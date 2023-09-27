https://sputnik-abkhazia.ru/20230927/prazdnichnyy-kontsert-ko-dnyu-osvobozhdeniya-sukhuma-sostoyalsya-v-gosfilarmonii-1048280813.html

Праздничный концерт ко Дню освобождения Сухума состоялся в Госфилармонии

Праздничный концерт ко Дню освобождения Сухума состоялся в Госфилармонии

Операция по освобождению столицы Абхазии началась 16 сентября и длилась 11 суток. 27.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-27T19:12+0300

2023-09-27T19:12+0300

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СУХУМ, 27 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Праздничный концерт к 30-летию освобождения Сухума от грузинских войск состоялся в Государственной филармонии в среду, 27 сентября.Президент напомнил, что успеху сентябрьской операции предшествовали неудачные январское и мартовское наступления."Однако именно эти операции дали возможность получить дополнительный боевой опыт, изучить возможности противника и более тщательно подготовиться к изгнанию врага с родной земли. Результат летнего наступления на горные села Сухумского района показал, что жертвы января и марта были не напрасны. В результате летней наступательной операции была открыта дорога к завершающему акту освобождения Сухума", - сказал он.Освобождение столицы досталось Абхазии ценой больших жертв, подчеркнул глава государства. Он добавил, что республика безвозвратно потеряла сотни лучших сыновей и дочерей, своими жизнями пожертвовало множество добровольцев."Наша важнейшая задача – приложить все усилия, чтобы Сухум был столицей по-настоящему свободной, открытой, развитой и комфортной Абхазии. Чтобы сюда, как и прежде, можно было приехать на автомобиле или поезде, приплыть на корабле или прилететь самолетом, чтобы новые поколения жителей Сухума испытывали гордость за свой город, его парки и набережную, его чистоту и комфорт. Чтобы Сухум был по-настоящему гостеприимным. Такую столицу должны унаследовать наши дети, и работа над этой задачей – самая большая честь для каждого причастного к ней", - отметил он.Глава администрации Сухума Беслан Эшба поздравил с праздником жителей столицы, ветеранов войны, руководство республики. По его словам, освобождение города – главная отправная точка в окончательной победе народа Абхазии. Эшба добавил, что 40 жителей Сухума награждены званием Героя Абхазии.Ветеран Отечественной войны народа Абхазии Сергей Маносян, рассказал, что 27 сентября в 13:00 Сухумский батальон пересек линию соприкосновения, и абхазские солдаты вошли на территорию, занимаемую грузинами."Ценой огромных усилий, жертв, ранений, мы выжили врага. Никто этого не ожидал, нас было в несколько раз меньше, но сильнейшая мотивация нами двигала", - сказал он.В программе праздничного концерта были песни военных лет, стихотворения, национальные танцы, ведущие рассказывали об истории и событиях, которые предшествовали освобождению столицы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230927/aslan-bzhaniya-pozdravil-zhiteley-abkhazii-s-dnem-osvobozhdeniya-sukhuma-1048274504.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230927/pamyat-zhiva-vystavka-posvyaschennaya-ovna-otkrylas-v-tsvz-1048274271.html

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