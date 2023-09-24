https://sputnik-abkhazia.ru/20230924/mir-gde-menya-oberegayut-istoriya-emmy-khodzhaa-i-temura-kuchuberiya-1048031829.html

"Мир, где меня оберегают": история Эммы Ходжаа и Темура Кучуберия

"Мир, где меня оберегают": история Эммы Ходжаа и Темура Кучуберия

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило проект "Обрученные войной" – цикл материалов об историях людей, судьбы которых связала Отечественная война... 24.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-24T09:00+0300

2023-09-24T09:00+0300

2023-09-24T10:06+0300

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обрученные войной

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Журналист Эмма Ходжаа и ее супруг режиссер Темур Кучуберия познакомились незадолго до войны. На фронте молодая корреспондентка и оператор заложили "фундамент" крепкой семьи и талантливого творческого союза.Sputnik"Это мы еще посмотрим"С будущим мужем, оператором и режиссером Темуром Кучуберия журналист, экс-гендиректор Абхазского телевидения Эмма Ходжаа встретилась еще до того, как жизнь связала ее с журналистикой. Она училась на историческом факультете и участвовала в раскопках, что в те времена для девушек было редкостью. Темур приехал на раскопки с друзьями, и девушка сразу его запомнила."Он так виртуозно работал, и я загляделась. Он был похож на персонажа зарубежного фильма", – вспоминает она.Выиграв творческий конкурс, Эмма попала на телевидение и поняла, что "этот уже немолодой парень в кепке и рваных джинсах" ее коллега. Когда новоиспеченный корреспондент стала расспрашивать о режиссере, ее предупредили: "Это не для тебя"."Мне сказали, что он очень сложный, необычный, ему уже за 40, и он никогда не женится. Я про себя подумала: "Это мы еще посмотрим", – улыбается Эмма.Луна и фронт14 августа 1992 года Эмма, которую лишь недавно взяли в штат, была на очередных съемках. Уже на рабочем месте она узнала о начале войны, но уходить домой не стала. Сотрудников предупредили, что может возникнуть необходимость обороны телевидения и нужно смастерить самодельные зажигательные смеси. Этим Эмма с коллегами и занялась.А еще журналистка запомнила яркую луну, вышедшую в первую ночь войны."Такая красивая, плыла в небе, как в кино. И я не ощущала реальности происходящего. Вышел Темур с камерой и стал снимать эту луну. До сих пор для меня этот кадр – предчувствие чего-то надвигающегося, неотвратимого, страшного", – говорит она.Но времени на размышления не было. Темур, по словам Эммы, знал, что война затянется. Первым делом он собрал всю технику, как раз вовремя - чуть позже телевидение перевезли в Гудауту.Первое время телевидение базировалось в здании на Лыхнаште (историческая поляна в селе Лыхны - прим.ред). Эмму "поселили" в небольшом кабинете, заполненном оборудованием и техникой. Оказалось, это кабинет того самого оператора "из зарубежного фильма"."Меня поселили в кабинет, предупредили, что это несвободная комната, а человек, который в ней, в командировке. Сказали, если что-то тронешь, он и тебя, и нас убьет. Я спала на двух стульях, не дышала, ничего не трогала", – вспоминает она.Вскоре 27-летнюю журналистку стали отправлять на линию фронта, с солдатами она проводила каждый день. Эмма вспоминает, как однажды зимой на берегу Гумисты попалась на "крючок" снайпера и не могла шевельнуться."Щекой я прилипла к замерзшей земле, лед обжигал меня, в этот момент я поняла, что такое земля, Родина. Думала, если вернусь, расскажу об этом в репортаже. Но я не смогла, рассказала только близким, а в эфир выдала сухую информацию", – добавила она.Эмма признается, что работа на линии огня психологически давалась ей очень тяжело. Отвлекаться от рутины помогал Темур."Он мне давал слушать музыку, у него всегда были всякие диковинные диски. Когда мне становилось совсем плохо, он ходил в город и на книжных развалах находил томики Ахматовой, Цветаевой, я зачитывалась ими. Мой мир, где обо мне заботятся, меня оберегают, обо мне думают – все это был Темур", – поделилась журналист.ОдиночкаТемур был тем, кого обычно называют одиночкой, говорит Эмма. Он не любил ездить на фронтовые съемки с корреспондентами, предпочитал снимать сам, а сырье мог хранить годами и выпускать в нужный момент. Позже он создал собственную студию и продюссировал различные проекты, в том числе известный в Абхазии музыкальный проект "Ҳара ҳаруаа реиҳабы" о песнях Отечественной войны, посвященный памяти Владислава Ардзинба."После войны он организовал свою студию, мы поженились. Я продолжала работать на телевидении. Какое-то долгое время было очень тяжело, я не получала зарплату, мне могли заплатить буханкой хлеба за весь месяц, мы с трудом выживали. Иногда было не на что купить молока для ребенка, но я все равно понимала, что он не из тех, кто станет снимать свадьбы и корпоративы", – рассказала Эмма.Журналист признается, что ей было сложно вернуться к "мирным" темам в первые годы после войны. Не хватало адреналина, свиста пуль за спиной, чувства опасности. Поэтому Эмма продолжала ездить в опасные точки. Она вспоминает, как, оставив сына Таира в детском саду, она с супругом могла поехать на съемки в Кодорское ущелье, в Галский район.Брак изменил ее в лучшую сторону, говорит журналист."За годы жизни с ним я стала лучше. Он старше меня на 16 лет, но на самом деле он был по духу моложе меня, открыт ко всему новому, это я была консерватором. У нас была настоящая семья, когда ты не представляешь рядом другого человека", – добавила она.Эмма Ходжаа и Темур Кучуберия прожили в счастливом браке почти 30 лет. Темур Кучуберия ушел из жизни в 2022 году.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230922/proklyate-biryuzovykh-botinok-anna-guniya-i-beslan-tsvizhba-1047485302.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230920/voyna-lyubvi-ne-pomekha-kak-abkhazskiy-soldat-na-fronte-zhenu-nashel-1048083069.html

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овна, абхазия, история, 30-летие дня победы и независимости абхазии, обрученные войной