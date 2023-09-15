https://sputnik-abkhazia.ru/20230915/bolee-250-chelovek-poteryali-vsu-na-donetskom-napravlenii-1048002168.html

Более 250 человек потеряли ВСУ на Донецком направлении

Более 250 человек потеряли ВСУ на Донецком направлении

За сутки на Донецком направлении "Южная" группировка войск отразила четыре атаки штурмовых групп ВСУ. 15.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-15T18:07+0300

2023-09-15T18:07+0300

2023-09-15T18:07+0300

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СУХУМ, 15 сен - Sputnik. Российские военные за сутки уничтожили на Донецком направлении около 275 солдат ВСУ, сообщает Министерство обороны России.На Запорожском направлении отражены две атаки, нанесено поражение скоплению живой силы и техники 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, уничтожены более 145 украинских военнослужащих, три автомобиля, две артиллерийские системы М777, орудие FH-70, три гаубицы Д-30 и одна Д-20.На Краснолиманском направлении отражены две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ, противник потерял до 55 солдат, танк, две боевые бронированные машины, орудие Д-20.На Южно-Донецком направлении Киев потерял более 175 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две гаубицы Д-30, одно орудие Д-20, на Купянском направлении - до 20 солдат, два автомобиля, самоходные артиллерийские установки М109 "Paladin" и "Гвоздика", артиллерийскую систему М777, радиолокационную станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48, полевой склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ уничтожены до 75 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, две самоходных артиллерийских установки "Акация", склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны. Ведомство также сообщает, что в акватории Черного моря за сутки были уничтожены два безэкипажных катера ВСУ полупогружного типа.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 137 районах, уничтожен узел связи 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18. Средства ПВО России перехватили три реактивных снаряда системы залпового огня "HIMARS", сбили 41 украинский беспилотник.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230915/azovtsa-prigovorili-k-26-godam-kolonii-za-ubiystvo-dvukh-chelovek-1047997500.html

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