https://sputnik-abkhazia.ru/20230919/osvidetelstvovaniya-ne-sluchilos-sud-prodolzhil-rassmotrenie-dela-o-troynom-ubiystve-1048060813.html
Освидетельствования не случилось: суд продолжил рассмотрение дела о тройном убийстве
Освидетельствования не случилось: суд продолжил рассмотрение дела о тройном убийстве
Рассмотрение дела о тройном убийстве на набережной Махаджиров в Сухуме, которое произошло в ноябре 2019 года, продолжилось в здании СГБ Абхазии во вторник, 19... 19.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-19T19:12+0300
2023-09-19T19:12+0300
2023-09-19T19:12+0300
в абхазии
абхазия
дело о тройном убийстве на набережной сухума
новости
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В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая.Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом. Подсудимые в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.Эрик Чкадуа обвиняется еще и в хищении транспортных средств – автомобилей марки Mercedes-Benz и Lexus GX.Асмат Цвижба, SputnikПоручение не выполненоПо версии следствия, во время вооруженного нападения убитый Алхас Авидзба не менее шести раз выстрелил из своего пистолета в сторону Бганба, из-за чего тот получил слепое огнестрельное ранение в области бедра.Совещаясь на месте, суд решил удовлетворить ходатайство и провести освидетельствование Бганба с привлечением врача "или иного специалиста".По словам судьи Майи Квициния, поручение по привлечению незаинтересованного специалиста и проведению освидетельствования было направлено в Минздрав Абхазии, но оно выполнено не было. Ведомство переслало поручение в Республиканское бюро экспертиз, которое возглавляет Геннадий Бобуа, он же и проводил освидетельствование Бганба изначально."Суд предполагает, что Министерство здравоохранения неверно интерпретировало цели и задачи освидетельствования, посчитав, что стоит вопрос о проведении судебно-медицинской экспертизы подсудимого Бганба", – добавила судья и отметила, что суд предпринимает меры для привлечения специалиста на следующий процесс.Заместитель генпрокурора Абхазии Руслан Тыркба не согласился с вынесенным определением и подчеркнул, что сторона обвинения против проведения освидетельствования. По его мнению, вопросы, которые будут поставлены перед специалистом, уже были заданы во время судебно-медицинской экспертизы, и процедура будет выглядеть как дубляж.Кроме того, он обратил внимание суда на давность ранения на теле Бганба.Суд выслушал сторону обвинения, но отметил, что ходатайство о привлечении эксперта уже было удовлетворено.Ходатайство защитыЕще с одним ходатайством на заседании выступил адвокат Игорь Скнарин. Он отметил, что 30 декабря 2019 года, в момент задержания его подзащитного Дато Ахалая, следствие изъяло у него телефон.Адвокат ходатайствовал об осмотре телефона для подтверждения показаний Ахалая.Представитель гособвинения Даур Амичба выступил против одобрения ходатайства. Он объяснил, что в суде могут быть осмотрены лишь предметы, которые были приобщены к материалам дела как вещественные доказательства. По словам Амичба, все вещдоки уже были исследованы, а адвокат Ахалая не представил доказательств того, что телефон был изъят.Адвокат потерпевших Инга Габилая подчеркнула, что если бы на предварительном следствии Ахалая хотел бы этого, то следователь провел бы осмотр телефона, защищенного паролем, в его присутствии.Сам Ахалая заявил, что доступа к телефону у него нет, телефон не был возвращен его родным и не был приобщен как вещдок, поэтому он не может использовать его для доказательства своих показаний.Суд ходатайство Скнарина не удовлетворил и объяснил это тем, что телефон не признан вещественным доказательством. Судья сообщила, что о месте нахождения телефона сообщит Генпрокуратура, для этого на имя генпрокурора будет направлено письмо. По мере поступления информации суд перейдет к рассмотрению ходатайства.Следующее заседание состоится 26 сентября.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230912/ni-motiva-ni-dokazatelstv-sud-doprosil-obvinyaemogo-po-delu-o-troynom-ubiystve-1047948662.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230918/razyskivaemogo-za-pobeg-gurgena-kirakosyana-zaderzhali-1048052561.html
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абхазия, дело о тройном убийстве на набережной сухума, новости
абхазия, дело о тройном убийстве на набережной сухума, новости
Освидетельствования не случилось: суд продолжил рассмотрение дела о тройном убийстве
Рассмотрение дела о тройном убийстве на набережной Махаджиров в Сухуме, которое произошло в ноябре 2019 года, продолжилось в здании СГБ Абхазии во вторник, 19 сентября.
