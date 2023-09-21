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https://sputnik-abkhazia.ru/20230921/nachalo-polozheno-stepanakert-i-baku-dogovarivayutsya-o-mire-v-karabakhe-1048119979.html
Начало положено: Степанакерт и Баку договариваются о мире в Карабахе
Начало положено: Степанакерт и Баку договариваются о мире в Карабахе
В четверг 21 сентября азербайджанская делегация встретилась с представителями армян Карабаха в Евлахе. 21.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-21T18:40+0300
2023-09-21T18:40+0300
азербайджан
россия
нагорно-карабахская республика
политика
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СУХУМ, 21 сен - Sputnik. После объявления перемирия власти Азербайджана и карабахские армяне сели за стол переговоров. Речь идет о судьбе населения этого региона. Какие звучат предложения — в материале Виктора Жданова и Михаила Каткова для РИА Новости.Первые контактыАзербайджанская делегация встретилась с представителями армян Карабаха в Евлахе. Баку подготовил план социально-экономической интеграции. Никаких документов не подписали, но условились продолжить консультации.Доверенное лицо президента Азербайджана Эльчин Амирбеков отметил, что сложно ожидать мгновенного урегулирования. В то же время, по его словам, состоявшаяся встреча позитивно скажется на мирном процессе между Баку и Ереваном. Азербайджанский проект договора уже передан Армении. По словам Амирбекова, в документе пять пунктов, основанных на международном праве. Один из них касается невмешательства обеих стран в дела друг друга.В Евлахе азербайджанцы побещали карабахским армянам гумпомощь, в частности — топливо. Организуют обогрев детских садов и школ, посодействуют службам пожарной и скорой помощи.Владимир Путин и Ильхам Алиев побеседовали по телефону. "Мы убеждены, что все права и безопасность армянского населения Карабаха должны быть обеспечены", — подчеркнул пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.Президенты условились продолжить линию трехсторонних договоренностей 2020-2022 годов. В частности, по разблокированию транспортных связей, делимитации границы и подготовке мирного соглашения.Что было наканунеДевятнадцатого сентября Азербайджан приступил к "антитеррористическим мероприятиям" в Карабахе. Удары наносились по армянским военным объектам. В Ереване утверждали, что регулярной армии там нет. К концу дня Баку завершил основную фазу боевых действий. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев стороны договорились о прекращении огня. Одно из условий — разоружение армянских формирований и вывод из Карабаха тяжелой техники.Баку считает все цели операции выполненными. Президент Азербайджана выразил намерение строить совместную жизнь с армянами Карабаха на основе мира, взаимопонимания и взаимного уважения. "У нас нет проблем с армянским народом, у нас нет вражды", — заверил он.Карабахских армян взяли под защиту российские миротворцы. Из разных районов эвакуировали около пяти тысяч человек. В расположении контингента беженцев обеспечивают горячим питанием и квалифицированной медпомощью. Миротворцы непрерывно взаимодействуют с Баку, Ереваном и Степанакертом.Не обошлось и без трагедий. В среду автомобиль с российскими военными обстреляли в районе населенного пункта Джанятаг. Миротворцы погибли. Командира азербайджанского подразделения, открывшего огонь, сразу отстранили от выполнения обязанностей. Ильхам Алиев принес извинения Владимиру Путину, пообещав помощь семьям погибших и тщательное расследование. Первых подозреваемых уже задержали.На распутьеГлавный научный сотрудник сектора Кавказа Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Александр Крылов считает, что армяно-азербайджанский конфликт еще далек от завершения."Речь идет не о договоре между Нагорно-Карабахской Республикой и Азербайджаном, а об интеграции Степанакерта в законодательное пространство Баку. Скорее всего, в Евлахе обсуждали, как это сделать наиболее безболезненно и без больших материальных потерь. В частности, азербайджанские власти не хотят, чтобы армяне, уходя, жгли свои дома в Степанакерте, как они сделали это в других населенных пунктах в 2020-м. Армянские представители заинтересованы в гарантиях безопасности, в том числе для тех, кто хочет остаться в Нагорном Карабахе", — объяснил он РИА Новости.Проект Нагорно-Карабахской республики закрывается спустя 30 лет после возникновения. Баку удалось решить этот вопрос силовым путем.Глава Института Кавказа Александр Искандарян указывает, что жители Нагорного Карабаха оказались в сложном положении, почти как заложники. Пока неясно, какую политику изберет для них Баку. Возможен обмен людей на Зангезурский коридор. "Но Азербайджан постарается наказать всех, кто был причастен к боевым действиям", — полагает эксперт.Вместе с тем он не считает, что встречу в Евлахе можно в полном смысле назвать переговорами. С его точки зрения, локальные боевые столкновения стимулируют карабахских армян как можно быстрее выполнять требования Баку.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230920/rossiyskie-mirotvortsy-pogibli-v-nagornom-karabakhe-1048087560.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230920/vooruzhennye-sily-armenii-pokinut-nagornyy-karabakh-1048074671.html
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азербайджан, россия, нагорно-карабахская республика, политика
азербайджан, россия, нагорно-карабахская республика, политика

Начало положено: Степанакерт и Баку договариваются о мире в Карабахе

18:40 21.09.2023
© Sputnik / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВстреча представителей Азербайджана с делегацией армян Карабаха в г. Евлах
Встреча представителей Азербайджана с делегацией армян Карабаха в г. Евлах - Sputnik Абхазия, 1920, 21.09.2023
© Sputnik / Михаил Воскресенский
/
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В четверг 21 сентября азербайджанская делегация встретилась с представителями армян Карабаха в Евлахе.
СУХУМ, 21 сен - Sputnik. После объявления перемирия власти Азербайджана и карабахские армяне сели за стол переговоров. Речь идет о судьбе населения этого региона. Какие звучат предложения — в материале Виктора Жданова и Михаила Каткова для РИА Новости.

Первые контакты

Азербайджанская делегация встретилась с представителями армян Карабаха в Евлахе. Баку подготовил план социально-экономической интеграции. Никаких документов не подписали, но условились продолжить консультации.
Карабахскую делегацию в Евлахе сопровождали российские миротворцы. Сразу после переговоров армяне направились в Степанакерт. "Нам нужно обсудить множество вопросов и проблем. Окончательное соглашение еще не достигнуто", — заявил представитель Карабаха Давид Бабаян.
Доверенное лицо президента Азербайджана Эльчин Амирбеков отметил, что сложно ожидать мгновенного урегулирования. В то же время, по его словам, состоявшаяся встреча позитивно скажется на мирном процессе между Баку и Ереваном. Азербайджанский проект договора уже передан Армении. По словам Амирбекова, в документе пять пунктов, основанных на международном праве. Один из них касается невмешательства обеих стран в дела друг друга.
В Евлахе азербайджанцы побещали карабахским армянам гумпомощь, в частности — топливо. Организуют обогрев детских садов и школ, посодействуют службам пожарной и скорой помощи.
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Владимир Путин и Ильхам Алиев побеседовали по телефону. "Мы убеждены, что все права и безопасность армянского населения Карабаха должны быть обеспечены", — подчеркнул пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Президенты условились продолжить линию трехсторонних договоренностей 2020-2022 годов. В частности, по разблокированию транспортных связей, делимитации границы и подготовке мирного соглашения.

Что было накануне

Девятнадцатого сентября Азербайджан приступил к "антитеррористическим мероприятиям" в Карабахе. Удары наносились по армянским военным объектам. В Ереване утверждали, что регулярной армии там нет. К концу дня Баку завершил основную фазу боевых действий. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев стороны договорились о прекращении огня. Одно из условий — разоружение армянских формирований и вывод из Карабаха тяжелой техники.
Баку считает все цели операции выполненными. Президент Азербайджана выразил намерение строить совместную жизнь с армянами Карабаха на основе мира, взаимопонимания и взаимного уважения. "У нас нет проблем с армянским народом, у нас нет вражды", — заверил он.
Происходящее в регионе вызвало в Ереване бурную реакцию. Премьер-министр Никол Пашинян обвинил Баку в "этнической чистке армян". Возмущенные люди вышли на улицы и, перекрыв центр, потребовали отставки премьера за бездействие. Несогласные с политикой властей продолжают протестовать, объявили голодовку. При этом официально Армения признает суверенитет Азербайджана над Карабахом и не собирается вмешиваться в дела региона.
Карабахских армян взяли под защиту российские миротворцы. Из разных районов эвакуировали около пяти тысяч человек. В расположении контингента беженцев обеспечивают горячим питанием и квалифицированной медпомощью. Миротворцы непрерывно взаимодействуют с Баку, Ереваном и Степанакертом.
Не обошлось и без трагедий. В среду автомобиль с российскими военными обстреляли в районе населенного пункта Джанятаг. Миротворцы погибли. Командира азербайджанского подразделения, открывшего огонь, сразу отстранили от выполнения обязанностей. Ильхам Алиев принес извинения Владимиру Путину, пообещав помощь семьям погибших и тщательное расследование. Первых подозреваемых уже задержали.

На распутье

Главный научный сотрудник сектора Кавказа Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Александр Крылов считает, что армяно-азербайджанский конфликт еще далек от завершения.
"Речь идет не о договоре между Нагорно-Карабахской Республикой и Азербайджаном, а об интеграции Степанакерта в законодательное пространство Баку. Скорее всего, в Евлахе обсуждали, как это сделать наиболее безболезненно и без больших материальных потерь. В частности, азербайджанские власти не хотят, чтобы армяне, уходя, жгли свои дома в Степанакерте, как они сделали это в других населенных пунктах в 2020-м. Армянские представители заинтересованы в гарантиях безопасности, в том числе для тех, кто хочет остаться в Нагорном Карабахе", — объяснил он РИА Новости.
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Проект Нагорно-Карабахской республики закрывается спустя 30 лет после возникновения. Баку удалось решить этот вопрос силовым путем.
"Теперь армянам нужно искать новые ориентиры для развития. Причем есть проблема границы, — отмечает Крылов. — Учитывая, что Баку активно разрабатывает проект Западного Азербайджана, а территорию Армении называют исконной землей азербайджанцев, вопрос стоит очень серьезно. Порядка 130 квадратных километров Армянской ССР уже под контролем Баку. Остается надеяться, что стороны пройдут этот период с наименьшими потерями и на Южном Кавказе сформируется новая система безопасности. Для этого Еревану и Баку как минимум нужно подписать мирный договор".
Глава Института Кавказа Александр Искандарян указывает, что жители Нагорного Карабаха оказались в сложном положении, почти как заложники. Пока неясно, какую политику изберет для них Баку. Возможен обмен людей на Зангезурский коридор. "Но Азербайджан постарается наказать всех, кто был причастен к боевым действиям", — полагает эксперт.
Вместе с тем он не считает, что встречу в Евлахе можно в полном смысле назвать переговорами. С его точки зрения, локальные боевые столкновения стимулируют карабахских армян как можно быстрее выполнять требования Баку.
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