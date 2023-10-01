https://sputnik-abkhazia.ru/20231001/sredstva-pvo-rossii-sbili-pochti-40-ukrainskikh-bespilotnikov-za-sutki-1048406413.html

Средства ПВО России сбили почти 40 украинских беспилотников за сутки

Средства ПВО России сбили почти 40 украинских беспилотников за сутки

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции на Украине. 01.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-01T16:00+0300

2023-10-01T16:00+0300

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СУХУМ, 1 окт - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны сбили 37 украинских беспилотников за сутки, сообщает Министерство обороны России.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 103 районах, уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 110-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, живая сила и техника 72-й механизированной бригады и 38-й бригады морской пехоты ВСУ.На Купянском направлении за сутки было уничтожено до 25 украинских военнослужащих, два автомобиля, гаубицы "Мста-Б" и Д-30, боевая машина РСЗО "Град", склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ. На Херсонском направлении - до 30-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, гаубица Д-30, пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ, поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения.На Донецком направлении отражены десять атак штурмовых групп 110-й механизированной, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 118-й бригады территориальной обороны, противник потерял свыше 150 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, две боевые бронированные машины, три автомобиля, пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", станцию радиоэлектронной разведки "Пластун", самоходную артиллерийскую установку "Краб", гаубицу Д-20.На Краснолиманском уничтожено свыше 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, поражены две гаубицы Д-30, на Южно-Донецком направлении уничтожено до 35 солдат ВСУ, два автомобиля, гаубица FH70, два орудия Д-20 и боевая машина РСЗО "Град". На Запорожском направлении Киев потерял до 30 солдат, танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, орудия Д-20 и Д-30, артиллерийскую систему М777 производства США.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230926/svo-tri-novykh-tekhnologii-pentagona-na-ukrainskom-tvd-1048263467.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230926/dlya-chego-ssha-dayut-ukraine-nebolshoe-kolichestvo-atacms-1048234955.html

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