В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая.
Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом. Подсудимые в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.
Эрик Чкадуа обвиняется еще и в хищении транспортных средств – автомобилей марки Mercedes-Benz и Lexus GX.
Поручение не выполнено
По версии следствия, во время вооруженного нападения убитый Алхас Авидзба не менее шести раз выстрелил из своего пистолета в сторону Бганба, из-за чего тот получил слепое огнестрельное ранение в области бедра.
На прошлом судебном заседании адвокат Бганба Марина Тания заявила ходатайство о необходимости освидетельствования ее подзащитного для доказательства того, что рубец на его бедре – это не след от ранения, и подобные следы есть и на других участках тела. Кроме того, Беслан Бганба и его адвокат утверждают, что на бедре подсудимого только один рубец, а не три, как описывается в материалах дела.
Совещаясь на месте, суд решил удовлетворить ходатайство и провести освидетельствование Бганба с привлечением врача "или иного специалиста".
По словам судьи Майи Квициния, поручение по привлечению незаинтересованного специалиста и проведению освидетельствования было направлено в Минздрав Абхазии, но оно выполнено не было. Ведомство переслало поручение в Республиканское бюро экспертиз, которое возглавляет Геннадий Бобуа, он же и проводил освидетельствование Бганба изначально.
"Суд предполагает, что Министерство здравоохранения неверно интерпретировало цели и задачи освидетельствования, посчитав, что стоит вопрос о проведении судебно-медицинской экспертизы подсудимого Бганба", – добавила судья и отметила, что суд предпринимает меры для привлечения специалиста на следующий процесс.
Заместитель генпрокурора Абхазии Руслан Тыркба не согласился с вынесенным определением и подчеркнул, что сторона обвинения против проведения освидетельствования. По его мнению, вопросы, которые будут поставлены перед специалистом, уже были заданы во время судебно-медицинской экспертизы, и процедура будет выглядеть как дубляж.
Кроме того, он обратил внимание суда на давность ранения на теле Бганба.
Суд выслушал сторону обвинения, но отметил, что ходатайство о привлечении эксперта уже было удовлетворено.
Ходатайство защиты
Еще с одним ходатайством на заседании выступил адвокат Игорь Скнарин. Он отметил, что 30 декабря 2019 года, в момент задержания его подзащитного Дато Ахалая, следствие изъяло у него телефон.
Адвокат ходатайствовал об осмотре телефона для подтверждения показаний Ахалая.
Представитель гособвинения Даур Амичба выступил против одобрения ходатайства. Он объяснил, что в суде могут быть осмотрены лишь предметы, которые были приобщены к материалам дела как вещественные доказательства. По словам Амичба, все вещдоки уже были исследованы, а адвокат Ахалая не представил доказательств того, что телефон был изъят.
Адвокат потерпевших Инга Габилая подчеркнула, что если бы на предварительном следствии Ахалая хотел бы этого, то следователь провел бы осмотр телефона, защищенного паролем, в его присутствии.
Сам Ахалая заявил, что доступа к телефону у него нет, телефон не был возвращен его родным и не был приобщен как вещдок, поэтому он не может использовать его для доказательства своих показаний.
Суд ходатайство Скнарина не удовлетворил и объяснил это тем, что телефон не признан вещественным доказательством. Судья сообщила, что о месте нахождения телефона сообщит Генпрокуратура, для этого на имя генпрокурора будет направлено письмо. По мере поступления информации суд перейдет к рассмотрению ходатайства.
Следующее заседание состоится 26 сентября.