https://sputnik-abkhazia.ru/20230924/festival-abkhazskoy-kultury-asny-otkrylsya-v-moskve-1048172664.html

Фестиваль абхазской культуры "Аҧсны" открылся в Москве

Фестиваль абхазской культуры "Аҧсны" открылся в Москве

На абхазском фестивале в Москве гости знакомятся с атрибутами местного быта, играют на музыкальных инструментах, пробуют национальные деликатесы, погружаются в... 24.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-24T14:13+0300

2023-09-24T14:13+0300

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МОСКВА, 24 сен - Sputnik, Анжелика Бения. Четвертый фестиваль абхазской культуры "Аҧсны" открылся в московском саду "Эрмитаж" в воскресенье, 24 сентября.Открыл мероприятие председатель правления Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба.Исполнительный директор Московской абхазской диаспоры Даур Барганджия напомнил, что раньше фестиваль проводили в парке "Красная Пресня". Но на этот раз организаторы подобрали более аутентичное и компактное пространство."Каждый год мы проводим работу над ошибками, думаем, как разнообразить фестиваль. В этом году программа расширена и отличается от предыдущих. Это стало возможным благодаря участию этнопарка "Аҧсны". Много участников из Абхазии в этом году, много новшеств. Мы привезли из Абхазии большую машину с декорациями и различными продуктами", – сказал Барганджия.Глава Совета старейшин адыгов в Москве Юрий Агирбов, отметил, что рад быть частью фестиваля и другом Абхазии."В Москве нас около 50 тысяч. Мы искренне, с большой любовью относимся к братскому народу Абхазии, это наши близкие друзья. Мы рады, что в такую солнечную погоду мы отмечаем историческую дружбу с абхазами. Как говорил Расул Гамзатов: "Не теряйте друзей, берегите. Каждый друг – это солнечный свет. Отношения эти храните, рядом друг – одиночества нет". Для прекрасной маленькой Абхазии верный друг – это великая Россия. И мы рады этой дружбе", – сказал Агирбов.Поздравил гостей с открытием фестиваля и руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черемин."Для нас отношения с Абхазией - особенные. В июле в Сухуме была подписана программа сотрудничества на ближайшие три года. Надеемся, что она станет важным для нас документом, определяющим взаимодействие не только в области экономических и внешнеэкономических связей, но и в области туризма и культуры", – сказал Черемин.Черемин отметил красоту Абхазии, теплое море и величавые горы которой каждый год привлекают тысячи москвичей. Ведущий фестиваля "Аҧсны" Давид Цужба отметил, что на мероприятии планируется много сюрпризов. По его словам, будут разыграны подарки и более 20 путевок в Абхазию.В стилизованном абхазском подворье гости могут изучить атрибуты местного быта, поиграть на музыкальных инструментах, попробовать национальные деликатесы. У каждого есть шанс познакомиться с абхазской культурой, историей, живописью и кинематографом, поучаствовать в мастер-классах и уроках по изучению языка, попробовать себя в гончарном и лучном искусстве.На главной сцене планируется выступление национальных музыкальных и танцевальных коллективов. В программе есть еще кавказская йога, турниры по нардам и шахматам, книжный маркет и выставка картин современных абхазских художников.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230912/ot-tantsev-do-kukhni-kakim-budet-festival-abkhazskoy-kultury-v-moskve-1047947876.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230917/stikhi-na-vode-zavershilsya-abkhazo-adygskiy-literaturnyy-festival-rifmy-na-ritse-1048031418.html

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