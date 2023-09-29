https://sputnik-abkhazia.ru/20230929/dnevnik-voyny-schaziny-dzhapua-1048032237.html

Дневник войны Щазины Джапуа

Дневник войны Щазины Джапуа

Щазина Джапуа с первых дней Отечественной войны народа Абхазии встала на защиту Родины. Она встретила первые бои на Красном мосту, при отходе из Сухума... 29.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-29T18:35+0300

2023-09-29T18:35+0300

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Она продолжила свой боевой путь на Гумистинском фронте в качестве санинструктора. С первых дней войны Джапуа вела дневник, в котором записывала происходящие вокруг нее события.О боевом пути саинструктора Щазины Джапуа, о том, как и почему она ушла на фронт, читайте в материале Sputnik.Сария Кварацхелия, SputnikЩазина Джапуа вместе с сестрой Тали с первых дней войны оказалась в гуще событий. 14 августа 1992 года она с утра отправилась на работу в Сухумскую городскую поликлинику №2. Там она и узнала о том, что грузинские вооруженные формирования без объявления войны вторглись в Абхазию.Щазина же, которая была военнообязанной, сразу отправилась на Красный мост, где с первого дня ополченцы заняли оборону, чтобы не пустить врага в Сухум.Вскоре абхазским ополченцам пришлось оставить позиции на Красном мосту и оставить столицу. 17 августа при отходе из города Джапуа получает осколочное ранение в ногу. Но это не останавливает решительную Щазину."Ранение несерьезное было, осколок попал в ногу. В тот день брат меня повез к родственникам в Лыхны. Но я ему сказала, что если утром за мной не приедет, то я сама приеду на позиции", – с улыбкой рассказывает Джапуа.На следующий день санинструктор возвращается на позиции, уже в Эшеру. Здесь на базе лагеря формируется медсанбат, который возглавил Герой Абхазии Батал Кобахия.Но на Гумистинском фронте боевые пути Щазины и ее родной сестры расходятся. Щазина попадает в Афоно-Эшерский батальон, который был поделен на роты, а Тали – на позиции в район верхнего Гумистинского моста.Лучшие человеческие качестваНа войне, по словам Щазины Джапуа, проявлялись лучшие человеческие качества, которые не часто встретишь в мирной жизни. Это и опека, и забота, и поддержка друг друга. И бойцы относились к санинструкторам, как к младшим сестрам.Было на передовой много юмора и смеха."Мы взяли Хабьюк. Наши не хотели, чтобы мы в грузинский блиндаж залезли. Но был сильнейший ливень. Мы с Зиной Кове, Ламарой Чамагуа, Юлией Багателия залезли в блиндаж. В блиндаже было сиденье от машины. Мы решили расположиться вокруг этого сиденья. Когда мы ложились, ноги мои были согнуты. Посреди ночи проснулась от воя. Говорю: "Зина, это Пойка (Ламара Чамагуа) в оперу подалась?" Пойка отвечает: "В оперу не подавалась, это ты меня своими ногами душишь". Оказывается, когда я засыпала, ноги мои были согнуты, а во сне я растянулась, и мои ноги оказались на шее у Пойки, я начала ее душить. Мы посмеялись. И несмотря на то, что было много трагедий, слез, крови, находилось место и юмору”, – вспоминает Щазина Джапуа.Конечно, на войне было страшно. Больше всего санинструктор боялась подорваться на мине и остаться беспомощной."Единственным моим желанием было как можно с меньшими потерями победить в войне. Каждый понимал, что может погибнуть. Но я была уверена, что не погибну. У меня была надежда, я знала, что кто-то другой может умереть, но только не я. Но единственное, чего я боялась – подорваться на мине и остаться беспомощной. А так в первую очередь думала о семье, сестрах, братьях, племяннике. И день и ночь просила Всевышнего, чтобы все живые и здоровые вышли из этой войны. Но так не вышло. Мы потеряли нашего племянника", – отмечает Джапуа.Дневник войныС первых дней войны Щазина Джапуа начала вести дневник. Она записывала все, что ее беспокоило, за что "болело сердце".Больше всего из дневниковых записей Щазине запомнилось несколько трагических событий из июльского наступления, освобождения Камана, Хабьюка, Шромы."Хочу рассказать о Рае Курикба. На Хабьюке она получает тяжелое ранение, от которого впоследствии умирает. Когда ее раненую принесли, меня позвали. Было понятно, что она не выживет, но мне не хотелось в это верить. Рая спросила меня: "Неужели я умру?" Я попыталась ее поддержать и сказать, что с ней ничего не случится. Раненую надо было спускать вниз с горы, но у нас не было даже носилок. Нашли какое-то одеяло, в которое ее положили. Когда ее поднимали, видимо, ей сделалось больно, она закричала. Мне кажется, что я до сих пор слышу этот крик", – рассказывает санинструктор.Другое запомнившееся событие – гибель Гены Кокоскир с позывным "Профессор". По словам Щазины, он был единственным сыном у своих родителей.Часто раненые бойцы хотели запомнить лицо медсестры – своего спасителя. Но не всегда санинструкторам удавалось помочь им."Лежали раненые ребята. Поле интенсивно обстреливалось, а мы под обстрелами пытались оказать помощь раненым. Поблизости не было ни одного блиндажа. Подхожу к одному из ребят, осколок угодил ему прямо в живот. Пытаюсь его перевязать, вижу, что он хочет что-то сказать.– Ты что-то хотел сказать? – опускаюсь к нему.– Хочу лицо запомнить, – ответил он.Я его совсем не знала. Позже выяснила, что он был из Эшеры. И он погиб", – вспоминает Джапуа.День Победы и возвращение к мирной жизниДень Победы Щазина Джапуа встретила, как говорится, со слезами на глазах. Но слезы были не от радости. Все омрачила весть о гибели 17-летнего племянника, который ушел на войну.После войны Щазина не сразу смогла вернуться к работе. В 2000-м году она поменяла профессию и перешла в Абхазский институт гуманитарных исследований.Несколько лет назад она начала работу над военными дневниками. Часть дневниковых записей была опубликована в литературном журнале "Алашара".

https://sputnik-abkhazia.ru/20230929/voyna-i-mir-v-obektive-tali-dzhapua-1048033686.html

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