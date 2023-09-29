https://sputnik-abkhazia.ru/20230929/sestry-voyny-kak-tali-i-schazina-dzhapua-popali-na-front-1048334555.html

Сестры войны: как Тали и Щазина Джапуа попали на фронт

Сестры войны: как Тали и Щазина Джапуа попали на фронт

Сестры Тали и Щазина Джапуа с первых дней Отечественной войны народа Абхазии встали на защиту Родины. Обе были медсестрами на Гумистинском фронте, но... 29.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-29T20:35+0300

2023-09-29T20:35+0300

2023-09-29T20:57+0300

видео

в абхазии

мультимедиа

30-летие дня победы и независимости абхазии

абхазия

овна

история

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/1d/1048335973_0:34:1280:754_1920x0_80_0_0_449b4339bcdf0021a600e53261456038.jpg

После того, как абхазские ополченцы оставили Сухум и отошли за Гумисту, Щазина Джапуа попала в Афоно-Эшерский батальон, который был поделен на роты, а Тали – на позиции в район верхнего Гумистинского моста.Тали Джапуа прошла войну не просто в роли санинструктора. Она запечатлела хронику войны на видеокамеру. Как признается ветеран, ей больно было от того, что ребята на передовой погибали и никто не запечатлевал их лица. А журналистам попасть на огневой рубеж было сложно."У меня была какая-то уверенность, что мы победим, а потом придется кому-то писать историю, и потому их лица должны были сохраниться", – отмечает она.Щазина Джапуа с первых же дней войны начала вести дневник. Она записывала все, что ее беспокоило, за что "болело сердце".Подробнее смотрите в интервью.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

видео, видео, мультимедиа, 30-летие дня победы и независимости абхазии, абхазия, овна, история