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Пришел с пулей, ушел с женой: история Мурмана Джопуа и Мадины Арджения
Пришел с пулей, ушел с женой: история Мурмана Джопуа и Мадины Арджения
Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило цикл материалов об историях пар, судьбы которых связала Отечественная война. 25.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-25T16:40+0300
2023-09-25T16:40+0300
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Мадина – студентка медучилища, оказывавшая помощь раненым в госпитале. Мурман – защитник Родины с первых дней войны на Восточном фронте. Их "познакомил" грузинский партизан, а дальше…Не до страхаВойна застала 17-летнюю Мадину Арджения на первом курсе факультета журналистики Абхазского государственного университета. Но военное положение в стране заставило девушку сменить перо на скальпель — Мадина пошла обучаться сестринскому делу в медучилище в Гагре.Мадина и ее ровесницы проводили вечера не за прочтением романов Джейн Остин, а о прогулках по набережной и вовсе пришлось забыть. Романтику девушкам заменяли ночные дежурства, а модные платья — белые халаты."Хотя нас, молодых, старались не подпускать совсем близко к тяжелораненым, иногда помощь была нужна и приходилось сталкиваться с разным. В памяти до сих пор раненые солдаты, я помню их лица и сейчас. Иногда иду по городу и вижу знакомых пациентов. Они меня, конечно, не вспомнят уже", — улыбается Арджения.Палата №2Но был и тот, кто запомнил навсегда. Впервые своего будущего мужа девушка увидела не на поле боя, а в телевизоре. Отряд Мурмана Джопуа сразу после войны защищал границы Абхазии у Ингура. В перестрелке с грузинскими партизанами солдат получил пулевое ранение в ногу.Сказала и забыла. На следующий день девушка вышла на смену и, как обычно, приступила к обходу пациентов."У подруги никак не получалось поставить капельницу одному солдату, она попросила меня подменить ее. Как сегодня помню, я зашла во вторую палату в колпаке, в маске, лица видно не было, только глаза, а там лежит он. Ну, я, как настоящая девушка, конечно, развернулась и вышла", — сказала женщина.Нескольких минут и мимолетного взгляда хватило раненому солдату, чтобы принять твердое решение на всю жизнь. Но, как и подобает настоящему "апсуа хаца", сразу девушку солдат смущать не стал."Потом я часто возила его на перевязки, а он в ответ присылал мне в процедурную сладости, когда была возможность, сразу после войны это было редкостью", — рассказала Мадина.А когда поводы закончились, молодой человек по древнему абхазскому обычаю "украл" свою исцелительницу и привез в родовой дом в Члоу. По словам Мадины, хоть для нее это было неожиданностью, к солдату она давно привыкла и терять своего "исцеленного" не хотела."Теперь я верю в судьбу, и когда кто-то говорит мне, что все происходит только по стечению обстоятельств, я вспоминаю, как в шутку сказала маме, что выйду замуж за солдата "с экрана", — сказала Арджения.С тех пор уже прошло 30 лет, но в семье Джопуа дети все еще вспоминают историю о том, как мама увидела отца в телевизоре, а он влюбился в ее глаза.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230924/mir-gde-menya-oberegayut-istoriya-emmy-khodzhaa-i-temura-kuchuberiya-1048031829.html
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30-летие дня победы и независимости абхазии, обрученные войной, абхазия, история, овна
30-летие дня победы и независимости абхазии, обрученные войной, абхазия, история, овна

Пришел с пулей, ушел с женой: история Мурмана Джопуа и Мадины Арджения

16:40 25.09.2023
© Foto / предоставлено Мариной АрдженияСвадьба Мурмана и Мадины
Свадьба Мурмана и Мадины - Sputnik Абхазия, 1920, 25.09.2023
© Foto / предоставлено Мариной Арджения
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Асмат Цвижба - Sputnik Абхазия
Асмат Цвижба
Корреспондент Sputnik
Все материалы
Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило цикл материалов об историях пар, судьбы которых связала Отечественная война.
Мадина – студентка медучилища, оказывавшая помощь раненым в госпитале. Мурман – защитник Родины с первых дней войны на Восточном фронте. Их "познакомил" грузинский партизан, а дальше…

