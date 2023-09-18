https://sputnik-abkhazia.ru/20230918/khraniteli-istorii-kak-gosarkhiv-abkhazii-vosstanavlivaet-metricheskie-knigi-1048041528.html

Хранители истории: как Госархив Абхазии восстанавливает метрические книги

Хранители истории: как Госархив Абхазии восстанавливает метрические книги

В Государственном архиве Абхазии проходит работа по восстановлению и оцифровке церковных метрических книг конца XIX - начала ХХ века. 18.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-18T16:40+0300

2023-09-18T16:40+0300

2023-09-18T17:42+0300

в абхазии

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О ценности старинных рукописей, о том, какой научный интерес они представляют и насколько тяжело сохранить редкие книги, читайте в материале Sputnik.Бадрак Авидзба, SputnikЦерковные записиМетрические книги, которые восстанавливают в Государственном архиве республики, датируются концом XIX - началом ХХ века – периодом существования Российской империи. В те времена ЗАГСов не было, записи актов гражданского состояния велись при церквях священниками. В Абхазии, бывшей частью Российской империи, метрические книги также вели в церквях.Сухумская епархия включала в себя территорию от Тамани и до реки Чорох – на границе с Турцией, рассказывает замдиректора Госархива Абхазии Дмитрий Еник. Все приходы, которые входили в епархию, вели метрические книги в церквях.Записи в метрических книгах представляют большой интерес в историческом плане, в особенности для краеведов, которые изучают историю Абхазии, говорит замдиректора Госархива.После революции, когда стали отменять церкви, все приходы были закрыты, а функцию по осуществлению метрических записей стали передавать в созданные ЗАГСы.После Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, церковные записи направили в Государственный архив."Они были переданы нам, как исторический материал, потому что ныне живущие граждане редко обращаются за информацией, слишком много времени прошло", – заметил Еник.Ветхие книгиДокументы, представляющие историческую ценность, находились в удручающем состоянии, причина – отсутствие надлежащих условий хранения в послевоенный период. Книги пришли в ветхое состояние, сейчас задача сотрудников Госархива – отреставрировать книги и оцифровать их.Оцифровка метрических книг нужна для того, чтобы посетители могли пользоваться электронным вариантом записей, что позволяет сохранить оригиналы, добавил замдиректора."Тот, кто хочет изучать книги, может это сделать в читальном зале сидя перед компьютером, он работает с цифровой копией. Количество метрических книг – около шестисот, это небольшой объем, период, к которому они относятся, – конец XIX - начало ХХ века, вплоть до революции", – сказал Еник.На данный момент отреставрировано около 140 книг, из них оцифровано 90 книг. Самая ранняя метрическая книга, хранящаяся в музее, относится к 1878 году.Восстановление потрепанных временем и условиями хранения документов – трудоемкий процесс. Хранитель фонда, реставратор Наталия Зарандия рассказала, как реставрируют метрические книги. Для начала проводится нумерация книги, после начинается реставрация."Книги находятся в разной степени поврежденности, то есть некоторые книги в более или менее хорошем состоянии, другие в плохом, где-то листы скомканы, поэтому реставрацию нужно проводить аккуратно", – рассказала она.Зарандия сообщила, что для восстановления документов используют японскую бумагу – ее особенность заключается в том, что она тонкая и прочная. После заклеивания поврежденных участков японской бумагой, все записи можно отчетливо видеть и читать.Реставратор Саида Берая рассказала, что после восстановления листов их складывают, и между ними кладут слои японской бумаги, затем накрывают картоном и придавливают книгу чем-то тяжелым. Это нужно для того, чтобы придать книге прочность и форму.Уже отреставрированные книги оцифровывают, затем кладут в коробки и складывают в книгохранилища. Замдиректора Госархива Дмитрий Еник не исключает, что в метрических книгах могут быть записи о государственных или общественных деятелях Абхазии. Об этом станет известно после исследования всех материалов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230910/radi-buduschego-zachem-nuzhno-znat-istoriyu-svoego-naroda-1047911252.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221120/argun-o-vyyavlenii-dokumentov-istorii-abkhazii-v-gosarkhive-rossii-kropotlivaya-rabota--1042677729.html

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