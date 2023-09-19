https://sputnik-abkhazia.ru/20230919/putin-podpisal-ukaz-o-edinovremennykh-vyplatakh-blokadnikam-1048062448.html

Путин подписал указ о единовременных выплатах блокадникам

Путин подписал указ о единовременных выплатах блокадникам

Блокада Ленинграда длилась 872 дня – с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. В Абхазии проживает только один человек, переживший эти страшные события –... 19.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-19T17:21+0300

2023-09-19T17:21+0300

2023-09-19T17:40+0300

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СУХУМ, 19 сен – Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате россиянам, пережившим блокаду Ленинграда. Указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.По 50 тысяч рублей получат россияне, награжденные медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", и постоянно проживающие в Абхазии, Литве, Латвии, Эстонии, Южной Осетии, Приднестровье и российских регионах. Кабинет министров определит порядок и условия осуществления выплаты. Сами выплаты будут произведены в декабре 2023 года – январе 2024 года. Почти 80 лет назад, 27 января 1944 года, в результате проведения Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции были разгромлены немецко-фашистские войска под Ленинградом и окончательно снята 872-дневная блокада города.В прошлом году Санкт-Петербургский городской суд признал блокаду Ленинграда военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом народов Советского Союза. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается прокуратурой в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230915/blokadnitse-iz-abkhazii-peredali-obraschenie-nemetskim-vlastyam-s-prosboy-o-gumvyplatakh-1048003412.html

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