Не до страха

Война застала 17-летнюю Мадину Арджения на первом курсе факультета журналистики Абхазского государственного университета. Но военное положение в стране заставило девушку сменить перо на скальпель — Мадина пошла обучаться сестринскому делу в медучилище в Гагре.
"Раньше я никогда не сталкивалась с кровью, как-то не приходилось, но когда пришлось увидеть это все, мне, к удивлению, не стало страшно. Было жалко, а на страх времени не оставалось", — рассказывает женщина.
Мадина и ее ровесницы проводили вечера не за прочтением романов Джейн Остин, а о прогулках по набережной и вовсе пришлось забыть. Романтику девушкам заменяли ночные дежурства, а модные платья — белые халаты.
"Хотя нас, молодых, старались не подпускать совсем близко к тяжелораненым, иногда помощь была нужна и приходилось сталкиваться с разным. В памяти до сих пор раненые солдаты, я помню их лица и сейчас. Иногда иду по городу и вижу знакомых пациентов. Они меня, конечно, не вспомнят уже", — улыбается Арджения.
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Палата №2

Но был и тот, кто запомнил навсегда. Впервые своего будущего мужа девушка увидела не на поле боя, а в телевизоре. Отряд Мурмана Джопуа сразу после войны защищал границы Абхазии у Ингура. В перестрелке с грузинскими партизанами солдат получил пулевое ранение в ногу.

"Мы с мамой сидели дома в Лыхны, смотрели телевизор. И вдруг увидели репортаж о раненых абхазских солдатах. Корреспонденты сообщили, что их перевозят в Сухумскую горбольницу, где я на тот момент работала. В кадре показали, как их на носилках переносят в вертолет. И тут я увидела своего будущего мужа и в шутку сказала маме: "Смотри, к нам привезли симпатичного молодого парня в больницу, надо познакомиться". Мама, конечно, не одобрила это желание", – рассказала Мадина.

Сказала и забыла. На следующий день девушка вышла на смену и, как обычно, приступила к обходу пациентов.
"У подруги никак не получалось поставить капельницу одному солдату, она попросила меня подменить ее. Как сегодня помню, я зашла во вторую палату в колпаке, в маске, лица видно не было, только глаза, а там лежит он. Ну, я, как настоящая девушка, конечно, развернулась и вышла", — сказала женщина.
Нескольких минут и мимолетного взгляда хватило раненому солдату, чтобы принять твердое решение на всю жизнь. Но, как и подобает настоящему "апсуа хаца", сразу девушку солдат смущать не стал.
© Foto / предоставлено Мариной АрдженияМурман Джопуа
Мурман Джопуа - Sputnik Абхазия
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© Foto / предоставлено Мариной Арджения
Мурман Джопуа
© Foto / предоставлено Мариной АрдженияРанение Мурмана Джопуа
Ранение Мурмана Джопуа - Sputnik Абхазия
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© Foto / предоставлено Мариной Арджения
Ранение Мурмана Джопуа
© Foto / предоставлено Мариной АрдженияРанение Мурмана Джопуа
Ранение Мурмана Джопуа - Sputnik Абхазия
3/5
© Foto / предоставлено Мариной Арджения
Ранение Мурмана Джопуа
© Foto / предоставлено Мариной АрдженияСвадьба Мурмана и Мадины
Свадьба Мурмана и Мадины - Sputnik Абхазия
4/5
© Foto / предоставлено Мариной Арджения
Свадьба Мурмана и Мадины
© Foto / предоставлено Мариной АрдженияМурман и Мадина
Мурман и Мадина - Sputnik Абхазия
5/5
© Foto / предоставлено Мариной Арджения
Мурман и Мадина
1/5
© Foto / предоставлено Мариной Арджения
Мурман Джопуа
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© Foto / предоставлено Мариной Арджения
Ранение Мурмана Джопуа
3/5
© Foto / предоставлено Мариной Арджения
Ранение Мурмана Джопуа
4/5
© Foto / предоставлено Мариной Арджения
Свадьба Мурмана и Мадины
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© Foto / предоставлено Мариной Арджения
Мурман и Мадина
"Потом я часто возила его на перевязки, а он в ответ присылал мне в процедурную сладости, когда была возможность, сразу после войны это было редкостью", — рассказала Мадина.
"Встречались" молодые недолго. Спустя три месяца Мадина полностью вылечила своего будущего мужа, но солдат продолжил регулярно посещать больницу и находил для этого разные поводы.
А когда поводы закончились, молодой человек по древнему абхазскому обычаю "украл" свою исцелительницу и привез в родовой дом в Члоу. По словам Мадины, хоть для нее это было неожиданностью, к солдату она давно привыкла и терять своего "исцеленного" не хотела.
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"Теперь я верю в судьбу, и когда кто-то говорит мне, что все происходит только по стечению обстоятельств, я вспоминаю, как в шутку сказала маме, что выйду замуж за солдата "с экрана", — сказала Арджения.
С тех пор уже прошло 30 лет, но в семье Джопуа дети все еще вспоминают историю о том, как мама увидела отца в телевизоре, а он влюбился в ее глаза.
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