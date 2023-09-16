https://sputnik-abkhazia.ru/20230916/naslednik-petra-velikogo-kak-ilon-mask-rossiyu-spasal-1048011708.html

Наследник Петра Великого: как Илон Маск Россию спасал

Наследник Петра Великого: как Илон Маск Россию спасал

У России, как известно, два союзника: Дональд Трамп и Илон Маск, пишет автор РИА Новости. 16.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-16T13:30+0300

2023-09-16T13:30+0300

2023-09-16T14:33+0300

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Проблемы с законом у Дональда Трампа сопровождали его на протяжении всего президентского срока — из-за "руки Кремля", подтасовавшей результаты выборов. Теперь ему и вовсе грозит более 500 лет тюрьмы. И, судя по всему, единственный шанс для него остаться на свободе — поменять скамью подсудимого на Овальный кабинет, пишет Давид Нармания для РИА Новости.Самый богатый человек на планете, Илон Маск, пока не обнаруживает каких-либо политических амбиций, однако против него теперь тоже начали расследование. Но обо всем по порядку.Затем уже сам пионер частного космоса решил внести некоторую ясность. Он уточнил, что никакой кран с интернетом украинцам не перекрывал: Starlink не работал над Крымом из-за антироссийских санкций, которые ввели США и их союзники, и ни о каком выключении речь не идет. Он лишь отказался ее активировать по просьбе "правительства", не уточнив, откуда именно был запрос — из Вашингтона или из Киева.Вся эта история выглядит, мягко выражаясь, очень подозрительно. Неразумно проводить операцию, цель которой ни много ни мало "уничтожение российского Черноморского флота", в условиях, когда ключевой аспект не просто не проработан — он вообще зависит от того, удастся ли дозвониться до Илона Маска, чтобы тот активировал спутники. Находились ли они на тот момент над полуостровом и могли ли вообще обеспечить необходимое качество сигнала — отдельный вопрос. Причем, исходя из описываемого CNN сюжета, это нужно было сделать в последний момент, когда Рубикон уже перейден. Больше похоже на сюжет "Железного человека", чем на реальную жизнь, не находите?Нет, Илон Маск, вне всякого сомнения, личность выдающаяся. Человек и интернет. Но верится в это все действительно с трудом.А вот теперь о самом интересном — о последствиях. После публикации всей этой истории у миллиардера, во-первых, попросту отжали часть спутников. Доля оборудования Stralink легким движением руки перешла под контроль Пентагона.Но на этом американский истеблишмент не остановился. Как сообщает агентство Bloomberg, сенатский комитет по вооруженным силам начал расследование инцидента и уже запросил у Пентагона данные о произошедшем.Казалось бы, такая реакция нынешних американских властей должна убедить нас в том, что все по-настоящему, что вот он герой — Илон Маск. Второй после Петра Великого! Петр Алексеевич создал российский флот, а Илон Эрролович — спас в лихую годину.На самом деле важно понимать, что Украина, ВСУ, Крым и Россия с Черноморским флотом во всей этой истории — лишь фигуры речи. Смысл всего нарратива заключается в том, что якобы американский предприниматель честной судьбы из голливудского фильма спас Соединенные Штаты от ядерной войны, к которой страну подталкивает нынешнее демократическое руководство. И это кино — сугубо для американского зрителя. Просто конфликт на Украине — очень удобный для этого ландшафт.В бунт Маска верится с трудом, потому что сам успех миллиардера, даже с учетом его талантов, был бы невозможен без активной поддержки американских властей — словом, делом и долларом. Именно они — основной спонсор и заказчик его космических проектов. И наметившийся дрейф от демократов, которых он активно поддерживал, к республиканцам не мог остаться без внимания.И на все такие истории нужно смотреть исключительно с точки зрения неумолимо приближающихся американских выборов, а не буксующих украинских контрнаступов.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230914/impichment-zapuschen-krakh-baydena-neizbezhen-1047979462.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230912/putin-otsenil-poteri-kieva-v-khode-kontrnastupleniya-1047940409.html

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Давид Нармания https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/06/1038522792_121:0:722:601_100x100_80_0_0_5ceae5d76ad70e63ee51ecec18eb14d4.jpg

Давид Нармания https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/06/1038522792_121:0:722:601_100x100_80_0_0_5ceae5d76ad70e63ee51ecec18eb14d4.jpg

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Давид Нармания https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/06/1038522792_121:0:722:601_100x100_80_0_0_5ceae5d76ad70e63ee51ecec18eb14d4.jpg

россия, политика, дональд трамп, сша, колумнисты, украина