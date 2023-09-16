https://sputnik-abkhazia.ru/20230916/dispanserizatsiya-naseleniya-proydet-v-vysokogornom-sele-pskhu-1048016694.html

Диспансеризация населения пройдет в высокогорном селе Псху

Диспансеризация населения пройдет в высокогорном селе Псху

Диспансеризация жителей села Псху проходит в рамках проекта Всемирного абхазо-абазинского конгресса при поддержке Министерства здравоохранения Абхазии. 16.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-16T19:50+0300

2023-09-16T19:50+0300

2023-09-16T19:50+0300

в абхазии

здравоохранение

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СУХУМ, 16 сен - Sputnik, Сария Кварацхелия. Диспансеризация населения проходит в высокогорном селе Псху. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал ведущий специалист Всемирного абхазо-абазинского конгресса Темур Реквава.В пятницу команда ВААК вместе с врачами различного профиля отправилась на Псху. По словам Реквава, жители села активно участвуют в диспансеризации.Ход диспансеризации уже проинспектировал и министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба. По словам специалиста ВААК, это хороший признак того, что проект приобретает более масштабный характер.Как отметили в пресс-службе Минздрава, диспансеризация населения Псху проходит впервые за последние 30 лет. В ведомстве уточнили, что мобильная бригада, состоящая из профильных специалистов сухумских медицинских учреждений, была командирована в Псху, чтобы провести все виды диагностических исследований.Минздрав также передал медикаменты в ФАП Псху. Проект диспансеризации школьников Абхазии реализует Всемирный абхазо-абазинский конгресс (ВААК) при поддержке Министерства здравоохранения и Минпросвещения.Обследование школьников началось в марте 2023 года. С марта 2023 года было обследовано 718 человек, 605 из которых – дети. Участие в проекте, который охватил 11 сел трех районов, приняли 27 врачей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230614/predvaritelnye-itogi-vaak-rasskazal-o-dispanserizatsii-selskikh-shkolnikov-1046340110.html

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