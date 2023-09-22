Проклятье бирюзовых ботинок: Анна Гуния и Беслан Цвижба

Заместитель гендиректора Абхазского телевидения Анна Гуния в августе 1992-го была на пороге своего семнадцатилетия, 17 августа она должна была праздновать свой "золотой" день рождения.Sputnik"Я ненавижу войну"14 августа в день начала войны Анна с мамой отправилась из Меркулы в Очамчыру, где к празднику ей должны были купить подарки и сладости. В Очамчыре мама с дочкой и застали войну, которая запомнилась Анне выкриками женщины на грузинском языке "война началась, война началась".Анна вспоминает слезы мамы, свою растерянность и переживания за отца. Домой в Меркулу семья добралась на автобусе, по дороге водитель просил пассажиров опускать головы, чтобы за сидениями никого не было видно.А еще Анна переживала за своего будущего мужа Беслана Цвижба. С ним девушка познакомилась на застолье у общих родственников, когда ей было 13 лет, он же уже был студентом-историком, учился на первом курсе и преподавал физкультуру в селе Лашкиндар."Первое время он писал мне письма, спрашивал, какие книги я люблю читать, какую музыку слушаю. Иногда он приезжал, но всегда придумывал для этого повод. К примеру, у него могла сломаться машина прям перед нашим домом. Я тогда не понимала, что это первые чувства, была ребенком, позже я поняла, что это была первая любовь", –вспоминает она.Еще до начала войны Беслан с друзьями вступил в Абхазскую гвардию, которую сразу же отправили на передовую. Анна ничего не знала о судьбе парня и, как признается, просто стала за него молиться. Позже девушка узнала, что молодой человек попал в плен, но эту часть своей биографии он предпочитает не рассказывать даже близким. Лишь по шрамам на теле, говорит Анна, можно догадаться, что пришлось перенести солдату.Несчастливый бирюзовыйИз Меркулы Анне с семьей пришлось переехать в Ткуарчал, где было более безопасно. Им выделили квартиру недалеко от госпиталя, куда свозили раненых или уже мертвых солдат.По словам Анны, перед каждым боем Беслан приходил с ней прощаться, но никогда не рассказывал о своих планах.На одну из встреч Беслан пришел в ярко-бирюзовых ботинках. Анна их сразу запомнила, ведь обычно молодой человек приходил в военных ботинках, да и на войне яркие цвета казались не к месту.Однажды рано утром к госпиталю приехали машины с ранеными солдатами и телами убитых. Из кузова машины, в которой были тела, торчали длинные ноги в тех самых бирюзовых ботинках. У Анны не возникло сомнений – то был Беслан.Анна смущается, но признается, что изначально у нее был план. В поселке недалеко от госпиталя она приметила обрыв и решила, если Беслан погибнет, ее жизнь завершится в тот же день.В морг Анну впускать не хотели, ребенок ведь еще, но она настояла. Сотрудница дала ей ровно минуту и предупредила, что, если станет страшно, она будет ждать ее за дверями.Тела лежали в ряд на полу, покрытые простынями, вспоминает Анна. Из-под одной торчали "злосчастные" ботинки. Девушка долго не решалась отдернуть простыню, пока ее не "разбудил" голос женщины, который звал обратно.Анна быстро отдернула простыню – это был не Беслан, это был его близкий друг Тарик Мерцхулава."Я плакала очень громко, женщина вывела меня. Дальше я не помню, что было", – говорит она.Беслан вернулся ночью через три дня. Анна говорит, что никогда не видела его таким уставшим."Я вышла и спросила, где твои ботинки. Он говорит, я Тарику их отдал перед боем, а Тарик погиб. В тот вечер я ему свою историю не рассказала", – добавила она.Борьба за лидерствоБеслан узнал об истории спустя много лет, когда Анна опубликовала небольшой рассказ в журнале. По словам девушки, супруг был очень удивлен.Они поженились в 1994 году, хотя жених обещал ждать невесту до окончания университета. По словам Анны, во время войны у Беслана погибла 14-летняя сестра, ее убило снарядом. В доме образовалась пустота."Беслан мне сказал, что знает, что обещал подождать меня, но в семье такая жуткая атмосфера. Мама сказала ему: "Если ты общаешься с ней, хочешь жениться, сделай это сейчас". Он мне сказал, решай сама. Я решилась, вышла замуж", – рассказывает она.Несколько лет отец не общался с Анной, в семье считали, что она еще совсем ребенок и совершила большую ошибку. Сама Анна признается, что считала себя взрослой, мудрой и считала, что преследует благородную цель в новой семье.Анна и Беслан вместе уже почти 30 лет. Она исполнила мечту, стала журналистом, а Беслан построил военную карьеру, занимает пост замминистра обороны Абхазии. Анна признается, что в браке чаще был шторм, чем штиль. "Мы разные, он лидер, сложный, а я не умею подчиняться, и всю жизнь мы боролись за лидерство. Но есть вещи, которые для меня всегда были примером – для Беслана на первом месте честь, достоинство и порядочность. Он силен этим, его не сломить. Материальные блага для него всегда были вторичны. Если я раньше этого не понимала, сейчас я ценю и хотела бы, чтобы наши сыновья эти качества переняли", – добавила она.
Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило цикл материалов об историях пар, судьбы которых связала Отечественная война.
Заместитель гендиректора Абхазского телевидения Анна Гуния в августе 1992-го была на пороге своего семнадцатилетия, 17 августа она должна была праздновать свой "золотой" день рождения.
