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Сестры войны: как Тали и Щазина Джапуа попали на фронт
Сестры войны: как Тали и Щазина Джапуа попали на фронт
Сестры Тали и Щазина Джапуа с первых дней Отечественной войны народа Абхазии встали на защиту Родины. Обе были медсестрами на Гумистинском фронте, но... 29.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-29T20:35+0300
2023-09-29T20:35+0300
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После того, как абхазские ополченцы оставили Сухум и отошли за Гумисту, Щазина Джапуа попала в Афоно-Эшерский батальон, который был поделен на роты, а Тали – на позиции в район верхнего Гумистинского моста.Тали Джапуа прошла войну не просто в роли санинструктора. Она запечатлела хронику войны на видеокамеру. Как признается ветеран, ей больно было от того, что ребята на передовой погибали и никто не запечатлевал их лица. А журналистам попасть на огневой рубеж было сложно."У меня была какая-то уверенность, что мы победим, а потом придется кому-то писать историю, и потому их лица должны были сохраниться", – отмечает она.Щазина Джапуа с первых же дней войны начала вести дневник. Она записывала все, что ее беспокоило, за что "болело сердце".Подробнее смотрите в интервью.
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видео, видео, мультимедиа, 30-летие дня победы и независимости абхазии, абхазия, овна, история
видео, видео, мультимедиа, 30-летие дня победы и независимости абхазии, абхазия, овна, история
Сестры войны: как Тали и Щазина Джапуа попали на фронт
20:35 29.09.2023 (обновлено: 20:57 29.09.2023)
Сестры Тали и Щазина Джапуа с первых дней Отечественной войны народа Абхазии встали на защиту Родины. Обе были медсестрами на Гумистинском фронте, но находились в разных батальонах.
После того, как абхазские ополченцы оставили Сухум и отошли за Гумисту, Щазина Джапуа попала в Афоно-Эшерский батальон, который был поделен на роты, а Тали – на позиции в район верхнего Гумистинского моста.
Тали Джапуа прошла войну не просто в роли санинструктора. Она запечатлела хронику войны на видеокамеру. Как признается ветеран, ей больно было от того, что ребята на передовой погибали и никто не запечатлевал их лица. А журналистам попасть на огневой рубеж было сложно.
"У меня была какая-то уверенность, что мы победим, а потом придется кому-то писать историю, и потому их лица должны были сохраниться", – отмечает она.
Щазина Джапуа с первых же дней войны начала вести дневник. Она записывала все, что ее беспокоило, за что "болело сердце".
Подробнее смотрите в интервью.
Дневник войны Щазины Джапуа