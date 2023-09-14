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Новое медоборудование появилось в Республиканской детской больнице

Новое медоборудование появилось в Республиканской детской больнице

На закупку нового медоборудования для детской больницы было потрачено около 9,5 миллиона рублей. Кроме того, ведутся работы по ремонту и оснащению лаборатории... 14.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-14T19:26+0300

2023-09-14T19:26+0300

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СУХУМ, 14 сен - Sputnik. В Республиканской детской больнице появилось новое диагностические оборудование, сообщает Минздрав Абхазии. По словам и.о. главврача Инессы Камлиа, монтаж оборудования уже начался, после этого работать с ним обучат сотрудников больницы."Как только мы закончим установку, начнем обучать средний медицинский персонал для работы, нам в этом поможет коллега - детский хирург, из Башкирии, который сейчас командирован в наше медучреждение", - сказала она. Глава Минздрава Эдуард Бутба рассказал, что из республиканского бюджета за закупку оборудования было потрачено 9,5 миллиона рублей. Кроме того, было отремонтировано помещение лаборатории при больнице. "Мы знали, что детская больница нуждается в обновлении в техническом плане, особенно лаборатория. В прошлом году уже были закуплены биохимический и гематологический анализаторы, а также сопутствующее оборудование на общую сумму более пяти миллионов рублей. В этом году был закончен ремонт помещения для их установки. Сейчас лаборатория работает в тестовом режиме, и полноценно будет запущена в скором времени. Работа медучреждения должна выйти на новый уровень", - сказал он. Завотделением лабораторной диагностики Иван Бурбуниди добавил, что после того, как лаборатория заработает, медучреждение сможет оказывать помощь большему количеству пациентов в сутки. Так, например, можно будет проводить до 40 анализов за раз, и результаты нужно будет ждать всего пять минут, а не несколько часов, подытожил он.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230908/bolee-sta-millionov-rubley-bylo-potracheno-na-lechenie-grazhdan-abkhazii-s-yanvarya-1047892446.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230824/novoe-oborudovanie-peredali-rayonnoy-bolnitse-ochamchyry-1047647517.html

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