https://sputnik-abkhazia.ru/20230929/voyna-i-mir-v-obektive-tali-dzhapua-1048033686.html

Война и мир в объективе Тали Джапуа

Война и мир в объективе Тали Джапуа

Филолог Тали Джапуа с первых дней Отечественной войны народа Абхазии встала на защиту Родины. Она была не просто медицинской сестрой на Гумистинском фронте, но... 29.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-29T17:28+0300

2023-09-29T17:28+0300

2023-09-29T17:53+0300

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Об истории ученого на войне, как она стала санинструктором и видеооператором на передовой, и о личной трагедии, читайте в материале Sputnik.Сария Кварацхелия, SputnikГоворят, что предчувствие надвигающейся войны в Абхазии витало даже в воздухе. Однако Тали Джапуа в это сложно было поверить. И 14 августа она как обычно пошла на работу в Абхазский институт языка, литературы и истории.В первый день войны, как отмечает ветеран, никто еще не знал, как себя вести и за что взяться, все было настолько неожиданно.Вечером Тали вместе с подругами из института пошла к себе домой. Туда же пришла и ее родная сестра Щазина, которая работала медсестрой в Сухумской городской поликлинике №2."Щазина весь день была на Красном мосту. Так как она по профессии была медсестрой и, как сегодня говорят, военнообязанной, ее отправили на Красный мост, где ополченцы заняли оборону, чтобы не пустить врага в Сухум. Когда Щазина нам об этом рассказала, мы поняли, куда нам идти, где мы могли бы быть полезны", – отмечает Тали Джапуа.На второй день Тали и подруги из института решили вместе с Щазиной отправиться на Красный мост, хотя ни Тали, ни ее подруги не были профессиональными медсестрами. Многие из них, как она отмечает, даже не умели делать уколы или же перевязывать раны. Всему этому пришлось учиться на месте.При этом роль девушек на войне была велика. Это признавали и сами бойцы."Помимо помощи раненому, как рассказывали на войне сами воины, присутствие девочек в батальонах очень важно. Один из наших друзей говорил: "Если даже иногда бывает, что мы хотим вести себя неподобающим образом, мы вспоминаем, что рядом с нами девочки, и нам становится стыдно". Так говорили и ребята, которых я снимала", – поясняет Тали.На третий день войны ополченцам пришлось оставить позиции на Красном мосту. Абхазы начали покидать Сухум и формировать оборонительный рубеж на Гумисте. Тали начала думать, куда теперь идти. Но тут один из бойцов с укором спросил: "Куда вы идете? Разве не с нами?" Его слова предопределили дальнейший путь филолога. Она твердо решила, что будет и дальше стоять рядом с ополченцами."Ребята хотели, чтобы мы стояли рядом с ними. После того, как ребята переговорили, нам сообщили, что формируются группы и всех распределяют по отдельным группам. Тогда группу девушек, с которыми я была изначально, повезли в район верхнего Гумистинского моста, затем он назывался третьим постом. Там стояли ребята из гудаутской Замостянки под командованием Начач. Нас с Надей Ашуба включили в их батальон", – отмечает Джапуа.На вопрос, почему Тали не захотела быть в одном батальоне с сестрой, она отвечает, что так было для нее спокойнее. Она боялась, что рядом с ней окажется родной человек, за которого придется постоянно думать и переживать."А если на войне ты день и ночь начинаешь думать о своем близком, то пользы от тебя на войне становится мало, – поясняет ветеран. – Когда мы с Щазиной встречались на фронте, мы начинали ругаться. И ругались по одной причине – Щазина находилась на позициях в Нижней Эшере в районе спортбазы, мы же находились в Верхней Эшере. И если она находила свободное время, она сразу же ко мне бежала. Я ее ругала и говорила: "Зачем ты приходишь сюда за мной? Я спокойнее, когда ты там, на позициях. Вдруг с тобой в дороге что-то произойдет". Дело в том, что на первой огневой линии опасно было ездить на машине – это была мишень для врага. И точно так же, она меня ругала, когда я приходила к ней".Война в объективе ТалиТали Джапуа прошла войну не просто в роли санинструктора. Она запечатлела хронику войны на видеокамеру. Как признается ветеран, ей больно было от того, что ребята на передовой погибали и никто не запечатлевал их лица. А журналистам попасть на огневой рубеж было сложно.К тому же столько юмора и смеха как на войне Тали никогда в мирное время не видела. И все это, конечно, хотелось запечатлеть.Но найти нужное оборудование не получалось, пока старший брат Тали не предложил ей купить видеокамеру."