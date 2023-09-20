https://sputnik-abkhazia.ru/20230920/nemnogo-frantsuzskogo-naputstvie-ot-sultana-sosnalieva-1048085277.html

Немного французского: напутствие от Султана Сосналиева

Немного французского: напутствие от Султана Сосналиева

Колумнист Sputnik Алексей Ломия рассуждает о важной роли Героя Абхазии, бывшего министра обороны Султана Сосналиева в деле защиты свободы и независимости... 20.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-20T18:23+0300

2023-09-20T18:23+0300

2023-09-20T18:28+0300

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абхазия

отечественная война народа абхазии (1992-1993)

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Наверное, я не открою большой секрет, если скажу, что солдаты во время войны, да и не только, любят бурчать. Это такое хорошее русское слово, оно как ничто другое точно передает настроение личного состава, который высказывает недовольство в отношении руководства армией.SputnikБурчание может быть вызвано простыми бытовыми неудобствами, нехваткой боеприпасов, продовольствия. Хуже всего, когда солдат начинает критиковать командование за неправильное распределение средств подавления противника, неграмотное построение планов, несвоевременные приказы о передислокации. И если против нашего Главнокомандующего Владислава Ардзинба мы меньше всего роптали, так как всецело ему доверяли, то остальным, по нисходящей, всегда "доставалось". Исключением был, может быть, только славный сын кабардинского народа - Султан Сосналиев. Молва о его профессионализме и отчаянности шла по линии фронта с того самого момента, как он возглавил группу добровольцев из Кабарды, которая прорвалась на помощь братскому абхазскому народу. Его профильное образование, мудрость и авторитет сыграли главную роль в том, что наш главнокомандующий принял решение о назначении его министром обороны и поручил ему непосредственное командование армией. Сосналиев справлялся с поставленными перед ним задачами. И, что немаловажно, его чтили и уважали все бойцы, от мала до велика.Вызов в штабМожно было "отпахать" всю войну и так и не познакомиться с этим легендарным полководцем. В конце-концов, у каждого во время войны должно быть свое место. Но вот мне посчастливилось однажды встретиться с ним.Шел шестой день победного наступления на Сухум. Сухумский батальон, выполнивший поставленные перед ним боевые задачи и понеся большие потери, удерживал большой плацдарм вдоль железнодорожного полотна до трассы на столицу. Передний край упирался в дорогу на Новый район, у поста ГАИ. У врага тут была чуть ли не третья линия обороны - хорошие траншеи, накрытые бетонными плитами. Ситуация сложилась так, что и они не могли откинуть нас назад, к реке, и мы не могли продвинуться дальше - сказывались потери и усталость. Когда несколько дней подряд ведутся интенсивные бои с выбиванием врага с насиженных позиций, когда практически не удается поспать, то рано или поздно усталость накрывает тебя с головой. Нас удерживало в строю лишь желание не растерять достигнутые результаты попусту, продолжая оттягивать на себя внимание врага. Это очень помогало нашим штурмовикам, которые прорвали оборону оккупантов с верхних рубежей. Мы знали, что продвижение идет, что враг вот-вот дрогнет и начнет откатываться. Среди личного состава были погибшие и раненые, но те, кто был ранен не сильно, не покидали строй. Так было и с нашим ротным (командиром роты - прим.ред), Геной Цвинария. И когда по рации поступил приказ прибыть в штаб фронта для получения дальнейших указаний, он попросил меня пойти вместо него."Хоть кто-то адекватный должен же услышать, что от нас хотят? Пойди ты, я не могу," - сказан он. Берегите людей!С наступлением темноты, мы перешли Гумисту вброд, туда, где нас ждала армейская "буханка". Кроме меня, Олега Папаскир и Сергея Матосяна с нами были командиры разведроты из третьего батальона, то есть, те, чьей зоной ответственности было нижнегумистинское направление. По прибытии в штаб мы были приглашены в блиндаж, где нас лично встретил министр обороны Султан Сосналиев. Наконец-то я его увидел вблизи. Высокий, статный, по-армейски подтянутый, от него исходила какая-то необъяснимая аура, я склонен был всецело доверять такому человеку, и даже усталость как рукой сняло. Он поздоровался с каждым за руку и пригласил нас к карте боевых действий. Очень популярно, очень доступно рассказал нам всем о том, как продвигаются наши войска, где есть успехи, где есть небольшое отставание. Закончил он очень обнадеживающе: " От лица командования и лично от себя благодарю личный состав вверенных вам подразделений! Вы на все сто выполнили поставленные боевые задачи. Благодаря вам, значительные силы противника вынуждены прикрывать этот фланг. Это позволяет очень успешно атаковать с высот над Сухумом. Ваша дальнейшая задача - сохранить личный состав. Я уверен, Сухум будет освобожден в ближайшие дни. Поэтому, берегите людей! Вы еще понадобитесь в свободной Абхазии! Передайте эти слова всем бойцам! Еще раз благодарю вас за героизм, выдержку и отвагу!". В подтверждение сказанного, он вдруг достал бутылку французского коньяка, сам разлил его по рюмкам и предложил выпить за неминуемую Победу, за погибших ребят. Это было очень неожиданно, пятьдесят грамм хорошего алкоголя, шоколадные конфеты на закуску и столь добрые слова из уст очень уважаемого полководца сразу растопили наши сердца. Я даже немного захмелел, мои товарищи же словно разом забыли про все невзгоды, утраты, боль и усталость. Великий был человек! Светлая ему память!Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230423/pobednyy-marsh-generala-sosnalieva-1045405811.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230918/voyna-ot-pervogo-litsa-adzinba-ob-osvobozhdenii-sukhuma-ot-voysk-gossoveta-gruzii--1048000691.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230918/poslednyaya-vstrecha-epizod-na-mostu-pered-shturmom-sukhuma-1048029792.html

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мнение, авторы, колумнисты, абхазия, отечественная война народа абхазии (1992-1993)