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Блокаднице из Абхазии передали обращение немецким властям с просьбой о гумвыплатах
Блокаднице из Абхазии передали обращение немецким властям с просьбой о гумвыплатах
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. За это время в городе погибло более миллиона мирных жителей. 15.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-15T20:58+0300
2023-09-15T20:58+0300
2023-09-15T20:58+0300
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СУХУМ, 15 сен - Sputnik. Нонне Мол-Оглы, единственной блокаднице, живущей в Абхазии, передали обращение участников обороны и жителей блокадного Ленинграда к германскому правительству. Об этом сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в республике. "Для нас этот вопрос является очень важным. Когда по этническому признаку делают выплаты одним, а другим забывают, это конечно же несправедливо", - сказал Нонне Мол-Оглы глава представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов. В тексте отмечается, что предыдущие попытки "достучаться" до властей ФРГ заканчивались безрезультатно."Нас осталось менее 60 тысяч человек - людей разных национальностей, переживших ужасы блокадного города… Мы решительно осуждаем двойственную позицию властей ФРГ, которые длительное время перечисляют гуманитарные выплаты блокадникам еврейской национальности, но категорически отказываются под надуманными предлогами распространить их на всех ныне здравствующих блокадников без их разделения по этническим критериям. Ведь изуверский замысел нацистов по истреблению голодом и холодом всего населения непокорного Ленинграда не предусматривал каких-либо исключений по национальному признаку", - подчеркивается в письме.В прошлом году Санкт-Петербургский городской суд признал блокаду Ленинграда военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом народов Советского Союза. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается прокуратурой в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230822/dom-moskvy-i-posolstvo-rossii-pozdravili-veterana-mariyu-glusker-s-dnem-rozhdeniya-1047619377.html
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абхазия, новости, блокада ленинграда, великая отечественная война, представительство россотрудничества в украине
абхазия, новости, блокада ленинграда, великая отечественная война, представительство россотрудничества в украине
Блокаднице из Абхазии передали обращение немецким властям с просьбой о гумвыплатах
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. За это время в городе погибло более миллиона мирных жителей.
СУХУМ, 15 сен - Sputnik. Нонне Мол-Оглы, единственной блокаднице, живущей в Абхазии, передали обращение участников обороны и жителей блокадного Ленинграда к германскому правительству. Об этом сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в республике.
В нем подписавшиеся просят немецкое правительство распространить гуманитарные выплаты, которые выплачиваются только представителям еврейской национальности, на всех, переживших блокаду.
"Для нас этот вопрос является очень важным. Когда по этническому признаку делают выплаты одним, а другим забывают, это конечно же несправедливо", - сказал Нонне Мол-Оглы глава представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов.
В тексте отмечается, что предыдущие попытки "достучаться" до властей ФРГ заканчивались безрезультатно.
"Нас осталось менее 60 тысяч человек - людей разных национальностей, переживших ужасы блокадного города… Мы решительно осуждаем двойственную позицию властей ФРГ, которые длительное время перечисляют гуманитарные выплаты блокадникам еврейской национальности, но категорически отказываются под надуманными предлогами распространить их на всех ныне здравствующих блокадников без их разделения по этническим критериям. Ведь изуверский замысел нацистов по истреблению голодом и холодом всего населения непокорного Ленинграда не предусматривал каких-либо исключений по национальному признаку", - подчеркивается в письме.
В прошлом году Санкт-Петербургский городской суд признал блокаду Ленинграда военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом народов Советского Союза. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается прокуратурой в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу.