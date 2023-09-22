https://sputnik-abkhazia.ru/20230922/bezopasnost-obschnost-i-perspektivy-chto-obsudili-na-press-konferentsii-v-mid-1048152189.html

Безопасность, общность и перспективы: что обсудили на пресс-конференции в МИД

Безопасность, общность и перспективы: что обсудили на пресс-конференции в МИД

Участники пресс-конференции ответили на вопросы о внешнеполитических вызовах, рассказали об обороноспособности, перспективах отношения с новыми государствами и... 22.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-22T19:40+0300

2023-09-22T19:40+0300

2023-09-22T19:40+0300

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Пресс-конференция министра иностранных дел Абхазии Инала Ардзинба с участием секретаря Совета безопасности республики Сергея Шамба, председателя политической партии "Амцахара", Героя Абхазии Лесика Цугба, главы Абхазской Православной Церкви иерея Виссариона (Аплиаа) и кандидата экономических наук, ведущего научного сотрудника Института экономики и права Академии наук Абхазии Фриды Лазба прошла в Медиацентре МИД в пятницу 22 сентября.Асмат Цвижба, SputnikВстречи в районах и апартаментыВ начале пресс-конференции Инал Ардзинба напомнил, что недавно проводил встречи с жителями районов Абхазии для информирования соотечественников об ухудшении международной ситуации вокруг Абхазии, в Закавказье.Министр отметил, что на некоторых ресурсах в интернете обсуждались "неверно интерпретированные", "вырванные из контекста" фрагменты из встреч в районах, в особенности тема апартаментов, которая, по словам Ардзинба, не входила в повестку встреч и оценочным суждениям с его стороны не подвергалась."В центре нашего внимания была внешняя политика и безопасность в текущих условиях", - сказал он.По словам секретаря Совбеза Сергея Шамба, вопрос апартаментов Абхазии никто не навязывает, он не стоит в политической повестке, а носит лишь экономический характер."Такое строительство как локомотив подтянет экономику, потому что вокруг этого потребности возникают. Во-вторых, много раз было сказано, что это никак не связано с гражданством. Мы предполагали, что люди круглый год будут приезжать в Абхазию", - объяснил он.Инал Арзинба подчеркнул, что находится в постоянном диалоге с некоторыми представителями оппозиции, что необходимо для блага развития государства."Однако тиражирование вырванных из контекста фраз, нагнетание обстановку не способствуют конструктивной дискуссии, что в целом не в интересах нашего государства", - добавил он.Председатель партии "Амцахара" Лесик Цугба считает, что в выступлениях главы внешнеполитического ведомства не было моментов, за которые можно было "цепляться". Он обратился к народу и ветеранам войны с просьбой не накалять внутриполитическую ситуацию вокруг Абхазии в преддверии Дня Победы и Независимости.Общность ради целейРуководство Грузии открыто говорит о реванше в отношении Абхазии, заявил секретарь Совбеза Сергей Шамба. По его мнению, когда ситуация в Украине перейдет к стадии разрешения, грузины, которые воюют на стороне украинцев, вернуться на Родину и тогда Абхазия должна быть готова к развитию любого сценария.По словам Шамба, Абхазия в 2023 году более подготовлена к встрече с противником и обладает не только боевым духом, но и стратегическим союзником в лице России, которая выступит согласно договорам в защиту."Мы должны стараться предотвратить все угрозы. Для этого нам нужно единство, сплоченность нации", - сказал он.Секретарь Совбеза подчеркнул, что плюрализм мнений в Абхазии должен быть, как и конструктивная оппозиция и эффективная власть."Но есть вопросы, которые имеют общенациональный характер и тогда, когда такие угрозы стоят перед обществом, мы должны понимать, где у нас разногласия, а где общность интересов", - отметил он."Антироссийские настроения"В Абхазии нет и не может быть антироссийских настроений, заявил Сергей Шамба. Тем не менее, по его мнению, многие союзники республики в России придерживаются иного мнения."Мы не должны делать так, чтобы наши союзники перестали верить в нас, а такое начинает происходить. Я вижу, как в прессе начинают писать, что здесь якобы турецкое влияние, еще какие-то подозрения. Этого нет, но мы должны показать, что этого нет. Вместе демонстрировать выбранный внешнеполитический вектор", - объяснил он.Вопрос госдачи "Пицунда"На пресс-конференции был затронут и вопрос передачи госдачи "Пицунда". Сергей Шамба отметил, что дача находится в аренде у России с 1960-х годов, а после Отечественной войны был заключен договор, в котором прописано, что она может передаваться в субаренду.Шамба добавил, что в новом проекте договора указано, что госдача не может быть передана в собственность России и, по его словам, этот вопрос обсуждался и с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Однако, по его словам, в проекте документа, действительно, была допущена ошибка в координатах территории и этот момент необходимо исправлять.По словам Шамба, российская сторона сейчас не может внести изменения в проект, так как он уже прошел ратификацию, но правительство Абхазии "не оставляет эту тему".Шамба объяснил, что невозможно оставить документ в таком виде, в каком он существовал все это время, так как здания, находящиеся на территории госдачи, нуждаются в капитальном ремонте – Россия не может вкладывать финансы в ремонт зданий, которые им не принадлежат.Грузоперевозки из ТурцииПо словам Инала Ардзинба, в Абхазии остается актуальным вопрос о грузовых и пассажирских перевозках из Турции. Он отметил, что идея поддерживается представителями диаспоры, так как они хотят иметь дополнительные логистические возможности."Думаю, у этого вопроса есть перспектива", - сказал он.Отношения с БеларусьюПервые партии товаров, произведенных в Абхазии, уже находятся на полках магазинов Беларуси, заявил министр иностранных дел. По его словам, у стран пока что нет дипломатических отношений, он они "устремлены в будущее".Ардзинба добавил, что по последней информации посол Грузии отозван из Минска и посол Белоруссии тоже "неполноценно работает" в Грузии."Несмотря на фантастическое давление, которое было на Александра Григорьевича Лукашенко, он с нами встретился два раза. Мы ничего не теряем, только приобретаем от таких встреч, а вот республика Беларусь экономически теряет и политически это нравится, мягко говоря, не всем", - добавил он.Отношения с Северным КипромИнал Ардзинба рассказал, что недавно делегация из Абхазия в ходе визита в Турцию побывала и в Северном Кипре, где прошли встречи с коллегами.Министр отметил, что делегацию из Северного Кипра пригласили в Абхазию, чтобы установить "человеческие контакты". Приезд делегации ожидается, когда именно уточнено не было.Беженцы из Нагорного КарабахаПо словам министра иностранных дел, ведомство осознает, что из-за сложившейся ситуации возможен поток беженцев из Нагорного Карабаха в Абхазию, учитывая "исторические связи" и большую армянскую диаспору в респбулике.По мнению Ардзинба, поток беженцев массовым не будет – от 50 до 300 человек, что нельзя назвать "существенной цифрой". Для граждан Армении будет, как и прежде, действовать безвизовый период пребывания, добавил он.Паспортизация жителей ГалаВ ходе пресс-конференции журналисты задали вопрос о перспективах предоставления жителям Галского района абхазского гражданства, при наличии грузинского.Секретарь Совбеза Сергей Шамба объяснил, что когда между государствами нет договора, то остаются неопределенными такие аспекты как служба в армии и голосование на выборах.Временным решение проблемы, по мнению Шамба, может стать беспрепятственная выдача вида на жительства."Сейчас в этом плане много недоработано. Людей мучают с собиранием всяких справок, бумаг. Вот здесь нужно упростить, сделать на нормальном уровне", - сказал он.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230913/ardzinba-rol-rossii-v-razvitii-abkhazii-ogromna-1047969692.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230913/glava-mid-nazval-stsenarii-resheniya-gruziey-abkhazskogo-voprosa-1047970673.html

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