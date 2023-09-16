https://sputnik-abkhazia.ru/20230916/dispanserizatsiya-naseleniya-proydet-v-vysokogornom-sele-pskhu-1048016694.html
Диспансеризация населения пройдет в высокогорном селе Псху
Диспансеризация населения пройдет в высокогорном селе Псху
Диспансеризация жителей села Псху проходит в рамках проекта Всемирного абхазо-абазинского конгресса при поддержке Министерства здравоохранения Абхазии. 16.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-16T19:50+0300
2023-09-16T19:50+0300
2023-09-16T19:50+0300
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СУХУМ, 16 сен - Sputnik, Сария Кварацхелия. Диспансеризация населения проходит в высокогорном селе Псху. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал ведущий специалист Всемирного абхазо-абазинского конгресса Темур Реквава.В пятницу команда ВААК вместе с врачами различного профиля отправилась на Псху. По словам Реквава, жители села активно участвуют в диспансеризации.Ход диспансеризации уже проинспектировал и министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба. По словам специалиста ВААК, это хороший признак того, что проект приобретает более масштабный характер.Как отметили в пресс-службе Минздрава, диспансеризация населения Псху проходит впервые за последние 30 лет. В ведомстве уточнили, что мобильная бригада, состоящая из профильных специалистов сухумских медицинских учреждений, была командирована в Псху, чтобы провести все виды диагностических исследований.Минздрав также передал медикаменты в ФАП Псху. Проект диспансеризации школьников Абхазии реализует Всемирный абхазо-абазинский конгресс (ВААК) при поддержке Министерства здравоохранения и Минпросвещения.Обследование школьников началось в марте 2023 года. С марта 2023 года было обследовано 718 человек, 605 из которых – дети. Участие в проекте, который охватил 11 сел трех районов, приняли 27 врачей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230614/predvaritelnye-itogi-vaak-rasskazal-o-dispanserizatsii-selskikh-shkolnikov-1046340110.html
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здравоохранение, медицина, абхазия, псху
здравоохранение, медицина, абхазия, псху
Диспансеризация населения пройдет в высокогорном селе Псху
Диспансеризация жителей села Псху проходит в рамках проекта Всемирного абхазо-абазинского конгресса при поддержке Министерства здравоохранения Абхазии.
СУХУМ, 16 сен - Sputnik, Сария Кварацхелия. Диспансеризация населения проходит в высокогорном селе Псху. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал ведущий специалист Всемирного абхазо-абазинского конгресса Темур Реквава.
“Проект диспансеризации мы начали еще в начале этого года. Продиспансеризировали уже 12 сельских школ. В связи с тем, что школы уходили на летние каникулы, мы этот проект поставили на паузу. И вот, с сентября мы возобновили проект. Ранее диспансеризировали сельские школы, сейчас в рамках нашего проекта было принято решение провести обследование для всех жителей села Псху. Хотя в годовом плане у нас этого не было”, - пояснил Реквава.
В пятницу команда ВААК вместе с врачами различного профиля отправилась на Псху. По словам Реквава, жители села активно участвуют в диспансеризации.
Ход диспансеризации уже проинспектировал и министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба. По словам специалиста ВААК, это хороший признак того, что проект приобретает более масштабный характер.
Как отметили в пресс-службе Минздрава, диспансеризация населения Псху проходит впервые за последние 30 лет.
В ведомстве уточнили, что мобильная бригада, состоящая из профильных специалистов сухумских медицинских учреждений, была командирована в Псху, чтобы провести все виды диагностических исследований.
"На месте была оказана медицинская помощь населению по направлениям хирургии, маммологии, онкологии, травматологии, ортопедии, оториноларингологии, педиатрии, офтальмологии, неврологии, кардиологии, терапии, урологии, гинекологии и др. В село также привезли передвижной рентген аппарат для диагностики населения, аппарат ультразвуковой диагностики. У жителей Псху сделали забор необходимых анализов, которые самолетом были отправлены в лабораторию столицы", - говорится в сообщении пресс-службы.
Минздрав также передал медикаменты в ФАП Псху.
Проект диспансеризации школьников Абхазии реализует Всемирный абхазо-абазинский конгресс (ВААК) при поддержке Министерства здравоохранения и Минпросвещения.
Обследование школьников началось в марте 2023 года. С марта 2023 года было обследовано 718 человек, 605 из которых – дети. Участие в проекте, который охватил 11 сел трех районов, приняли 27 врачей.