Sputnik
"Я ненавижу войну"
14 августа в день начала войны Анна с мамой отправилась из Меркулы в Очамчыру, где к празднику ей должны были купить подарки и сладости. В Очамчыре мама с дочкой и застали войну, которая запомнилась Анне выкриками женщины на грузинском языке "война началась, война началась".
Анна вспоминает слезы мамы, свою растерянность и переживания за отца. Домой в Меркулу семья добралась на автобусе, по дороге водитель просил пассажиров опускать головы, чтобы за сидениями никого не было видно.
"Я ненавижу войну с возрастом еще больше. Не дай бог моих сыновей может постичь та же судьба, что и их отца, вот этого я боюсь. Это очень страшно. То, что наше поколение пережило, не должно повториться. Пусть будет худой мир, без света, без воды, лишь бы не было войны", – говорит она.
А еще Анна переживала за своего будущего мужа Беслана Цвижба. С ним девушка познакомилась на застолье у общих родственников, когда ей было 13 лет, он же уже был студентом-историком, учился на первом курсе и преподавал физкультуру в селе Лашкиндар.
"Первое время он писал мне письма, спрашивал, какие книги я люблю читать, какую музыку слушаю. Иногда он приезжал, но всегда придумывал для этого повод. К примеру, у него могла сломаться машина прям перед нашим домом. Я тогда не понимала, что это первые чувства, была ребенком, позже я поняла, что это была первая любовь", –вспоминает она.
Еще до начала войны Беслан с друзьями вступил в Абхазскую гвардию, которую сразу же отправили на передовую. Анна ничего не знала о судьбе парня и, как признается, просто стала за него молиться. Позже девушка узнала, что молодой человек попал в плен, но эту часть своей биографии он предпочитает не рассказывать даже близким. Лишь по шрамам на теле, говорит Анна, можно догадаться, что пришлось перенести солдату.
По словам Анны, перед каждым боем Беслан приходил с ней прощаться, но никогда не рассказывал о своих планах.
"Единственное, он говорил, что если он погибнет, я должна его оплакать, потому что в таком случае он попадет в рай", – сказала она.
На одну из встреч Беслан пришел в ярко-бирюзовых ботинках. Анна их сразу запомнила, ведь обычно молодой человек приходил в военных ботинках, да и на войне яркие цвета казались не к месту.
Однажды рано утром к госпиталю приехали машины с ранеными солдатами и телами убитых. Из кузова машины, в которой были тела, торчали длинные ноги в тех самых бирюзовых ботинках. У Анны не возникло сомнений – то был Беслан.
Анна смущается, но признается, что изначально у нее был план. В поселке недалеко от госпиталя она приметила обрыв и решила, если Беслан погибнет, ее жизнь завершится в тот же день.
"Эта мысль пришла мне в голову, как только я увидела торчащие ботинки. Я пошла к обрыву, мне не было страшно. Тут я вспомнила его лицо, улыбку, наше последнее прощание. И как будто мне кто-то на ухо шепнул – если я не получу твою слезу, я не попаду в рай. Я остановилась и подумала, я ведь обещала, что оплачу его. Я развернулась, пришла к госпиталю, машин уже не было. Тела уже унесли в морг", – рассказала она.
В морг Анну впускать не хотели, ребенок ведь еще, но она настояла. Сотрудница дала ей ровно минуту и предупредила, что, если станет страшно, она будет ждать ее за дверями.
Тела лежали в ряд на полу, покрытые простынями, вспоминает Анна. Из-под одной торчали "злосчастные" ботинки. Девушка долго не решалась отдернуть простыню, пока ее не "разбудил" голос женщины, который звал обратно.
Анна быстро отдернула простыню – это был не Беслан, это был его близкий друг Тарик Мерцхулава.
"Я плакала очень громко, женщина вывела меня. Дальше я не помню, что было", – говорит она.
Беслан вернулся ночью через три дня. Анна говорит, что никогда не видела его таким уставшим.
"Я вышла и спросила, где твои ботинки. Он говорит, я Тарику их отдал перед боем, а Тарик погиб. В тот вечер я ему свою историю не рассказала", – добавила она.
Борьба за лидерство
Беслан узнал об истории спустя много лет, когда Анна опубликовала небольшой рассказ в журнале. По словам девушки, супруг был очень удивлен.
Они поженились в 1994 году, хотя жених обещал ждать невесту до окончания университета. По словам Анны, во время войны у Беслана погибла 14-летняя сестра, ее убило снарядом. В доме образовалась пустота.
"Беслан мне сказал, что знает, что обещал подождать меня, но в семье такая жуткая атмосфера. Мама сказала ему: "Если ты общаешься с ней, хочешь жениться, сделай это сейчас". Он мне сказал, решай сама. Я решилась, вышла замуж", – рассказывает она.
Несколько лет отец не общался с Анной, в семье считали, что она еще совсем ребенок и совершила большую ошибку. Сама Анна признается, что считала себя взрослой, мудрой и считала, что преследует благородную цель в новой семье.
Анна и Беслан вместе уже почти 30 лет. Она исполнила мечту, стала журналистом, а Беслан построил военную карьеру, занимает пост замминистра обороны Абхазии. Анна признается, что в браке чаще был шторм, чем штиль.
"Мы разные, он лидер, сложный, а я не умею подчиняться, и всю жизнь мы боролись за лидерство. Но есть вещи, которые для меня всегда были примером – для Беслана на первом месте честь, достоинство и порядочность. Он силен этим, его не сломить. Материальные блага для него всегда были вторичны. Если я раньше этого не понимала, сейчас я ценю и хотела бы, чтобы наши сыновья эти качества переняли", – добавила она.