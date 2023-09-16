https://sputnik-abkhazia.ru/20230916/reshayuschee-nastuplenie-kak-abkhaziyu-osvobozhdali-ot-gruzinskikh-voysk-1047959585.html

Решающее наступление: как Абхазию освобождали от грузинских войск

Решающее наступление: как Абхазию освобождали от грузинских войск

Вооруженные силы Абхазии начали решающее наступление на столицу республики 16 сентября 1993 года. Военная операция проходила по нескольким направлениям... 16.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-16T08:55+0300

2023-09-16T08:55+0300

2023-09-16T08:55+0300

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SputnikПобедный путьВ победном наступлении абхазской армии были задействованы две мотострелковые бригады полного штата, первая группа наступала фронтально с реки Гумиста с захватом плацдарма.Также в сентябрьской операции участвовало подразделение второй бригады в составе пяти батальонов примерно по 300 человек в каждом и два батальона Гагрского гарнизона.В освобождении столицы принимало участие и подразделение резервного полка, в целом на западном гумистинском направлении было около четырех тысяч бойцов.Историк Аслан Авидзба в своей книге "Проблемы военно-политической истории Отечественной войны в Абхазии (1992-1993 гг.)", отмечает предпосылки начала военной операции.В продолжение историк отмечает, что в сентябре 1993 года Грузия располагала на территории Абхазии очень мощной военной группировкой – второй армейский корпус, многочисленные подразделения корпусного подчинения: танковый батальон, ракетный и артиллерийский дивизионы, горно-стрелковый шромский батальон.В общей сложности на этом направлении численность грузинской боевой группировки достигала от 12 до 15 тысяч человек. Несмотря на превосходящие силы противника, абхазская армия пошла в наступление.В первый день операции 16 сентября абхазские бойцы форсировали реку Гумиста в районе нижнего моста, одновременно шла подготовка наступления на Сухум с севера.Разгром врагаУже на следующий день наступления подразделения абхазской армии вышли к стратегическим дорогам, ведущим в центр Сухума, и заблокировали их. Бойцы, прорывавшиеся в город с севера, развивали наступление, и часть из них соединилась с частями войск первого фланга. Были заняты стратегические высоты над городом – Шрома, Каман, Цугуровка, Ахалшени и другие.Наступление абхазской армии успешно развивалось. Абхазские силы Восточного фронта вышли к реке Кодор и вели методичный обстрел Сухумского аэропорта, через который грузинское командование спешно перебрасывало подкрепление.С утра 16 сентября подразделения, получив боеприпасы и дополнительное вооружение, действуя по общему плану, атаковали позиции противника в селах Араду, Цагера, Ахалдаба и в районе Кодорского моста.Задача была выполнена, центральная автотрасса была перерезана, была освобождена восточная оконечность Кодорского моста и прилегающий участок.Уже 27 числа войска вышли к центу города, и к 15:30 флаг Республики Абхазия водружен на здании Совмина, столица была освобождена.На следующий день Эдуард Шеварднадзе бежал из Абхазии, а на Кодорском мосту произошло объединение Западного и Восточного фронтов абхазской армии. Также была прорвана блокада Ткуарчала. 29 сентября освободили Очамчыру. 30 сентября, преследуя отступающего противника, абхазские войска вышли к абхазо-грузинской границе по реке Ингур. К 20:00 над центральным ингурским мостом водрузили абхазский флаг.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230315/po-tu-storonu-gumisty-surovyy-urok-martovskogo-nastupleniya--1044637781.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220927/sentyabr-svobody-bitva-za-sukhum-1041739709.html

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