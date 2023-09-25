https://sputnik-abkhazia.ru/20230925/odin-abkhazskiy-den-v-moskve-vino-dali-gde-more-1048216062.html

Один абхазский день в Москве: вино дали, где море

Один абхазский день в Москве: вино дали, где море

В Москве прошел четвертый фестиваль абхазской культуры "Аҧсны" в Москве. 25.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-25T13:30+0300

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В саду "Эрмитаж" на абхазском фестивале москвичи и гости столицы осваивали архаичные ремесла абхазов, ковали сувениры, стреляли из лука, пировали на абхазской свадьбе. Как и на сухумской набережной пили кофе, сваренный на песке, гуляли по вернисажу абхазских художников и наслаждались творчеством абхазских артистов.Анжелика Бения, Sputnik"Алло, Галочка, ты не поверишь!"– Алло, Ольга, вы где? – спрашивает по телефону ведущий концерта со сцены во время лотереи.– Я в метро, – отвечает извинительным тоном гостья фестиваля, которая не дождалась.– Вы выиграли путевку в Абхазию!– Я родилась в Пицунде, а куда вы меня отправляете? – после восторженных междометий и всхлипываний серьезно спросила счастливица.– Это неважно, пансионат хороший, заверил ведущий и добавил, отключив Ольгу, – родилась в Пицунде, отправим в Лыхны.На фестивале были разыграны путевки в Абхазию. Билет мог заполнить каждый посетитель. Желающих было много, путевок 20. Среди везунчиков оказалась и Татьяна Подъяпольская.36 лет тому назад у Татьяны вместе с супругом стартовало в Абхазии свадебное путешествие "Новый Афон-Ереван-Баку". Как и где отметить 40-летие знакомства пара решить не успела, как вдруг "вы едете отдыхать в сухумской гостинице"."Девочке, рожденной в степях Казахстана, увидеть море впервые в жизни – потрясающие эмоции на всю жизнь. То было прекрасное путешествие. Святой город, уверена, благодаря которому мы много лет живем в счастливом браке. Вернемся, чтобы вспомнить", – сказала Подъяпольская.Где твоя третья рука?На фестивале было много мастер-классов. Одним из самых популярных шатров была кузня.В очереди посмотреть, как между молотом и наковальней металл превращается в клинок, и даже поучаствовать в процессе, на удивление стояло очень много детей."Хочу кинжал. В клинок хочу расплавить!" – требовал в очереди шестилетний Леня уже у мамы, когда понял, что то, зачем он подошел, осуществить запрещает его возраст.Его очередь подошла и, несмотря на то, что мама и кузнец уже договорились о конечном результате – никакого оружия, он так усердно бил по металлу молотом, что на столе подпрыгивали клещи. Пока материал плавился, мальчик просил подумать кузнеца, то мило улыбаясь влажными глазами, то скаля зубы. И увидев, как прямой кусок металла после печи приобретает форму практичного сувенира для дома, мальчик не сдержался и заплакал.– Кинжал, а не крючок я хотел, – сказал обиженно мальчик и нервно выбежал из шатра.– Лёнь, вешалку потом забери домой, курточку вешать, - сказал кузнец вслед убегающему."Кузница для абхаза – священное место. Многие обычаи, связанные с кузней, сохранились до сих пор. У представителей многих абхазских фамилий есть родовая кузня, куда ходят молиться всей семьей", – рассказывали посетителям мастера.Кузнецы представляли этнографический парк Абхазии и гильдию кузнецов Абхазии. В шатре мастера показали процесс изготовления абхазского холодного оружия от начала до конца – ковка, обработка клинка, создание рукоятки."Рукоять из черного дерева, внутри ножен деревянный вкладыш, обтянут натуральной кожей – классических абхазский нож. Мы показали процесс. Делали вместе с гостями сувениры. Особенно понравился наш шатер детям, но с ними было сложно работать. Хотели активно участвовать в процессе, мы даже не ожидали, но наша кузня не была подготовлена для них, не было безопасно. Мне, как мастеру, было приятно, что ко мне подошли люди, которым дарили работы с моим клеймом", – сказал отметил представитель союза оружейников Абхазии, кузнец из Сухума Дато Гергедава.Многие расстроились, что абхазский нож купить на фестивале нельзя. Среди них был москвич Антон Дорн.Еще один мастер-класс, покоривший многих посетителей, – "Абхазский лук". Все желающие могли взять в руки абхазские лук и стрелы и пострелять по "абхазской мишени" (прямоугольная мишень в форме человека - прим.) или по олимпийской.Юный осетин Тамерлан Качмазов признался, что, когда увидел на фестивале лук и стрелы, сразу вспомнил дедушку. Как приезжая к нему в горное село, вместе с братьями соревновался в стрельбе по бутылкам из самодельного лука.В яблочко"Как увидел лук и стрелы, понял, что скучаю по деду Анатолию. Ему 71 год, но стрелок он меткий. Он научил нас правильно подбирать материалы, чтобы получился хорошо стреляющий лук. От стрельбы из настоящего ощущения непередаваемые. Тяжелый лук, тетива тугая, как надо. Надеюсь, никого не опозорю", – смущенно сказал юноша, смело потянулся за стрелой, положил на тетиву, натянул лук, крепко зажмурился... и "в яблочко".Увидев это, гордился бы не только дед, стрельба Тамерлана впечатлила бы и легендарного среднеазиатского полководца.Представители абхазской Федерации стрельбы из лука Илона Воуба и Илона Квициния подробно рассказывали про лучное мастерство и учили всех желающих стрелять. Лучная стрельба в современной Абхазии существует уже более 10 лет. Создатель первой лучной организации – художник театра и кино, график, живописец Батал Джапуа.Павильон музея денег Банка Абхазии тоже пользовался особой популярностью. В нем гости интересовались абхазской валютой, приобретали памятные монеты, посвященные достопримечательностям и известным личностям Абхазии, или же уносили с собой монету, отчеканенную на месте своим руками. Станок для чеканки монет тоже был привезен из Абхазии специально для фестиваля."Интересовались работой Музея Банка Абхазии, интересовались историей денежного обращения в Абхазии. Многие впервые услышали про колхидки, халки, которые отчеканены были впервые в Диоскуриаде. Гостям в нашем павильоне было очень интересно", – сказала экспозиционер Адица Гицба.В роли организаторов фестиваля были Московская абхазская диаспора при поддержке Посольства Республики Абхазия в Москве, Министерства культуры Республики Абхазия, а также Департамента внешнеэкономических и политических связей Москвы.Культура сегодня возведена в ранг национальных приоритетов, это хорошо и очень важно, отметила куратор проекта "Этнопарк Апсны" Кристина Тужба. Она добавила, что рада была участвовать в процессе создания проекта, который популяризирует Абхазию.Еще на абхазском фестивале москвичи любовались абхазским двором в миниатюре, знакомились с традиционными абхазскими атрибутами, приобретали изделия народных промыслов, сувениры и вкусные эксклюзивные национальные продукты, слушали лекции об истории Абхазии, кинематографе, виноделии, смотрели фильмы абхазских режиссеров, играли в шахматы и нарды.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230924/okno-v-abkhaziyu-festival-asny-v-moskve-1048176336.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210925/Podchinit-stal-festival-kuznetsov-oruzheynikov-Aikhamtsa-v-sele-Mgudzyrkhua-1033279690.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230317/vtoroe-izdanie-knigi-o-denezhnom-obraschenii-v-abkhazii-predstavili-v-sukhume-1044693362.html

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