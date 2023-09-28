https://sputnik-abkhazia.ru/20230928/novoe-lekarstvo-ot-raka-nachali-vypuskat-v-moskve-1048307576.html

Новое лекарство от рака начали выпускать в Москве

Новое лекарство от рака начали выпускать в Москве

По словам Сергея Собянина, темпы выпуска лекарства позволят закрыть потребности фотодинамической терапии в России. 28.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-28T16:51+0300

2023-09-28T16:51+0300

2023-09-28T16:51+0300

новости

москва

наука

здравоохранение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/1c/1048307398_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_357625ba52bc58449df870c4c97620fb.jpg

СУХУМ, 28 сен – Sputnik. В Москве начали выпускать препарат для лечения онкологических заболеваний с помощью света, сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.Собянин подчеркнул, что зарубежных аналогов у препарата нет, и в год предприятие планирует выпускать до 40 тысяч флаконов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230902/chem-zlokachestvennee-tem-effektivnee-kak-rabotaet-novaya-terapiya-raka-1047784515.html

москва

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

новости, москва, наука, здравоохранение