https://sputnik-abkhazia.ru/20230919/pochemu-my-slushaem-radio-v-sukhume-proshel-novyy-modul-sputnikpro-1048060485.html

Почему мы слушаем радио: в Сухуме прошел новый модуль SputnikPro

Почему мы слушаем радио: в Сухуме прошел новый модуль SputnikPro

В мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия прошел новый модуль программы SputnikPro "Сделайте погромче: почему мы слушаем радио" специально для радиоведущих... 19.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-19T15:11+0300

2023-09-19T15:11+0300

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О том, какие темы, касающиеся современного радиовещания, обсуждались на встрече, читайте в материале Sputnik. Бадрак Авидзба, Sputnik Смотреть радио В начале лекции заместитель руководителя русскоязычного вещания радио Sputnik Наталия Нерсесян отметила важность того, чтобы радиостанция "знала" свою аудиторию.Помимо социологических опросов, узнавать своих слушателей можно с помощью общения в прямом эфире – звонков в студию. Говоря об особенностях современного радио, эксперт подчеркнула, что многие пользователи хотят не только слушать передачу, но и наблюдать за эмоциями ведущих и гостей. И поэтому все большую популярность набирают трансляции из радиостудий."Для этого у нас есть соцсети, где мы активно продвигаем наши видеоформаты. Это Rutube, так как, как вы знаете, в YouTube нас заблокировали в 2022 году. Соответственно эту площадку мы потеряли, и активно развивается российская площадка. Там есть свои технические сложности, но спустя год можно сказать, что там есть хорошие результаты", – сказала она.В продолжение спикер добавила, что сейчас активно развивается прямой эфир в Telegram, где можно не только читать новости, но и смотреть выпуски радиопередач, и что радио сейчас – это "немножко телевизор". "Соответственно, это влияет и на то, как выглядят наши ведущие. Видео подстегивает ведущих не только хорошо разговаривать, но и красиво выглядеть", – говорит она.Следить за временемРадиоведущий всегда должен помнить о времени и рассчитать его таким образом, чтобы уложиться в сетку вещания. "Кто ведет эфир, тот знает, что обычно в середине часа есть выпуск новостей, поэтому нужно вовремя закончить и вовремя начать эфир. С этим были некоторые сложности, особенно с тем, чтобы попасть в эти минуты, чтобы не пропустить новости или рекламный блок. Поэтому мы поставили специальный счетчик, ведущие учились в него смотреть. У ведущего на радио есть задача не только умно, красиво, хорошо разговаривать, но и следить за временем", – сказала специалист. Работа в прямом эфире После своим опытом работы в прямом эфире поделился ведущий и обозреватель радио Sputnik Евгений Майструк. По его словам, если тема, которую дает шеф-редактор или руководитель эфира, кажется ведущему неадекватной, плохой и неинтересной, то она станет неинтересной и для слушателей."Что такое плохая тема? Это тема, которая вам лично кажется неинтересной. Мы с вами отдаем себе отчет в том, что если она лично вам кажется неинтересной, то рассказать о ней интересно, даже если к вам придет великолепный гость с хорошо подвешенным языком, невозможно. Если вам неинтересно, то никому не будет интересно, как бы вы ни старались", – отмечает он. В пример он привел свой личный опыт, когда темой очередного эфира была Курская дуга. В эфире началось обсуждение, посвященное этому важному историческому событию, однако спустя какое-то время ведущий переключился на другую тему – современное вооружение. "Мне лично очень интересны современные танки. На 12-й минуте, а эфир длился час, мы начали говорить о современных методах ведения войны. На мой взгляд, эфир получился хорошим. Он был не совсем о Курской дуге, но был интересным", – рассказал эксперт. В продолжение он подчеркнул, что в прямом эфире радио бывают различные непредвиденные ситуации – например, гость, с которым была договоренность связаться по телефону, за несколько минут до передачи отказывается приходить. К такому обязательно надо быть готовым – искать другого спикера или более оригинальный способ выхода из ситуации.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230721/abkhazskie-zhurnalisty-prinyali-uchastie-v-master-klassakh-sputnikpro-v-moskve--1047061216.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230629/bespilotniki-i-sovremennye-smi-sostoyalsya-novyy-modul-programmy-sputnikpro-1046621896.html

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