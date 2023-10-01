https://sputnik-abkhazia.ru/20231001/kulturnaya-afisha-abkhazii-muzyka-v-pitsunde-i-sukhumskie-teatry-1048407137.html

Культурная афиша Абхазии: музыка в Пицунде и сухумские театры

Культурная афиша Абхазии: музыка в Пицунде и сухумские театры

Культурная афиша Абхазии со 2 по 8 октября. 01.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-01T19:20+0300

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Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в республике театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок и многого другого.SputnikНа следующей неделе продолжатся концерты классической музыки в Пицундском храме. В среду, 4 октября, в 17:00 Государственная хоровая капелла выступит с концертом органной и хоровой музыки.В четверг, 5 октября, в 17:00 в храме состоится концерт "Шедевры мировой классики". В нем примут участие солисты государственного камерного оркестра Абхазии - Анастасия Курочкина (флейта), Елена Хагба (сопрано), Мария-Эмилия Терзян-Хагба (скрипка), Светлана Сарьян (фортепиано), Валерий Барганджия (орган).В субботу, 7 октября, 17:00 зрители смогут увидеть концерт солистов Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба, в стенах пицундского храма прозвучит органная и инструментальная музыка западно-европейских, абхазских и русских композиторов.В Сухуме продолжается выставка "Память жива", посвященная 30-й годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов в ЦВЗ. На ней представлены работы, посвященные этому тяжелейшему времени в истории республики. Авторы многих работ сами принимали участие в боевых действиях. Выставка продлится до 15 октября. Абхазский государственный молодежный театр в понедельник, 2 октября в 19:00 покажет комедию "Синьор из высшего общества" Джулио Скарниччи и Ренцо Тарабузи. Главный герой - завсегдатай светских мероприятий, который своими авантюрами пытается прокормить семью, но однажды понимает, что растрачивает свои таланты впустую. В РУСДРАМе 3 и 4 октября в 19:00 пройдет показ спектакля "Рассказ мула старого Хабуга". В четверг, 5 октября в 19:00 зрители смогут посмотреть моноспектакль "Последний из ушедших". В воскресенье, 8 октября, в 16:00 пройдет показ спектакля детской студии "Приключения Чиполлино".

https://sputnik-abkhazia.ru/20230927/pamyat-zhiva-vystavka-posvyaschennaya-ovna-otkrylas-v-tsvz-1048274271.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231001/teatr-voyny-teatralizovannoe-shou-proshlo-v-sukhume-v-den-pobedy-1048399430.html

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