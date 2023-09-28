https://sputnik-abkhazia.ru/20230928/voprosy-bezopasnosti-i-oblegchenie-perekhoda-granitsy-s-rossiey-obsudili-v-parlamente-1048312518.html

Вопросы безопасности и облегчение перехода границы с Россией обсудили в Парламенте

Вопросы безопасности и облегчение перехода границы с Россией обсудили в Парламенте

На встрече обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в области обороны и безопасности. 28.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-28T19:24+0300

2023-09-28T19:24+0300

2023-09-28T19:24+0300

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СУХУМ, 28 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. В Парламенте Абхазии в четверг, 28 сентября, состоялось заседание Комиссии по сотрудничеству Народного Собрания и Совета Федерации России."Наша встреча должна была состояться немного ранее, но мы очень рады, что вы смогли совместить планы работы комиссии с нашим большим праздником – 30 Сентября. Мы с вами встречаемся в преддверии самого большого праздника в современной истории нашей республики", - подчеркнул он.Руководитель делегации из России – председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев отметил, что Абхазия продолжает динамично развиваться и показывает успехи в качестве независимого государства.Заседание комиссии состоялось за закрытыми дверями. По его окончании Бондарев рассказал, что среди вопросов, которые обсуждались на встрече, был вопрос облегчения пересечения государственной границы."Далее, мы говорили о почтовых переводах, о выделении ячейки почтовой связи для Абхазии. Был вопрос социального обеспечения граждан России, которые проживают на территории Абхазии. Вопросы есть, мы их будем решать, мы о них услышали, и правильно абхазская сторона их поднимает", - заметил Бондарев.Основной темой обсуждения была надвигающаяся дата – 30-летие Победы Абхазии в Отечественной войне, добавил он."Мы также поздравили абхазскую сторону с этой знаменательной датой, пожелали всего самого хорошего, порадовались за Абхазию, что страна развивается, что идет своим правильным курсом", - сказал Бондарев.Депутат Парламента Абхазии Алхас Барциц, в свою очередь, выразил благодарность представителям Совета Федерации за приезд в республику в канун важной исторической даты. Одним из основных вопросов заседания Комиссии было обеспечение обороны и безопасности Абхазии с учетом нестабильной международной ситуации, подчеркнул он."Вклад Российской Федерации в этом плане значителен. Есть актуальные вопросы, ряд соглашений, которые были подписаны Российской Федерацией и Республикой Абхазия. При этом, многие пункты уже выполнены, но есть статьи и пункты, которые нужно доработать, эти актуальные вопросы были обсуждены. Также поднимался вопрос о государственной границе между Абхазией и Россией. Помимо сегодняшней комиссии, также есть соответствующая комиссия с Госдумой, эти вопросы и до этого обсуждались", - добавил Барциц.Учитывая большой туристический поток, российско-абхазская граница испытывает колоссальные нагрузки. На встрече обсудили ряд мероприятий, которые должны способствовать тому, чтобы граница работала более эффективно в плане обслуживания граждан Абхазии и России, заявил парламентарий.

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