https://sputnik-abkhazia.ru/20230614/predvaritelnye-itogi-vaak-rasskazal-o-dispanserizatsii-selskikh-shkolnikov-1046340110.html

Предварительные итоги: ВААК рассказал о диспансеризации сельских школьников

Предварительные итоги: ВААК рассказал о диспансеризации сельских школьников

Всемирный абхазо-абазинский конгресс (ВААК) провел в Сухуме круглый стол, который был посвящен предварительным итогам диспансеризации школьников. Она охватила... 14.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-14T17:31+0300

2023-06-14T17:31+0300

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Диспансеризация школьников организована ВААК при поддержке Министерства здравоохранения и Министерства просвещения Абхазии.SputnikКак все проходилоВо время круглого стола присутствующим рассказали об основных этапах проекта, а также о том, как улучшить работу в будущем и вывести диспансеризацию на государственный уровень.Специалист отдела по образованию, социальной активности и здравоохранению ВААК Наур Хишба пояснил, что в каждом селе диспансеризацию проводили в три этапа. "Когда мы едем в школу в первый раз, мы общаемся с администрацией школы и администрацией села, разъясняем цели и задачи проекта и говорим об ограничениях, которые есть. Потому что, когда мы поехали в первый раз, жители села увидели врачей и почти все пришли проверяться. Мы общественная организация с ограниченными ресурсами, детей много. Наши врачи никому не отказали, за что им огромное спасибо, но мы предупреждаем школы о том, что все село мы осмотреть не сможем", – рассказал Хишба.Для проведения диспансеризации собираются списки детей и учителей. Перед вторым выездом на каждого человека заводят карточку, в которой содержатся все важные данные."Когда ребенок приходит, мы выдаем ему именную карточку, с ней он идет сдавать кровь. В целом, средний медицинский персонал собирает кровь в две пробирки – на общий анализ крови и тест на глюкозу. Когда мы едем на диспансеризацию, мы часто объединяем школы, то есть едем в какую-то большую школу, а если где-то по соседству есть школа, где меньше учеников, едем и к ним, берем у них кровь", – добавил Хишба.На диспансеризацию в села, пояснил он, отправляется широкий спектр специалистов – кардиолог, оториноларинголог, невролог, офтальмолог, педиатр, уролог и рентгенолог.По словам руководителя отдела по образованию, социальной активности и здравоохранению ВААК Изольды Хагба, бывали случаи, когда в результате медицинских исследований врачи обнаруживали достаточно серьезные патологии, требующие незамедлительного лечения и оперативного вмешательства."Ни сам ребенок, ни его родители не были в курсе, но, по словам уролога, те проблемы, которые он обнаруживал, без реагирования на сто процентов ведут к бесплодию. А это, как вы понимаете, серьезная проблема", – подчеркнула она.Показатели диспансеризацииДиспансеризация финансировалась из личных средств председателя Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса Муссы Экзекова и обошлась в 500 тысяч рублей. С марта 2023 года было обследовано 718 человек, 605 из которых – дети. Участие в проекте, который охватил 11 сел трех районов, приняли 27 врачей.Младший научный сотрудник НИИЭПиТ Валерий Джинджолия провел анализ данных, полученных в ходе проекта. "Одна из трех функций диспансеризации, как и любого масштабного исследования, масштабного медицинского вмешательства, – это сбор данных, которые дальше вам откроют глаза на то, какова актуальная ситуация, каково соотношение здоровых и больных по различным заболеваниям", – пояснил он.Замминистра здравоохранения Абхазии Саида Делба сказала, что считает проект ВААК по диспансеризации сельских детей образцовым."То, что сделали вы в этой ситуации, как вы это все организовали и провели, смогли скоординировать деятельность всех наших специалистов – это пример того, как должно быть. Буду исходить из того, что, в принципе, в должностные инструкции наших районных педиатров входит все то, что осуществили вы. Я не буду говорить, что наши педиатры работают плохо или хорошо, это сегодня не тема анализа наших подведомственных лечебных учреждений, но я хочу сказать, что все должно выглядеть так, как сейчас", –сказала замминистра Минздрава.Несмотря на небольшие финансовые вложения, результат проведения диспансеризации налицо, добавила она."Что касается наших врачей, которые приняли участие в этом проекте, я уверяю, что они не за те доплаты, которые ВААК осуществлял, ездили в районы. Они ездили, потому что понимали, что есть проблема, и эту проблему надо решать. Это все настолько четко было организовано, что все прошло очень слаженно, и все врачи, которые в этом участвовали, получили огромное удовольствие", – сказала Делба.Депутат Парламента и исполнительный секретарь ВААК Инар Гицба в свою очередь сказал, что результаты проекта переоценить невозможно. По его мнению, диспансеризация должна быть плановой, и осуществлять ее должно государство. Для этого нужно изыскивать средства."Сейчас как раз идет процесс формирования нового бюджета на 2024 год. Возможно, это, как и предложение и приглашение к совместной работе Минздрава, Минпроса, Конгресса и депутатского корпуса поможет подумать над тем, каким образом можно сформировать бюджет, чтобы были предусмотрены средства на продолжение диспансеризации. Сегодня мы подводим предварительные итоги, и результаты очевидны, значимость тут переоценить невозможно. Мы со своей стороны, я, конечно, говорю за себя, но уверен, что коллеги разделят это мнение, мы со своей стороны, принимая и рассматривая бюджет на 2024 год, с удовольствием будем поддерживать подобного рода инициативы", – заявил Гицба.Поддерживая слова депутата, замминистра здравоохранения Саида Делба добавила, что при формировании бюджета министерства диспансеризация должна проходить отдельной статьей."Если дойдет до того, что Парламент будет утверждать бюджет, и там особой статьей будет идти диспансеризация, я надеюсь, что вы эту тему будете знать хорошо и поддержите ее", – подчеркнула она.Всемирный абхазо-абазинский конгресс планирует продолжить проект диспансеризации школьников и учителей.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20230607/meditsinskie-pokazaniya-kak-lechebnye-uchrezhdeniya-abkhazii-gotovyat-k-tursezonu-1046209645.html

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