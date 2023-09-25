https://sputnik-abkhazia.ru/20230925/prishel-s-puley-ushel-s-zhenoy-istoriya-murmana-dzhopua-i-madiny-ardzheniya-1048216935.html

Пришел с пулей, ушел с женой: история Мурмана Джопуа и Мадины Арджения

Пришел с пулей, ушел с женой: история Мурмана Джопуа и Мадины Арджения

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило цикл материалов об историях пар, судьбы которых связала Отечественная война. 25.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-25T16:40+0300

2023-09-25T16:40+0300

2023-09-25T16:40+0300

в абхазии

30-летие дня победы и независимости абхазии

обрученные войной

абхазия

история

овна

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Мадина – студентка медучилища, оказывавшая помощь раненым в госпитале. Мурман – защитник Родины с первых дней войны на Восточном фронте. Их "познакомил" грузинский партизан, а дальше…Не до страхаВойна застала 17-летнюю Мадину Арджения на первом курсе факультета журналистики Абхазского государственного университета. Но военное положение в стране заставило девушку сменить перо на скальпель — Мадина пошла обучаться сестринскому делу в медучилище в Гагре.Мадина и ее ровесницы проводили вечера не за прочтением романов Джейн Остин, а о прогулках по набережной и вовсе пришлось забыть. Романтику девушкам заменяли ночные дежурства, а модные платья — белые халаты."Хотя нас, молодых, старались не подпускать совсем близко к тяжелораненым, иногда помощь была нужна и приходилось сталкиваться с разным. В памяти до сих пор раненые солдаты, я помню их лица и сейчас. Иногда иду по городу и вижу знакомых пациентов. Они меня, конечно, не вспомнят уже", — улыбается Арджения.Палата №2Но был и тот, кто запомнил навсегда. Впервые своего будущего мужа девушка увидела не на поле боя, а в телевизоре. Отряд Мурмана Джопуа сразу после войны защищал границы Абхазии у Ингура. В перестрелке с грузинскими партизанами солдат получил пулевое ранение в ногу.Сказала и забыла. На следующий день девушка вышла на смену и, как обычно, приступила к обходу пациентов."У подруги никак не получалось поставить капельницу одному солдату, она попросила меня подменить ее. Как сегодня помню, я зашла во вторую палату в колпаке, в маске, лица видно не было, только глаза, а там лежит он. Ну, я, как настоящая девушка, конечно, развернулась и вышла", — сказала женщина.Нескольких минут и мимолетного взгляда хватило раненому солдату, чтобы принять твердое решение на всю жизнь. Но, как и подобает настоящему "апсуа хаца", сразу девушку солдат смущать не стал."Потом я часто возила его на перевязки, а он в ответ присылал мне в процедурную сладости, когда была возможность, сразу после войны это было редкостью", — рассказала Мадина.А когда поводы закончились, молодой человек по древнему абхазскому обычаю "украл" свою исцелительницу и привез в родовой дом в Члоу. По словам Мадины, хоть для нее это было неожиданностью, к солдату она давно привыкла и терять своего "исцеленного" не хотела."Теперь я верю в судьбу, и когда кто-то говорит мне, что все происходит только по стечению обстоятельств, я вспоминаю, как в шутку сказала маме, что выйду замуж за солдата "с экрана", — сказала Арджения.С тех пор уже прошло 30 лет, но в семье Джопуа дети все еще вспоминают историю о том, как мама увидела отца в телевизоре, а он влюбился в ее глаза.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230924/mir-gde-menya-oberegayut-istoriya-emmy-khodzhaa-i-temura-kuchuberiya-1048031829.html

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30-летие дня победы и независимости абхазии, обрученные войной, абхазия, история, овна