по удержанию власти.Те, кто для Байдена "свои", по-прежнему заинтересованы защитить его от республиканцев, но лишь в том случае, если "старина Джо" согласится на замену и отзовет свою кандидатуру.Начало импичмента — свидетельство того, что по-хорошему договориться не удалось. Он не приведет к первому в истории США случаю, когда президента отстранит от должности парламент, но делает сход Байдена с дистанции практически неизбежным.Кого выдвинут вместо него — можно гадать. Допустим, на замену выпустят нынешнего губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, который способен погрузить США в настолько суровый либеральный эксперимент, что американцы побегут из страны, как бегут сейчас из его Калифорнии.Однако важна не конкретная фамилия. Важно то, что Байден скоро выйдет из игры, у него для участия в ней почти не осталось ни козырей, ни союзников, ни сил человеческих. Но, по сути, это означает не смену власти в Белом доме и не шанс на пересмотр политики Вашингтона в отношении Украины, а, наоборот, пролонгацию правления демократов и продолжение их антироссийского курса.Модель, когда ты роешь яму сопернику, но падаешь в нее сам, часто работает и в политике, когда предпринятое действие приводит к обратному от желаемого результату. Организуя уголовную травлю Дональда Трампа, против которого рассматривают уже четыре дела, демократы вряд ли предполагали, что эти разбирательства еще сильнее поднимут его рейтинг и позволят собрать рекордные пожертвования на предвыборную кампанию.Сейчас, когда Трамп консультирует республиканское большинство в нижней палате конгресса по импичменту Байдена, он может и не задумываться над тем, что этот удар по врагу хотя и приведет к его, врага, падению, но породит нового — более молодого и менее одиозного, чем Байден и сам Трамп.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230828/kiev-mozhet-ne-volnovatsya-v-ssha-o-nem-ne-zabyvayut-1047708712.html

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Дмитрий Бавырин https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/10/1042645273_160:0:1240:1080_100x100_80_0_0_dac0f5493acaecd700540b7b41bcb776.jpg

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сша, мнение, авторы, колумнисты, джо байден, импичмент