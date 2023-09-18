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https://sputnik-abkhazia.ru/20230918/khraniteli-istorii-kak-gosarkhiv-abkhazii-vosstanavlivaet-metricheskie-knigi-1048041528.html
Хранители истории: как Госархив Абхазии восстанавливает метрические книги
Хранители истории: как Госархив Абхазии восстанавливает метрические книги
В Государственном архиве Абхазии проходит работа по восстановлению и оцифровке церковных метрических книг конца XIX - начала ХХ века. 18.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-18T16:40+0300
2023-09-18T17:42+0300
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О ценности старинных рукописей, о том, какой научный интерес они представляют и насколько тяжело сохранить редкие книги, читайте в материале Sputnik.Бадрак Авидзба, SputnikЦерковные записиМетрические книги, которые восстанавливают в Государственном архиве республики, датируются концом XIX - началом ХХ века – периодом существования Российской империи. В те времена ЗАГСов не было, записи актов гражданского состояния велись при церквях священниками. В Абхазии, бывшей частью Российской империи, метрические книги также вели в церквях.Сухумская епархия включала в себя территорию от Тамани и до реки Чорох – на границе с Турцией, рассказывает замдиректора Госархива Абхазии Дмитрий Еник. Все приходы, которые входили в епархию, вели метрические книги в церквях.Записи в метрических книгах представляют большой интерес в историческом плане, в особенности для краеведов, которые изучают историю Абхазии, говорит замдиректора Госархива.После революции, когда стали отменять церкви, все приходы были закрыты, а функцию по осуществлению метрических записей стали передавать в созданные ЗАГСы.После Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, церковные записи направили в Государственный архив."Они были переданы нам, как исторический материал, потому что ныне живущие граждане редко обращаются за информацией, слишком много времени прошло", – заметил Еник.Ветхие книгиДокументы, представляющие историческую ценность, находились в удручающем состоянии, причина – отсутствие надлежащих условий хранения в послевоенный период. Книги пришли в ветхое состояние, сейчас задача сотрудников Госархива – отреставрировать книги и оцифровать их.Оцифровка метрических книг нужна для того, чтобы посетители могли пользоваться электронным вариантом записей, что позволяет сохранить оригиналы, добавил замдиректора."Тот, кто хочет изучать книги, может это сделать в читальном зале сидя перед компьютером, он работает с цифровой копией. Количество метрических книг – около шестисот, это небольшой объем, период, к которому они относятся, – конец XIX - начало ХХ века, вплоть до революции", – сказал Еник.На данный момент отреставрировано около 140 книг, из них оцифровано 90 книг. Самая ранняя метрическая книга, хранящаяся в музее, относится к 1878 году.Восстановление потрепанных временем и условиями хранения документов – трудоемкий процесс. Хранитель фонда, реставратор Наталия Зарандия рассказала, как реставрируют метрические книги. Для начала проводится нумерация книги, после начинается реставрация."Книги находятся в разной степени поврежденности, то есть некоторые книги в более или менее хорошем состоянии, другие в плохом, где-то листы скомканы, поэтому реставрацию нужно проводить аккуратно", – рассказала она.Зарандия сообщила, что для восстановления документов используют японскую бумагу – ее особенность заключается в том, что она тонкая и прочная. После заклеивания поврежденных участков японской бумагой, все записи можно отчетливо видеть и читать.Реставратор Саида Берая рассказала, что после восстановления листов их складывают, и между ними кладут слои японской бумаги, затем накрывают картоном и придавливают книгу чем-то тяжелым. Это нужно для того, чтобы придать книге прочность и форму.Уже отреставрированные книги оцифровывают, затем кладут в коробки и складывают в книгохранилища. Замдиректора Госархива Дмитрий Еник не исключает, что в метрических книгах могут быть записи о государственных или общественных деятелях Абхазии. Об этом станет известно после исследования всех материалов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230910/radi-buduschego-zachem-nuzhno-znat-istoriyu-svoego-naroda-1047911252.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20221120/argun-o-vyyavlenii-dokumentov-istorii-abkhazii-v-gosarkhive-rossii-kropotlivaya-rabota--1042677729.html
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абхазия, архив, история
абхазия, архив, история

Хранители истории: как Госархив Абхазии восстанавливает метрические книги

16:40 18.09.2023 (обновлено: 17:42 18.09.2023)
© Sputnik / Бадрак АвидзбаГосударственный архив Абхазии
Государственный архив Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 18.09.2023
© Sputnik / Бадрак Авидзба
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В Государственном архиве Абхазии проходит работа по восстановлению и оцифровке церковных метрических книг конца XIX - начала ХХ века.
О ценности старинных рукописей, о том, какой научный интерес они представляют и насколько тяжело сохранить редкие книги, читайте в материале Sputnik.
Бадрак Авидзба, Sputnik

Церковные записи

Метрические книги, которые восстанавливают в Государственном архиве республики, датируются концом XIX - началом ХХ века – периодом существования Российской империи. В те времена ЗАГСов не было, записи актов гражданского состояния велись при церквях священниками. В Абхазии, бывшей частью Российской империи, метрические книги также вели в церквях.
Сухумская епархия включала в себя территорию от Тамани и до реки Чорох – на границе с Турцией, рассказывает замдиректора Госархива Абхазии Дмитрий Еник. Все приходы, которые входили в епархию, вели метрические книги в церквях.