Мой старший брат, который слышал мои постоянные просьбы, однажды спросил меня: "Ты не хочешь видеокамеру? Я могу тебе купить". Я и во сне не могла увидеть, что мне кто-то сделает такое предложение. Я была без ума от радости. Он мне сказал, чтобы я нашла камеру, а он мне оплатит покупку. Мы очень много искали, уже даже думали взять в аренду видеокамеру. Но в Абхазии нигде не могли найти. Нам сказали, что надо ехать в Москву", – вспоминает санинструктор.Так через знакомого журналиста в Москве Тали нашла видеокамеру. Камера обошлась в один миллион по тогдашнему курсу. Тогда для Тали это были огромные деньги. Но, как брат и обещал, он оплатил покупку."Мы с Мариной Барцыц 7 марта полетели в Москву за камерой. Даур нас встретил, мы купили камеру. Он мне дал рекомендации по съемкам. Сказал, что нельзя снимать меньше семи секунд, чтобы потом использовать кадр на монтаже, и не крутить быстро камеру. Так я начала снимать. Первые кадры сделала в Москве. Нелли Тарба для детского фонда собрала вещи для абхазских детей и собиралась повезти их в Абхазию. Впервые сняла материал об этом. 13 марта мы с Мариной вернулись в Абхазию. Тогда наши ребята проходили военные учения в Пицунде. Мы были во втором батальоне, который возглавлял Амиран Берзения. Они готовились уже отправиться в Эшеру. Там я стала снимать хронику", – отмечает Тали.Санинструктор запечатлела и Мартовское наступление. Кадры тогда получились дрожащие – не было операторского опыта. Но со временем Тали набила руку и затем уже снимала на передовой и в тылу до самого конца войны. Снимала все, что, по ее мнению, должно было сохраниться для истории.В итоге получилось 52 кассеты по 3 часа записи в каждой. Это более 150 часов хроники.Самым тяжелым днем войны для Тали Джапуа стал первый день июльского наступления. 3 июля 1993 года пять абхазских батальонов должны были подняться на Цугуровку и овладеть стратегической высотой. Но так сложились обстоятельства, что все 1500 человек вынуждены были вернуться обратно на позиции."Сейчас, когда задумываюсь, понимаю, что счастьем для нас было то, что обошлось малыми жертвами. Но тогда от того, что ребята возвращаются, мне было настолько больно, что хотелось умереть на месте. После всего того, через что мы прошли, мы думали, что сейчас нам ничего не должно помешать. Да, было, когда нам оружия не хватало, было, что не хватало боевого опыта или другие причины. Но перед июльским наступлением была хорошая подготовка, было хорошее вооружение. Словом, было все, и военное обмундирование, и провизия. И мы думали, вот сейчас уж точно все должно получиться", – объясняет Джапуа.Подавленное состояние Тали быстро прошло. Снова вернулась уверенность, что пока не все потеряно, и путь к Победе еще есть возможность пробить."Тогда нашим спасением стало то, что Афоно-Эшерский батальон прорвал фронт и освободил Каман. И после этого, конечно, ситуация не раз менялась, было и так, что мы сидели в окопах внизу, а на стратегических высотах сидели грузины. Наши воины прошли тяжелый путь, у нас были большие потери. Но все равно, все выдержали, смогли сохранить позиции на Гуме и дальше пробивали путь к Победе", – отмечает Герой Абхазии.Победа со слезами на глазахДень Победы для Тали Джапуа был наполнен не радостью, а слезами. Накануне она узнала о том, что ее 17-летний племянник пропал без вести. Позже стало известно, что он погиб.Часто говорят, что абхазский народ смог перебороть свое горе. Но Тали смотрит на это иначе. По ее словам, очень многие после потерь родных людей не смогли найти в себе силы жить дальше. Так, не смогла найти в себе силы жить и сестра Тали, которая потеряла единственного сына. Она умерла в 52 года.После войны Тали Джапуа не сразу смогла вернуться к литературоведению, хотя эта профессия ей очень нравилась."В жизни мне очень повезло выбрать ту профессию, которая мне нравилась. Я литературовед, филолог. Очень любила эту работу еще до войны. В 1990 году я перешла в Абхазский университет, на работу шла как на праздник. Но после войны было очень тяжело возвращаться к науке. К тому же все мои работы, которые хранились в институте, были утеряны, грузинские гвардейцы сожгли здание института, да и военная хроника забирала все мое время", – отмечает она.После войны Герой Абхазии Тали Джапуа создала на основе своей видеохроники цикл телепередач "Дневник войны".

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овна, 30-летие дня победы и независимости абхазии, абхазия, история