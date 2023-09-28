https://sputnik-abkhazia.ru/20230928/novoe-lekarstvo-ot-raka-nachali-vypuskat-v-moskve-1048307576.html
Новое лекарство от рака начали выпускать в Москве
Новое лекарство от рака начали выпускать в Москве
По словам Сергея Собянина, темпы выпуска лекарства позволят закрыть потребности фотодинамической терапии в России. 28.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-28T16:51+0300
2023-09-28T16:51+0300
2023-09-28T16:51+0300
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СУХУМ, 28 сен – Sputnik. В Москве начали выпускать препарат для лечения онкологических заболеваний с помощью света, сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.Собянин подчеркнул, что зарубежных аналогов у препарата нет, и в год предприятие планирует выпускать до 40 тысяч флаконов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230902/chem-zlokachestvennee-tem-effektivnee-kak-rabotaet-novaya-terapiya-raka-1047784515.html
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новости, москва, наука, здравоохранение
новости, москва, наука, здравоохранение
Новое лекарство от рака начали выпускать в Москве
По словам Сергея Собянина, темпы выпуска лекарства позволят закрыть потребности фотодинамической терапии в России.
СУХУМ, 28 сен – Sputnik.
В Москве начали выпускать препарат для лечения онкологических заболеваний с помощью света, сообщил
в своем официальном Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.
"На ранних стадиях заболевания такой метод лечения может заменить хирургическое вмешательство. Препарат вводят пациенту, он накапливается в опухолевых клетках, затем активируется лазерным или светодиодным излучением. Новообразование практически полностью разрушается", – написал он.
Собянин подчеркнул, что зарубежных аналогов у препарата нет, и в год предприятие планирует выпускать до 40 тысяч флаконов.