"Это книги, в которых описывалось, кто родился в пределах этого прихода, когда он умер, от чего умер, когда крестили ребенка, кто крестил. Были зафиксированы имена крестных отцов, матерей, также записывали даты, когда муж и жена развелись", – подчеркнул Еник.

Записи в метрических книгах представляют большой интерес в историческом плане, в особенности для краеведов, которые изучают историю Абхазии, говорит замдиректора Госархива.
После революции, когда стали отменять церкви, все приходы были закрыты, а функцию по осуществлению метрических записей стали передавать в созданные ЗАГСы.
© Sputnik / Бадрак АвидзбаГосударственный архив Абхазии
Государственный архив Абхазии - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Бадрак Авидзба
Государственный архив Абхазии
© Sputnik / Бадрак АвидзбаГосударственный архив Абхазии
Государственный архив Абхазии - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Бадрак Авидзба
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© Sputnik / Бадрак АвидзбаГосударственный архив Абхазии
Государственный архив Абхазии - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Бадрак Авидзба
Государственный архив Абхазии
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© Sputnik / Бадрак Авидзба
Государственный архив Абхазии
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© Sputnik / Бадрак Авидзба
Государственный архив Абхазии
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© Sputnik / Бадрак Авидзба
Государственный архив Абхазии
После Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, церковные записи направили в Государственный архив.
"Они были переданы нам, как исторический материал, потому что ныне живущие граждане редко обращаются за информацией, слишком много времени прошло", – заметил Еник.
Ради будущего: зачем нужно знать историю своего народа - Sputnik Абхазия, 1920, 10.09.2023
В Абхазии
Ради будущего: зачем нужно знать историю своего народа
10 сентября, 11:40

Ветхие книги

Документы, представляющие историческую ценность, находились в удручающем состоянии, причина – отсутствие надлежащих условий хранения в послевоенный период. Книги пришли в ветхое состояние, сейчас задача сотрудников Госархива – отреставрировать книги и оцифровать их.

"Проводим оцифровку, чтобы была копия, так как оригиналы приходят в плачевное состояние – очень быстро портятся. Мы приняли решение, что отреставрируем книги, приведем их в порядок, оцифруем их и законсервируем", – подчеркнул Еник.

Оцифровка метрических книг нужна для того, чтобы посетители могли пользоваться электронным вариантом записей, что позволяет сохранить оригиналы, добавил замдиректора.
"Тот, кто хочет изучать книги, может это сделать в читальном зале сидя перед компьютером, он работает с цифровой копией. Количество метрических книг – около шестисот, это небольшой объем, период, к которому они относятся, – конец XIX - начало ХХ века, вплоть до революции", – сказал Еник.
Аргун о выявлении документов истории Абхазии в Госархиве России: кропотливая работа - Sputnik Абхазия, 1920, 20.11.2022
Радио
Аргун о выявлении документов истории Абхазии в Госархиве России: кропотливая работа
20 ноября 2022, 18:17
На данный момент отреставрировано около 140 книг, из них оцифровано 90 книг. Самая ранняя метрическая книга, хранящаяся в музее, относится к 1878 году.
Восстановление потрепанных временем и условиями хранения документов – трудоемкий процесс. Хранитель фонда, реставратор Наталия Зарандия рассказала, как реставрируют метрические книги. Для начала проводится нумерация книги, после начинается реставрация.
"Книги находятся в разной степени поврежденности, то есть некоторые книги в более или менее хорошем состоянии, другие в плохом, где-то листы скомканы, поэтому реставрацию нужно проводить аккуратно", – рассказала она.
Зарандия сообщила, что для восстановления документов используют японскую бумагу – ее особенность заключается в том, что она тонкая и прочная. После заклеивания поврежденных участков японской бумагой, все записи можно отчетливо видеть и читать.

"Коллектив у нас замечательный, условия работы прекрасные, но единственный момент, хотелось бы, чтобы обращалось побольше внимания на архив, потому что он является очень значимым объектом. Мы надеемся, что наша работа будет оценена по достоинству, потому что архив – очень важная составляющая страны", – добавила она.

Реставратор Саида Берая рассказала, что после восстановления листов их складывают, и между ними кладут слои японской бумаги, затем накрывают картоном и придавливают книгу чем-то тяжелым. Это нужно для того, чтобы придать книге прочность и форму.
© Sputnik / Бадрак АвидзбаГосударственный архив Абхазии
Государственный архив Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 18.09.2023
Государственный архив Абхазии
© Sputnik / Бадрак Авидзба
Уже отреставрированные книги оцифровывают, затем кладут в коробки и складывают в книгохранилища. Замдиректора Госархива Дмитрий Еник не исключает, что в метрических книгах могут быть записи о государственных или общественных деятелях Абхазии. Об этом станет известно после исследования всех материалов.
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