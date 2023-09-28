https://sputnik-abkhazia.ru/20230928/lyubimomu-i-rodnomu-vladislavu-pisma-materi-poteryavshey-na-voyne-synovey-1048285854.html

“Любимому и родному Владиславу”: письма матери, потерявшей на войне сыновей

“Любимому и родному Владиславу”: письма матери, потерявшей на войне сыновей

Бабуся Чамагуа потеряла в Отечественной войне народа Абхазии обоих своих сыновей. Один из них имел портретное сходство с первым президентом Владиславом... 28.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-28T09:00+0300

2023-09-28T09:00+0300

2023-09-28T09:00+0300

в абхазии

абхазия

владислав ардзинба

отечественная война народа абхазии (1992-1993)

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Об истории знакомства Владислава Ардзинба и матери, потерявшей сыновей, и об их дальнейшем общении читайте в материале Sputnik.Sputnik"Любимый, близкий и родной мне, как сын, Владислав Григорьевич, ты будешь вечен, покуда стоит этот мир. Олицетворением нашей истории, нашим предводителем, лидером! Твой образ бессмертен!" - так начинается одно из десяток писем Владиславу Ардзинба от Бабуси Чамагуа из села Ачандара Гудаутского района.Зураб после начала войны записался в ополчение, затем был призван в ремонтно-наладочную группу завода “Луч”. Он создал не один десяток боевых орудий, и 20 ноября 1992 года погиб в дорожно-транспортном происшествии.Другой сын Чамагуа, Анзор Трапш, с первых дней войны с оружием в руках встал на защиту родины. Он находился в группе ополченцев, которая остановила наступление танков противника на правый берег Гумисты. В том бою Анзор подорвался на мине, у него были повреждены оба глаза.Но через несколько дней боец вновь вернулся на Гумистинский фронт. Он попросил командование направить его в Гагрское направление, где складывалась более тяжелая ситуация. Анзор погиб в боях за освобождение Гагры и посмертно был награжден медалью “За отвагу”.Обрести вновь сынаМладший сын Бабуси Чамагуа, Анзор Трапш, имел портретное сходство с Владиславом Ардзинба. И мать часто повторяла: "Он похож на моего сына. Я хочу подойти к нему, посмотреть поближе".По словам директора музея Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар Гугуцы Джикирба, после войны Бабусе Чамагуа все же удалось познакомиться с первым президентом Абхазии. Когда Ардзинба узнал историю матери, сыновья которой погибли во время боевых действий, он ее пригласил к себе.“Она взяла у него номер домашнего телефона, звонила время от времени. А потом приготовила угощения и поехала к нему, чтобы повидаться. Владислав Григорьевич и Светлана Ирадионовна (Светлана Джергения - вдова Владислава Ардзинба, прим.) встречали и провожали ее, как родную мать. Бабуся часто ездила к ним, бывало, что и на пару дней оставалась у них. Когда она подолгу не давала о себе знать, Владислав сам ей звонил, назначал встречу. Женщина оставалась под большим впечатлением от разговоров с Владиславом, его интересных историй, она видела в нем черты сына”, - отметила директор музея.Разговоры о народеКогда Гугуца Джикирба спрашивала Бабусю Чамагуа, о чем они беседовали с президентом, та отвечала, что, по большей частьи, разговаривал он. Владислав Григорьевич интересовался жизнью в селе, тем, чем занимаются люди и каковы условия их быта. Именно это ему было важно знать.В каждый приезд Ардзинба не оставлял Бабусю Чамагуа без внимания, делал ей подарки. В беседах с Гугуцей Джикирба она говорила: "Может быть, когда-нибудь я передам эти подарки музею. Но пока я не готова, они мне очень дороги".Бабуся Чамагуа и Владислав Ардзинба не только созванивались и общались во время ее визитов к первому президенту, они также обменивались письмами. Позже Ардзинба передал эти письма Гудаутскому музею Отечественной войны народа Абхазии.“Эти письма, которые она писала, Владислав потом передавал мне со словами: "Вдруг пригодятся в будущем, если откроете музей", - добавила директор музея.Лидера абхазского народа Владислава Ардзинба не стало 4 марта 2010 года. Бабуся Чамагуа оплакала первого президента, как родного сына.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220514/pervyy-prezident-i-lider-natsii-vladislav-ardzinba-1039082698.html

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абхазия, владислав ардзинба, отечественная война народа абхазии (1992-1993)